Del fanatismo por Casi Ángeles a protagonizar una novela en Argentina: el nuevo desafío de la artista israelí Noa Kirel

La conocida artista israelí Noa Kirel interpreta a la protagonista de la serie, una joven cantante israelí que llega a Buenos Aires para encontrarse por primera vez con su novio, pero conoce a Tomy, encarnado por Agustín Bernasconi, quien rápidamente le despierta sentimientos inesperados (Amazon Prime Video)

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A veces, los sueños empiezan como un juego de la infancia y terminan llevando a una persona a escenarios, sets y países que nunca imaginó conocer. Eso le ocurrió a Noa Kirel, que desde muy chica convirtió el canto y el baile en una forma de expresarse y, con el tiempo, construyó una carrera que la llevó mucho más allá de Israel. Ahora, a los 25 años, la artista se enfrenta a un desafío diferente: interpretar una historia que también habla de crecer, animarse y elegir un camino propio. De cara al estreno de la serie, habló con Teleshow.

En Mírame así, el camino de Noa, la cantante comparte el protagonismo con Agustín Bernasconi y se pone en la piel de una joven que llega a un lugar desconocido, lejos de sus afectos y de todo lo que conoce. La ficción comienza con dos personajes heridos por sus relaciones anteriores y los reúne en el momento menos esperado, cuando ninguno parece preparado para volver a confiar. Entre canciones, amistades, decepciones y una atracción difícil de ignorar, la serie acompaña ese instante en que crecer deja de ser una idea y se convierte en una decisión. La primera temporada tendrá 24 episodios y se estrenará en Latinoamérica por Prime Video el 9 de octubre, mientras que en Argentina también se emitirá por América TV.

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La historia también tiene algo de espejo para Kirel: una artista israelí que se encontró trabajando en español, rodeada de una cultura nueva y junto a un elenco que la recibió en la Argentina. Después de su paso por Eurovisión 2023 y de una carrera musical que reúne más de 170 millones de reproducciones en Spotify, la cantante se permitió probarse en otro lenguaje y descubrir capacidades que hasta entonces no había explorado. El proyecto llegó después de que quedara pendiente una colaboración con la China Suárez, que no pudo concretarse por las críticas y amenazas que recibió la actriz, pero eso no desanimó a Noa. Antes del estreno, habló sobre los desafíos del rodaje, su vínculo con Bernasconi, la conexión que construyó con el país y todo lo que significó cumplir, frente a las cámaras, un sueño que empezó mucho tiempo atrás.

La artista israelí Noa Kirel encarna el personaje principal de la serie Mírame así, el camino de Noa (Gentileza de prensa)

—¿Cómo empezó tu pasión por la actuación?

—Mi pasión por la actuación se remonta a todo lo que puedo recordar: solía montar espectáculos para mi familia en el living, interpretando las canciones que cantaba. Siempre fue una parte inseparable de aquello que más amo. Mi primer proyecto profesional como actriz llegó alrededor de los 13 años y, desde entonces, el resto es historia.

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— ¿Cuándo fue el momento en que decidiste seguir tu camino artístico de manera profesional?

—El momento en que decidí convertir mi pasatiempo en una profesión y una carrera fue cuando tenía 12 años y participé en mi primera publicidad. Fue entonces cuando entendí que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida.

— ¿Qué proyecto sentís que marcó tu carrera?

—El punto de inflexión en mi carrera fue el lanzamiento de mi primera canción y su videoclip. Era la primera vez que emprendía un proyecto tan importante y significó mi primer paso dentro de la industria.

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Noa y su personaje atraviesan una historia marcada por la distancia, la música y el desafío de empezar de nuevo

—Llegaste a la Argentina para protagonizar una ficción y terminaste metiéndote de lleno en nuestra cultura. ¿Qué fue lo primero que te sorprendió del país y qué es eso que hoy sentís que ya incorporaste como propio?

—Cuando llegué a la Argentina, nunca imaginé cuánto ese lugar me recordaría a mi hogar. Realmente se convirtió en un segundo hogar para mí, y siempre lo será. La gente es muy cálida, la cultura es increíble y fascinante, y la comida es extraordinaria. Conocer Buenos Aires fue una experiencia maravillosa, y el hecho de que ese lugar ocupe un espacio tan especial en mi corazón es algo que llevaré conmigo para siempre.

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—Vos creciste viendo ficciones argentinas y particularmente el universo de Cris Morena. ¿Qué significa ahora estar del otro lado de esas historias y formar parte de una producción que tiene esa misma sensibilidad?

—Sí, me crié viendo algunas telenovelas argentinas, especialmente las de Cris Morena, como Casi Ángeles. Para mí, no era simplemente un programa: fue algo que realmente formó mi personalidad. Fui a todos sus conciertos y era una gran fan; de hecho, todavía lo soy. Por eso, formar parte de una telenovela tan importante, que incluso cuenta con actores de Casi Ángeles, es mucho más que cumplir un sueño: es un momento increíble en el que todo cierra. Para mí es profundamente movilizante; siento que estoy cumpliendo el sueño de la niña que fui, y eso es maravilloso

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La cantante israelí llevó su experiencia internacional a una ficción ambientada entre la música, el romance y los cambios personales

— La historia tiene algo muy particular: tu personaje llega a Argentina siguiendo una señal del destino y termina descubriendo un camino que ni siquiera sabía que estaba buscando. ¿Sentís que a vos también te pasó algo parecido con este proyecto?

—Siento como si el guion de la serie se estuviera desarrollando en la vida real. Al igual que en la historia, llegué desde otro lugar y al principio me sentí como una persona ajena, hasta que gente maravillosa y una cultura increíble me recibieron. Me hicieron sentir completamente como en casa. Crear una serie tan extraordinaria y decisiva para mi carrera es un sueño hecho realidad. La experiencia se siente exactamente así y no la doy por sentada.

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— ¿Qué fue lo que más te costó de interpretar a tu personaje?

—El aspecto más desafiante de interpretar a mi personaje fue, por supuesto, aprender español. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Aunque tenía una base gracias a las telenovelas que había visto, interpretar a un personaje que habla el idioma con fluidez fue un desafío enorme. Sin embargo, estuve a la altura y lo logré. Hubo momentos durante el proceso en los que me sentí abrumada y dudé de poder conseguirlo, pero superé esos obstáculos. Aprendí que todo es posible en la vida; depende de cuánto lo quieras.

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Noa Kirel y Agustín Bernasconi protagonizan una historia de amor que comienza después de dos desilusiones

—Tu personaje descubre en Argentina una faceta musical que no sabía que tenía. ¿Hubo algo de esa búsqueda de identidad musical que te haya hecho mirarte a vos misma de otra manera?

—Mi personaje en la serie descubrió su faceta musical, y siento que, a través de este proyecto, yo descubrí mis propias capacidades. Entendí que nada tiene que limitarnos, ni el idioma, ni la religión, ni la forma de pensar, ni la cultura. Nada puede detenernos. Si queremos algo y trabajamos lo suficiente, todo es posible.

—Con Agustín Bernasconi tienen que construir una historia de amor con atracción prácticamente desde el primer encuentro. ¿Cómo fue construir esa química con alguien a quien recién estabas conociendo?

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—Creo que la química es algo que se tiene o no se tiene, y con Agustín estuvo presente desde el primer segundo. Conocí a una persona increíble, talentosa y humilde. Aprendí muchísimo de él y disfruté mucho trabajar y colaborar juntos. Me acompañó durante todo este proceso de desenvolverme en un idioma que no es el mío y logró que me sintiera como en casa. Tiene un talento enorme

Entre ensayos, canciones y miradas, los protagonistas comienzan una relación que ninguno esperaba

—¿Hubo alguna escena con Agustín que haya sido especialmente difícil de grabar o que te haya quedado grabada por algún motivo?

—Hubo una escena en la que no podíamos parar de reírnos. Nos agarró un ataque de risa y cada palabra que decíamos nos parecía graciosa. La verdad es que eso ocurrió en muchas escenas. Es muy divertido disfrutar del proceso de filmación en sí, así que nunca voy a olvidar esos ataques de risa.

—La música no funciona solamente como banda sonora, sino que empuja la historia. ¿Qué significó para vos grabar canciones específicamente para un personaje y no solamente como Noa Kirel?

—Las canciones de la serie son mis favoritas. No solo hacen avanzar la trama y cuentan la historia, sino que además son increíbles por sí mismas. El equipo hizo un trabajo extraordinario al crear canciones que funcionan de manera independiente y que, al mismo tiempo, acompañan la narrativa de la serie. Me divertí muchísimo grabándolas. La barrera del idioma hizo que el proceso fuera un poco desafiante, pero lo disfruté mucho, estoy orgullosa del resultado final y las escucho todo el tiempo.

La música acompaña el primer acercamiento entre los personajes de Noa Kirel y Agustín Bernasconi

— Venís de una carrera musical enorme y de haber representado a Israel en Eurovisión. ¿Qué te sigue generando recordar aquella experiencia y qué cambió en vos después de Eurovisión?

— Eurovisión fue una experiencia increíble. Estar sobre ese escenario enorme, cantar frente a tanta gente y representar a mi país fue una experiencia inmensa y un gran privilegio. Lo disfruté muchísimo y me alegra haber tenido la oportunidad de vivir algo así.

—Vos y la China Suárez habían anunciado que iban a compartir escenario en Israel y finalmente eso no ocurrió después de que ella decidiera no viajar por las amenazas que había recibido. ¿Cómo fue para vos atravesar ese momento?

—Me dio mucha pena que finalmente no pudiera hacer una participación especial en mi show, pero entiendo completamente su situación. Es una persona a la que respeto profundamente y a quien incluso admiro. Seguimos teniendo una buena relación y estoy segura de que vamos a colaborar en el futuro.

Entre Israel y Argentina, la artista supo construir un puente con su carrera en el ambiente de la música (Gentileza de prensa)

—Estás viviendo una etapa en la que se cruzan Israel, Argentina, música, actuación y una carrera internacional. ¿Qué sueño todavía sentís que te falta cumplir?

—En mi profesión todavía tengo muchos sueños por cumplir, y esta serie es, sin dudas, uno de ellos. Espero continuar haciendo lo que amo, alcanzar nuevas metas y llegar a muchas personas para emocionarlas y brindarles alegría. Esa es mi mayor vocación.

—Y para cerrar: si tuvieras que definir este momento de tu vida una frase, ¿cuál sería y por qué?

—La frase sería: “Todo es posible”. Si alguien me hubiera dicho hace algunos años que iba a protagonizar una serie en español, una telenovela como las que veía cuando era niña, una serie musical con canciones increíbles y actores extraordinarios, que además cumpliría uno de mis sueños más importantes, no lo habría creído. Había muchos obstáculos posibles en el camino: el idioma, la cultura, un lugar desconocido y conocer gente nueva. Sin embargo, a través de este proyecto aprendí que todo es posible.