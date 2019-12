-El año pasado hice un viaje a China, un viaje que me lo pagué todo yo. Viajé con un secretario, porque mi esposa me decía que los chicos eran muy chicos para viajar. Y a mi me pareció una aventura ir a China. Estuve ocho noches en Beijing y con la agenda de todos los días que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a la noche. Visitaba centros culturales, escuelas y universidades. Di tres charlas en universidades, pinté una vaca con chicos en una escuela porque sabían que yo hacía eso acá. Me dio como mucho orgullo ir del Chaco a China. Me pareció como dos polos totalmente distintos y volví con mucho entusiasmo de eso, me llenó mucho. Vi un pueblo que todavía tiene el 40% de la población en la pobreza, si bien hay sectores que son muy ricos hay otros que son muy pobres. Pero vi un país con una inversión en educación que me pareció increíble. El chico que era mi traductor era un pibe de 25 años que hablaba 7 idiomas, estaba estudiando ruso y traducía 4 dialectos y estaba orgulloso de estudiar. Él me decía “mi abuelo no pudo tener una bicicleta, mi papá se compró una bicicleta y yo pude ir a la Universidad”. Tremendo, como modelo y sin resentimientos. Un día le pregunté: “¿Es cierto que Shanghai es más linda que Beijing?” y él me dice “no Beijing es una ciudad muy linda, lo que pasa es que nos estamos preparando para el año 2050”. Que te lo diga un pibe de 25 años no es lo mismo que te lo diga un tipo como yo de 51. También le pregunté cuál era la mejor universidad de las que fuimos, y me decía “no entiendo la pregunta” y yo “cuál es la mejor universidad” y él “son todas buenas y yo como chino tengo el derecho de estudiar en la misma universidad que vos que sos chino". Es tremenda la respuesta, con una seguridad. Ahí hay un modelo y proyecto a seguir.