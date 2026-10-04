Israel y los judíos: cómo reaccionar ante un odio demasiado grande para un pueblo y un país tan pequeños

El capitán y los pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai lograron neutralizar un intento de atentado suicida perpetrado por el copiloto en septiembre. (REUTERS/ARCHIVO)

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¿Hasta cuándo? Esta semana fue ilustrativa del tema de esta columna. El miércoles 30 de septiembre, el vuelo FZ1073 de Flydubai viajaba de Dubái a Tel Aviv con sus tripulantes y 172 pasajeros, cuando el copiloto “inició la ejecución de un atentado atacando al capitán indio Smit Machchhar con un hacha de emergencia”, según estableció el fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos, hoy, el país árabe más cercano a Israel. La idea era estrellar el avión mediante acto suicida, idealmente en territorio israelí. Sin embargo, la acción heroica del capitán herido y de valerosos pasajeros produjo el verdadero milagro de que se lograra estabilizar la nave y aterrizarla en Tabuk, Arabia Saudita, sin víctimas que lamentar.

Final feliz, pero no para todos. Conocidos medios como CNN, la BBC y prensa tradicional, mucha de ella prestigiosa, sembraron todo tipo de dudas sobre lo ocurrido, reduciéndolo todo a un “altercado” entre el piloto y su copiloto, omitiendo el carácter terrorista, que además recordaba la tragedia del vuelo 93 que se estrelló el 11/9 en Shanksville, Pensilvania, y donde la acción de pasajeros héroes evitó lo que tenía como objetivo atentar contra la Casa Blanca. Para mí, esa sorpresa se unía a lo que en forma abrumadora se leía en las RRSS: teorías conspirativas de todo tipo, culpando a Netanyahu y repitiendo todo lo que se ha dicho de Israel desde el 7-X 2023.

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La pregunta es hasta cuándo le va a seguir pasando a Israel, ya que le viene ocurriendo desde hace tiempo, y ha empeorado desde la invasión de Hamas, por lo que como país no ha reaccionado bien ante esta ofensiva en su contra, y a todo nivel.

Aunque yo prefiero usar el termino judeofobia, antisemitismo se ha usado por más tiempo para explicar y describir lo que ocurre. No es el gobierno de derecha de Netanyahu, ya que esta situación la ha vivido Israel desde su Declaración de Independencia el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente comenzó la invasión de los ejércitos de cinco países árabes y en paralelo la deslegitimación comunicacional, a pesar de que la orientación política de ese primer gobierno era de izquierda.

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No era ese el problema como tampoco lo es ahora, que se vive un nuevo antisemitismo o judeofobia con ataques surtidos contra los judíos a través del mundo, especialmente en Europa. Dada la magnitud de la amenaza, todo parece empeorar antes de mejorar y no se aprecia una reacción al nivel de lo que ocurre, ni de Israel ni de comunidades judías como la estadounidense.

Situación que coincide con lo vivido en los últimos años, ya que después que Israel fuera invadido el 7-X vivió una guerra en 7 frentes bélicos que en definitiva fueron 8, ya que su desempeño fue bueno en lo militar, pero fracasó en el octavo, donde fue derrotado en la Guerra de Propaganda, con efectos de todo tipo. Además, se trata de un escenario que también está en evolución, donde es llamativo que después de EEUU, con quienes Israel parece hoy entenderse mejor es con los países árabes mientras que se deteriora su relación con Europa, Canadá y Australia, donde muchos gobiernos profundizan su distanciamiento a medida que avanza la cercanía con los países árabes, en ninguno de los cuales surgió después del 7-X lo que floreció en Occidente, ya que en las calles árabes no se dieron o se autorizaron las manifestaciones de odio que surgieron en las calles de Paris, Londres, Toronto o Sídney como tampoco en las universidades árabes se vio lo que ocurrió en instituciones de élite de EE. UU. donde se permitió movilizaciones que no se daban desde la Alemania de los 30, con ataques a estudiantes y profesores judíos en residencias y lugares de estudio como bibliotecas.

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Las movilizaciones en universidades de Estados Unidos incluyeron agresiones contra estudiantes y profesores judíos en espacios académicos. (REUTERS/ARCHIVO)

Es en ese sentido que lo que se ha observado y que parece seguir creciendo es un antisemitismo similar al viejo, solo que en vez de perseguir la religión o la “raza” se hace ahora con el Estado al que se culpa de lo que ocurre, incluyendo la ONU, y gobiernos como los de España e Irlanda, que lo descalifican en forma muy semejante a la Liga Árabe del siglo pasado o la UE que recuerdo en su actitud contra Israel a la extinta URSS.

En mi caso, siempre me pregunté cómo fue posible que ocurriera en Alemania lo que culminó en la Shoah, el Holocausto, y he encontrado una respuesta tentativa en lo que he visto aparecer en los países occidentales en los últimos años, ya que solo a judíos se ataca y no a personas de otros países, culturas o religiones, ciudadanos de países involucrados en los múltiples conflictos que existen, algunos con mayores cantidades de muertos. Estoy convencido que la serpiente de la judeofobia abandonó su nido, está desplegada en todo occidente y que Israel es el factor diferente, y el único motivo por el cual el Holocausto no se repetiría nuevamente.

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¿Qué hacer? Creo que Israel debes reaccionar en forma distinta. De partida, su Hasbará no ha dado buen resultado, palabra que en hebreo utiliza el Estado para referirse a sus “estrategias de diplomacia publica, comunicación y defensa de su imagen a nivel internacional”. Eso ha fracasado como tampoco ha tenido un resultado favorable el esfuerzo hecho en redes sociales, ya que en general es reactivo, y por fundamentado que esté, aterriza en un terreno que ha sido abonado con las acusaciones de “apartheid”, “genocidio”, “asesinato de niños” y similares. Además, a veces no es el mensaje que el destinatario elegido desea escuchar, tal como ocurre en occidente, cuando se destaca que los niveles de tolerancia, bienestar y democracia son similares a EE. UU. y países europeos, cuando en la sociedad y en las universidades hay sectores, que precisamente rechazan esos valores y prefieren tomar otras banderas, a veces similares a las esgrimidas por Hamas o los ayatolas iraníes.

Sobre todo, ya dejó de ser problema de “imagen” o relaciones públicas, sino que es un problema de seguridad nacional, toda vez que ya ha afectado la conducción política y hasta decisiones bélicas cuando este clima ha perjudicado el avance militar.

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Dada la actual división y polarización política interna, el momento no parece bueno, pero creo urgente que Israel aborde la situación existente a nivel de Estado y concediéndole prioridad, toda vez que un país que ha sido tan exitoso en otras áreas debe proponerse crear algo similar a un Sistema de Influencia Estratégica con funcionarios responsables, cuyo director nacional debiera nombrarse con intervención no solo del ejecutivo sino también de los otros poderes. La persona elegida debe tener no solo conocimiento, sino también la capacidad de movilizar los diferentes ámbitos que se necesitan. Por un lado, internamente las distintas instituciones y ministerios como también a nivel exterior al Estado, los distintos saberes, redes y comunidades.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Para no repetir experiencias fracasadas, debe tener acceso directo al primer ministro, y debe actuar con gran independencia, además de recibir el suficiente apoyo presupuestario. En otras palabras, para establecer líneas estratégicas a nivel internacional y nacional, en vinculación con las distintas agencias gubernamentales, debe asegurarse que, en tiempo de crisis, el mensaje sea uno solo y no sea cuestionado, por lo que, para todos los efectos, la situación actual es tan seria, que este organismo no debe ser menos que el Mossad o el ShinBet, en lo que a relevancia burocrática se refiere, aunque, por cierto, sus labores difieren de la lucha antiterrorista.

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Incluso, en tiempos de crisis su estrategia debe relacionarse con los portavoces de las Fuerzas de Defensa, y asegurar algo que hasta el minuto no está funcionando, la coordinación del mensaje, ya que en un mundo interconectado y de información múltiple e instantánea, junto a lo militar, es notoria la necesidad de tener eficiencia en la campaña de diplomacia pública como también de enfrentar las teorías conspirativas, la globalización de la intifada, la instalación de la instrumentalización de la justicia internacional, con una acción preventiva y oportuna a nivel de organizaciones internacionales y organismos jurídicos en el extranjero.

Si Israel posee tanto éxito en inteligencia, es llamativo que no haya sido capaz de utilizar tan valiosa información para enfrentar a quienes son derrotados en el campo de batalla, pero dominan la ofensiva comunicacional contra Israel. El desafío es, por lo tanto, innovar, no insistir en la utilización de caminos que no conducen a ninguna parte, y utilizar los recursos humanos que se poseen, esta vez, en una estrategia que sea, a la vez, sistemática y eficaz, accesible en todas partes, con un formato que sepa como narrar el relato, que entregue a la vez emoción y razón, que sea entendible para distintas audiencias y pueda ser presentado en distintos lugares y niveles.

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Fundamental será también que sea comunicado en todos los idiomas que sea necesario, donde el árabe debe ser tan importante como el inglés, siempre con la verdad de los hechos como sello distintivo, pensando que hoy el poder es variado y se construye en diferentes instancias, donde a veces lo gubernamental es secundario, sobre todo, en momentos en que se inicia la era de la inteligencia artificial, donde Israel lo tiene todo, incluyendo los recursos humanos para sobresalir.

Decir que el antisemitismo o la judeofobia siempre ha existido no es argumento suficiente como tampoco es aceptable que a Israel se le castigue o critique por todo lo que hace y por todo lo que deja de hacer. Del mismo modo que el odio a los judíos sea aquel donde la víctima sea siempre culpable, recreándose en cada generación y reproduciéndose los líbelos de sangre del medioevo, ahora presentados como “asesinatos” de niños que Israel cometería deliberadamente .

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Lo anterior así transcurre, pero más útil para Israel es recordar que a propósito del avión de Flydubai, hace poco, el 4 de julio se cumplieron 50 años del rescate de Entebbe que fue recibido con aplausos por los mismos medios que hoy no dicen la verdad como también la victoria bélica en la Guerra de los Seis Días, fue bien recibida y hubo una corriente de simpatía en los mismos países occidentales que hoy no solo hay distanciamiento, sino negativa a aceptar que Israel también tiene derecho a defenderse y a ganar, ya que son guerras que no ha iniciado.

Nunca en la larga historia del pueblo judía ha existido una sociedad tan exitosa, consolidada y próspera como el Israel actual, que no solo destaca en lo militar, sino por una diversidad de áreas como lectura y cantidad de libros, innovaciones tecnológicas, descubrimientos científicos, además de orquestas sinfónicas, ballé y teatro, el único país donde los judíos son mayoría, pero donde existe plena integración de las minorías árabe, drusa y beduina, el único en el medio oriente donde el número de cristianos aumenta.

La historia judía está íntimamente vinculada a Israel como también es cierto que Israel renace como Estado moderno en 1948 con el mismo pueblo, el mismo idioma y con la misma religión mayoritaria en el lugar donde nunca dejaron de estar, toda una hazaña en la historia de la humanidad. Antes del Israel moderno estuvo el Mandato británico, después del Imperio otomano, del mismo modo que previamente existió el reino cristiano de Jerusalén, el imperio Omeya, el Bizantino, el romano, el imperio de Alejandro Magno, el imperio persa, solo por mencionar algunos, pero nunca, ninguno con el sentido de permanencia del antiguo y moderno Israel y toda su historia, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Israel es el primer y más antiguo estado nación en la historia, por lo tanto, una población auténticamente originaria. Hace pocos días, desde el anochecer del 11 al 13 de septiembre 2026 los judíos celebraron su Año Nuevo número 5787; su relato histórico es uno continuo, sin interrupciones de ninguna naturaleza por más de 3.500 años. Lo único comparable es su contraparte, aquellos que odian a los judíos, el antisemitismo, la judeofobia de aquellos que nunca cambian de opinión en este tema como Sánchez en España, Petro en Colombia o Boric en Chile. Ninguna novedad, ya que mucho antes del sionismo, mucho antes de los ayatolas, dos milenios y medio tiene el decreto donde Aman, visir del imperio persa había decidido su propia solución final al “problema” judío, ya que ordenaba matarlos a todos, según el relato bíblico del Libro de Ester.

El piloto de Flydubai, que sobrevivió al ataque en el avión, es considerado uno de los hérores de este trágico hecho. (REUTERS/ARCHIVO)

Hoy, los antisemitas dicen ser “antisionistas” lo que es una mentira mayor que las de Geobbels y de Hitler, ya que el sionismo no es otra cosa que un movimiento de liberación nacional, la idea, que al igual que otros pueblos, los judíos debieran tener derecho a su propio Estado, situación que entre los 193 países que integran la ONU, es el único al que le es negada. El ataque a Israel no es por lo que ha hecho o ha dejado de hacer, ya que lo que se busca es su deslegitimación, desde el momento que ningún otro país recibe tantas condenas, en algunos años, más de la mitad de las que genera el sistema de la ONU en un año promedio.

Los ataques vienen de todos lados, incluyendo académicos, artistas y también activistas del wokismo y del progresismo, como antes venían desde la derecha, sobre todo, aquella de raíz religiosa, aunque no hay que olvidar que en el pasado recibió amplio apoyo de la hoy emproblemada socialdemocracia centrtista, como también tanto EE. UU. como la URSS concurrieron al apoyo a la creación de Israel en 1948.

Es una mentira que no existe un Estado palestino exclusivamente por maniobras de Israel, cuando en verdad fue por la negativa y rechazo, primero de los países que integraban la Liga Árabe, después por rechazo de la dirigencia palestina a las diversas propuestas de paz que han sido ofrecidas, incluyendo aquella donde Arafat rechazó una en Camp David según ha relatado el expresidente Clinton que estuvo presente. Estoy convencido que ahora que se trabaja en un acercamiento cada vez mayor entre los países árabes sunitas e Israel, la posibilidad del Estado Palestino será repuesta, solo que ojalá no vuelva a ser rechazada, ya que, en las varias negociaciones, siempre ha fallado el socio para que firme la paz con Israel como Estado judío.

Son otros los que ocupan el 99,6% del medio oriente ya que Israel es solo el O,4%, con una superficie no más grande que la de Nueva Jersey. En su lucha por la sobrevivencia, es llamativo que de los muchos pueblos que son mencionados en la Biblia, casi todos desaparecieron de la historia, incluyendo poderosos imperios del pasado, y a diferencia de otras culturas o religiones, los judíos no tienen proselitismo, a pesar de ser solo el 0,2% de la población mundial y que todavía no recuperan la población anterior al Holocausto. Lo que siempre se ha buscado es respeto a una forma diferente de ver al mundo, que desafortunadamente ha resultado difícil de encontrar.

Buena parte del Medio Oriente es hoy consecuencia de la expansión del islam, que los llevó junto con la arabización, desde La Meca a buena parte del mundo entonces conocido, afectando también a los cristianos, ya que en esa región vivían los primeros que aceptaron el mensaje de Jesús, que todavía se conserva en la región en un porcentaje minoritario de quienes se mantienen hoy como coptos en Egipto o en Siria. Tambien está el caso de los seguidores de una religión monoteísta tan antigua como el zoroastrismo persa, hoy reprimidos en Irán por la dictadura de los ayatolas chiitas.

En la historia de los judíos también ha existido tragedia cuando más seguro se sentían, no solo en Alemania que fue un caso extremo, un holocausto nunca igualado, sino también en España 1492 con la expulsión y el exilio de los sefaraditas. En ambos casos, el dolor se presentó también en mi familia.

El desafío que tiene por delante Israel no es menor, pero tampoco irremontable para un país que ha tenido éxito en otros retos similares y que figura en buen lugar en los rankings de desarrollo humano, bienestar, ingreso per cápita, innovación, patentes, ciencia y tecnología, salud y expectativa de vida, entre otros.

Sin embargo, esta tarea es también para las comunidades judías, principalmente la de EE. UU., que, por tradición y recursos se le puede exigir más, aunque lo que ocurrió en las universidades es un desmentido al falso “poder” que le atribuían, tal como lo argumenté en un libro reciente (1). Creo que el desborde de antisemitismo fue tan inesperado que les costó reaccionar, y ahora, tengo la impresión de que no están haciendo lo suficiente para un futuro cercano, que en la relación con Israel se ve complicado el año electoral 2028. Sigo creyendo que se debe imitar la forma como reaccionan los afroamericanos cuando existe un mensaje racista contra ellos, incluyendo la necesidad de confrontar el daño de aquellos de apellido judío que por razones religiosas o políticas aparecen apoyando manifestaciones en contra de Israel, enfatizando que se representan a sí mismos, pero no a la comunidad.

La relación de los judíos con Israel es central para un futuro que no se ve promisorio, y la historia muestra que la judeofobia no es problema solo de los judíos, ya que ese odio siempre ha sido el presagio, cual canario en la mina, para grandes catástrofes, y solo ahí hay reacción del resto de la sociedad.

El Medio Oriente ha sido tierra de fanatismo, pero también de milagros. He ahí mi confianza en un futuro de cercanía y hasta alianza entre Israel y los países árabes sunitas, y de una reacción a la altura de su historia de la comunidad judía de EE. UU. para que vuelva a ser el estándar mundial en representación.

Ricardo Israel, En Defensa de Israel, Amazon, 2025

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho, (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)