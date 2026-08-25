República Dominicana

«Si tomo una decisión, la mato a ella»: Exmilitar comete feminicidio y se suicida en República Dominicana

Dos adolescentes de 14 y 16 años quedaron en la orfandad la mañana de este martes tras una tragedia familiar en el sector Hainamosa, donde su padre, el militar retirado Jesús Jáquez, ultimó a su madre, Ramonita Aquino, y luego se suicidó con su arma de reglamento

Según los datos preliminares y el testimonio de los familiares, el agresor, quien padecía depresión clínica y ceguera, utilizó un arma de fuego que presuntamente se encontraba bajo resguardo en la vivienda (Cortesía: La Isabela).
Según los datos preliminares y el testimonio de los familiares, el agresor, quien padecía depresión clínica y ceguera, utilizó un arma de fuego que presuntamente se encontraba bajo resguardo en la vivienda (Cortesía: La Isabela).
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Un lamentable suceso ha consternado la mañana de este martes 25 de agosto a los residentes del sector Hainamosa, donde dos personas perdieron la vida en el interior de su vivienda en un aparente caso de feminicidio y posterior suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Ramonita Aquino («Ramona»), de 39 años, y Jesús Jáquez, de 50 años, un militar retirado (pensionado del Ejército de la República Dominicana).

Según los datos preliminares por parte de las autoridades policiales e investigativas indican que el hombre habría atentado contra la vida de su cónyuge y posteriormente contra la suya propia utilizando su arma de reglamento.

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De acuerdo con declaraciones brindadas a los medios locales por parte de la hermana de Jesús, Dominga Jáquez, la pareja mantuvo una convivencia de alrededor de dos décadas y deja en la orfandad a dos hijos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 14.

Dominga, también abogó sobre la tensión e inestabilidad emocional que se vivía en el hogar previo a la tragedia. La hermana del agresor reveló que la pareja tenía un par de meses atravesando por una grave crisis matrimonial e incluso estaban llevando a cabo un proceso formal de divorcio. Sin embargo, pese al distanciamiento, continuaban cohabitando en la misma casa pero en habitaciones separadas, ya que Ramona no deseaba mantener ningún vínculo afectivo con él.

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En un desgarrador testimonio, la hermana del hombre que le quitó la vida a su pareja y luego se suicidó revela que él ya había manifestado sus intenciones. La pareja estaba en proceso de divorcio y él sufría de problemas psiquiátricos.

Problemas de salud mental, ceguera y alertas no escuchadas

La hermana del difunto también detalló que Jesús Jáquez padecía de episodios severos de depresión clínica, trastornos psiquiátricos y sufría además de una condición visual grave (ceguera). Aunque mantenía un tratamiento médico psiquiátrico prescrito y registraba internamientos previos por su condición, presentaba constantes recaídas caracterizadas por llanto desconsolado, falta de apetito y angustia extrema.

Dominga acudía diariamente a la residencia a llevarle comida y acompañarlo. No obstante, las conversaciones previas manifestaban pensamientos violentos e ideas recurrentes que encendieron las alarmas de la familia.

“Él me decía que el enemigo le decía que matara a los hijos y se matara él. Yo le decía: ‘No haga eso, vete para mi casa, que en mi casa hay una habitación vacía’.

Un elemento clave abordado en el testimonio de Dominga radica en la presencia del arma de fuego en la casa. La familiar explicó que la familia asumía que la pistola no estaba al alcance de Jáquez, debido a que la esposa la tenía bajo resguardo considerando su estado de ceguera y su condición de salud mental. La propia hermana había ido a la vivienda a buscar el arma para entregársela a un oficial militar amigo de la familia y así evitar cualquier riesgo.

“Nosotros pensábamos que el arma no estaba en la casa porque la esposa la tenía guardada”.

En un desgarrador testimonio, la hermana del hombre que asesinó a su pareja y luego se quitó la vida en Hainamosa revela que él ya había advertido sobre sus intenciones. El hombre, que era no vidente y padecía problemas psiquiátricos, culpaba a su esposa de su sufrimiento.

La muerte de Ramonita Aquino se suma a una preocupante cadena de hechos violentos contra la mujer en el país. Con este nuevo caso registrado en Hainamosa, suman al menos 54 las mujeres que han sido víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas en lo que va del presente año 2026 en la República Dominicana.

Las autoridades de la Policía Nacional y la Fiscalía continúan realizando las investigaciones técnicas correspondientes para determinar fehacientemente la cronología y circunstancias definitivas de este trágico suceso.

Respecto a los menores de edad, las autoridades precisaron que fueron trasladados a un centro hospitalario para ser evaluados tras el impacto emocional, confirmando que no resultaron heridos físicamente.

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