Fabiana Liuzzi saludó a Luis Ventura por su cumpleaños y compartió fotos en familia: “Te amamos” (Instagram)

Fabiana Liuzzi dedicó un mensaje especial a Luis Ventura por su cumpleaños y acompañó la felicitación con fotos familiares que incluyen a su hijo menor, Antoñito. La publicación de la pareja del periodista mostró un álbum de fotos de sus días de descanso en la playa.

“Feliz cumpleaños. Tu hijo menor, Antoñito, y tu esposa te deseamos que este nuevo año de vida te colme de luz. Te amamos y esperamos compartir muchos momentos más como estos juntos”, escribió la exvedette en su dedicatoria para el conductor de Secretos verdaderos (América TV) que celebra 70 años .

Las imágenes compartidas muestran distintos momentos en la playa y en ambientes relajados. En ellas, Ventura aparece tanto junto a su hijo, en escenas de juego sobre la arena y paseos junto al agua, como acompañado por su pareja, disfrutando en un entorno natural.

En varias de las fotos, padre e hijo comparten actividades y expresiones de ternura. También aparecen a en escenarios al aire libre y en interiores, característicos de un viaje familiar.

La secuencia resalta la unión y calidez del núcleo familiar. Las imágenes reflejan un clima de complicidad y la importancia de los momentos compartidos, tanto en la actividad como en el descanso.

Con esta publicación, Fabiana Liuzzi reafirmó el valor que atribuye a los recuerdos construidos en familia y el deseo de seguir celebrando nuevas jornadas juntos.

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

Luis Ventura contó en Sería Increíble lo sucedido hace 15 años, cuando gritó “Rocío Guirao Díaz” y creó un momento icónico de la televisión

El recuerdo de un grito que se transformó en momento icónico de la televisión argentina volvió a escena cuando Luis Ventura, durante su paso por el ciclo Sería Increíble de OLGA, revivió el instante en que pronunció a viva voz el nombre de Rocío Guirao Díaz en pleno Intrusos. Más de quince años después, el periodista de A la tarde (América) y presidente de Aptra describió cómo ese episodio, nacido de una polémica en torno a Nicole Neumann, se convirtió en un sello de su carrera y en un guiño recurrente de la cultura popular: “¡Rocío Guirao Díaz! Lo gritan los camioneros, los colectiveros...”.

Ventura relató ante Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular el detrás de escena de aquel episodio: “Les cuento para que lo pongan en contexto. Nicole Neumann había fallado en una presentación. Se había armado un quilombo. Ella había argumentado que la habían querido robar. La gente decía que era mentira, que nunca había ido. Y ella dice: ‘Hasta me tiraron un tiro’. Entonces, entraron a buscar el tiro, el balazo no había aparecido por ningún lado”. El periodista recordó que, en medio de esa controversia, se cruzó con Rocío Guirao Díaz en un desfile. “Yo no la conocía y ella se me pega y me dice: ‘Veni, Ventura, esta no va nunca. Cobra las presentaciones y después inventa cosas y no va’”.

La reconstrucción de Ventura sobre el origen de la acusación apuntó directamente a Guirao Díaz como la fuente que puso en duda la versión de Neumann. “Para no ir”, insistió Ventura sobre el motivo de las supuestas excusas. El relato avanzó hasta el momento en que, presionado en vivo, terminó revelando el nombre: “En el medio de la historia que había pasado y Rial me dice: ‘¿Cuál es la verdad?’. Mira, a mí alguien me dice que Nicole Neumann tal cosa. Y alguien empezó: ‘Da nombres, Ventura, da nombres’. Entonces, yo estaba hablando con Rial y lo entro a mirar, medio de costado. Lo miré dos veces, como diciendo... Pará, dejame. No quiero dar el nombre. Y me hinchó tanto las pelotas ¡Rocío Guirao Díaz! Le dije”.