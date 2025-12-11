La advertencia de Luis Ventura tras la fake news sobre su hijo: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”

Luis Ventura se enojó tras una terrible noticia falsa sobre la salud de Antoñito (Video: Instagram)

La difusión de una fake news sobre la salud de Antonio Ventura, hijo menor de Luis Ventura, provocó una reacción enérgica del periodista en el programa A la Tarde (América TV). El presidente de APTRA desmintió de manera categórica la información que circuló en redes sociales, la cual aseguraba que el niño, de 11 años, atravesaba un delicado estado de salud e incluso que había fallecido, supuestamente por datos proporcionados por el propio periodista. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias con esta gente, que debe haber responsables. Ojalá que nunca los encuentre porque por mis hijos, mato”, advirtió.

La noticia falsa comenzó a circular en las 48 horas previas a la emisión del programa, a través de cuentas anónimas y portales digitales sin sustento. El contenido aseguraba que el menor se encontraba en estado crítico y que su padre había comunicado su muerte. La publicación fue acompañada por imágenes antiguas y sensibles del niño, tomadas durante internaciones y procedimientos médicos previos, lo que agravó el impacto emocional en la familia. La viralización de la noticia se produjo sin verificación alguna, lo que generó preocupación entre allegados y seguidores de la familia Ventura.

La familia Ventura denunció la viralización de noticias falsas y la exposición digital de menores en redes sociales

La reacción de Ventura fue inmediata y contundente. En A la Tarde, el periodista expresó su indignación y dolor por la situación: “Esto lo vengo sufriendo hace 48 horas. Y algo que es peor, ponen en boca mía que yo había dado la información de que mi hijo había muerto”, relató. El conductor remarcó que no tolerará ataques hacia su familia y lanzó una advertencia: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias con esta gente, que debe haber responsables. Ojalá que nunca los encuentre porque por mis hijos, mato”. El periodista también denunció el uso de imágenes hospitalarias de Antonio: “Mostraron fotos de cuando estuvo internado, cuando se le hicieron operaciones. Ese derrotero hospitalario fue muy doloroso para mí y para toda mi familia”, señaló.

Fabiana Liuzzi, madre de Antonio, también se pronunció en redes sociales. Publicó en Instagram capturas de los portales que difundieron la noticia y expresó: “Hace días que circulan noticias falsas, dañinas y con mucha maldad, inventando cosas que no suceden sobre mi hijo, sobre mí y sobre mi pareja, preocupando a la gente que nos quiere”. Liuzzi repudió la violación de la privacidad de su hijo y advirtió: “Están violando la privacidad de un niño con mentiras. Los voy a denunciar. Mi hijo es el límite”. Además, aclaró el estado de salud de Antonio: “Mi hijo se encuentra bien de salud, haciendo las terapias habituales y sin riesgos”.

Imágenes hospitalarias antiguas de Antonio Ventura fueron utilizadas sin consentimiento para difundir información falsa

Ventura sostuvo que la difusión de la fake news no fue un hecho aislado, sino parte de una maniobra en su contra. “No tengo dudas de que es una operación porque debo haber metido el dedo en la llaga en algún momento...”, afirmó. El periodista está convencido de que la campaña responde a represalias por su labor profesional y anunció que buscará a los responsables: “Voy a investigar de dónde salen estas páginas fantasmas”, declaró.

El episodio reavivó el dolor de la familia, que ya había atravesado situaciones similares. Cabe recordar que meses atrás el periodista recibió amenazas de muerte y recurrió a la Justicia. La exposición mediática y la utilización de imágenes sensibles de Antonio generaron un profundo malestar en el entorno familiar. El propio Ventura remarcó que no tolerará que se vulneren los derechos de su hijo ni que se utilicen episodios dolorosos del pasado con fines maliciosos. La denuncia pública de los padres del niño expone la gravedad de la difusión de noticias falsas y la vulnerabilidad de los menores ante la exposición.