Nicaragua

Aumentan los casos de chikungunya, dengue, leptospirosis e influenza en Nicaragua

El Ministerio de Salud compartió a la prensa nacional las cifras más recientes, que muestran menos casos de neumonía y malaria y un alza en chikungunya, dengue e influenza durante la semana epidemiológica finalizada el 22 de agosto

Lupa azul sobre fondo claro que encuadra dos mosquitos rojos, una gota verde con microorganismos y un icono de virus amarillo.
Una lupa simboliza la detección de agentes infecciosos como mosquitos del dengue, bacterias en agua y virus respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua presentó el informe epidemiológico correspondiente a la semana que culminó el pasado sábado 22 de agosto.

La información sobre el comportamiento de las enfermedades vectoriales y respiratorias en el país no se encuentra publicada ni accesible de forma directa en el portal web oficial del MINSA ni en sitios gubernamentales de acceso público permanente.

Por el contrario, estos datos fueron conocidos públicamente tras ser retomados por diversos medios de comunicación nicaragüenses, los cuales acceden a las cifras únicamente a través de notas de prensa y boletines difundidos de manera selectiva por las autoridades sanitarias del régimen.

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A pesar de que los titulares oficialistas destacaron de forma prioritaria las disminuciones registradas en patologías como la neumonía y la malaria, el análisis detallado del comunicado revela un incremento significativo en al menos cuatro enfermedades infectocontagiosas durante el período evaluado.

Entre las variaciones al alza más considerables destaca el Chikungunya. Durante la semana que finalizó el 22 de agosto, las autoridades confirmaron 55 casos más en comparación con la semana anterior, lo que elevó la cifra a un acumulado semanal de 399 personas diagnosticadas con este virus transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Comunicado oficial difundido por el Ministerio de Salud de Nicaragua a medios nacionales, con cifras sobre la evolución semanal de neumonía, malaria y chikungunya (Cortesía: Canal 4).
Comunicado oficial difundido por el Ministerio de Salud de Nicaragua a medios nacionales, con cifras sobre la evolución semanal de neumonía, malaria y chikungunya (Cortesía: Canal 4).

Por su parte, el Dengue, otra de las arbovirosis de alta prevalencia y preocupación en el territorio nicaragüense— experimentó un repunte de 12 enfermos adicionales en relación con el reporte epidemiológico inmediatamente anterior. Con esta variación, el total de personas diagnosticadas con dengue alcanzó los 130 casos registrados en la semana.

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En lo que respecta a la Leptospirosis, la entidad sanitaria reportó un aumento de un nuevo caso comparado con la semana previa, situando el registro semanal en 3 personas afectadas por esta enfermedad bacteriana transmitida principalmente por el contacto con agua o suelo contaminado por orina de animales infectados.

Asimismo, la Influenza presentó una ligera tendencia ascendente al contabilizarse un enfermo más en comparación con el ciclo de siete días anterior. Con este nuevo contagio reportado, la cifra total de personas afectadas por influenza se fijó en 78 enfermos en dicho período. Por otro lado, la nota institucional detalló que durante ese lapso no se captaron casos positivos de Zika en el país.

Resumen oficial distribuido a la prensa nicaragüense que muestra la disminución de casos de neumonía y malaria, y el aumento de enfermedades transmitidas por vectores y respiratorias (Cortesía: Canal 4).
Resumen oficial distribuido a la prensa nicaragüense que muestra la disminución de casos de neumonía y malaria, y el aumento de enfermedades transmitidas por vectores y respiratorias (Cortesía: Canal 4).

Opacidad oficial y la difusión de datos en medios locales

La divulgación periódica de estos indicadores epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud ha mantenido un esquema de comunicación caracterizado por el acceso restringido y la falta de repositorios públicos consolidados. Debido a que el régimen nicaragüense no publica de manera sistemática ni transparente las estadísticas de salud en sus plataformas digitales oficiales, la ciudadanía y los especialistas independientes se ven obligados a monitorear la situación sanitaria a través del material que trasciende en los medios de comunicación locales.

Estos medios independientes y cadenas informativas retoman y fiscalizan los datos a partir de los comunicados de prensa institucionales emitidos por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Una pared con un logotipo azul separa una ciudad rodeada por ondas e iconos de virus de varias siluetas humanas con signos de interrogación.
Una barrera estatal bloquea la difusión de datos sobre brotes epidemiológicos a la población de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones médicas e investigadores independientes han reiterado de forma continua la importancia crucial de contar con un acceso abierto, completo e ininterrumpido a los boletines epidemiológicos semanales. Mantener estadísticas de salud accesibles para toda la población no solo permite evaluar objetivamente el impacto real de arbovirosis como el dengue y el chikungunya, sino que resulta indispensable para que las comunidades adopten las medidas preventivas adecuadas ante el aumento de brotes infecciosos en los diferentes departamentos del país.

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