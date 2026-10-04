Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

La divertida despedida de Lali Espósito junto a Dillom, Mery del Cerro y Juliana Gattas

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Tal como dice su canción (“2 son 3”), mejor que dos son tres. Es que Lali Espósito parece aplicar esa misma fórmula ya que la cantante disfrutó este sábado de su tercera despedida de soltera. Tras su viaje a Brasil, y su festejo con bingo musical y torta especial, la artista vivió una divertida velada junto a Dillom, Juliana Gattas, Martín Rechimuzzi y Mery del Cerro en una cena con show.

Una de las primeras imágenes de la noche mostraba a Lali en un divertido guiño a Leo Mattioli. La intérprete de “Fanático” aparecía sentada frente a una pared de color bordó con líneas verticales onduladas en tonos claros. Llevaba el cabello oscuro recogido, lentes de sol negras, labios pintados de rojo y aros con forma de flor. Vestía una camisa roja y sostenía una rosa junto a su cara. Además usaba anillos y una pulsera en su mano.

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Aún así, uno de los mejores momentos de la noche llegó cuando Lali fue sorprendida por el doble de Sandro, Juan Carlos Andrizzi. El artista ingresó al salón cantando “Rosa rosa”. Inmediatamente, Lali quedó sorprendida, dejó su copa en la mesa y se dirigió al frente para cantar. “Sandro es mi vida, todos somos hijos de la calle”, exclamó Rechimuzzi mientras filmaba.

Luego, el doble de Sandro se tomó un momento para hablar con la artista antes de seguir con su siguiente canción: “El smoking que tengo me lo regaló él. Fijate cómo es la vida que mi hija es fanática tuya y ahora es mi representante”. Detrás del cantante se observaba a Dillom, luciendo un traje gris y lentes oscuros, mientras bailaba con una copa en su mano izquierda.

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Lali tuvo su tercera despedida de soltera junto a Dillom, Juliana Gattas y Mery del Cerro

Previamente, el viernes por la noche, Lali Espósito celebró su segunda despedida de soltera junto a su círculo íntimo, en una reunión que incluyó cena, juegos musicales y se prolongó hasta la madrugada. La frase “Me enamoré, taradas” apareció en las cartillas de bingo, las remeras del equipo y hasta en la torta.

La cantante había viajado días antes a Río de Janeiro con algunas de sus amigas para anticipar su casamiento con Pedro Rosemblat. El viernes por la noche, el festejo continuó en Buenos Aires, según las publicaciones que compartieron Mery del Cerro y el equipo a cargo de la organización y el servicio de comida.

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Del Cerro difundió algunas de las primeras postales de la noche. Entre ellas se vio una cartilla de bingo musical con fecha del 2 de octubre de 2026, la frase “Me enamoré, taradas” y una ilustración de dos personas abrazadas.

"Me enamore taradas", fue la frase que eligieron los empleados para honrar a la pareja

La consigna remite a los recitales que Lali Espósito brindó en el estadio Monumental de River Plate. Allí, la artista bromeó con el anuncio de su boda luego de haber expresado en entrevistas anteriores que no tenía interés en casarse. “Me enamoré, taradas” fue la respuesta que eligió para referirse a ese cambio de postura ante su público.

Las imágenes también mostraron una mesa con ensaladas, salmón, milanesas, pan casero y otras preparaciones calientes. Para el cierre, hubo postres y una torta adornada con flores comestibles y frutas frescas.

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El equipo que preparó el encuentro compartió fotos desde la cocina. En una de ellas, varias integrantes posaron con remeras blancas estampadas con la frase que marcó la celebración, junto a la torta principal.

Los invitados jugaron a un bingo musical y estuvieron cantando hasta las 3 de la mañana

Otra imagen mostró a Majo Espósito, madre de la cantante, con una integrante del staff y la mesa de comida de fondo. En tanto, un mensaje escrito sobre el espejo de un baño decía: “Ni en pedo me caso”, en otro guiño a las declaraciones previas de Lali sobre el matrimonio.

Anita Espósito, hermana mayor de la cantante, también participó de la reunión y habló del festejo al día siguiente en su programa de streaming. La conversación comenzó cuando Flor Jazmín Peña le consultó por la noche y los encuentros del grupo.

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“Bueno, no podemos negar que somos gente con mucho evento social, ¿qué decir?”, respondió Anita entre risas. Peña reparó entonces en un detalle de su brazo: “¿Cómo vas a negar si tenés todo el brazo tatuado con la cara de dos novios?”.

La hermana de Lali confirmó que se había hecho el diseño durante la despedida. “Bueno, tuve la despedida de soltera de mi hermana y me tatué”, explicó. Evita Luna precisó que el dibujo era de Lali y Pedro, mientras Peña definió a la pareja como un “parejón”.

Anita explicó que el tatuaje también tenía una condición ligada a la rivalidad futbolística: “Esto es un acto de amor para Pedro, porque yo jamás me tatuaría una persona que tenga una camiseta de Boca puesta”. “Es un acto de amor muy grande”, agregó.

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