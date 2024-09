Susana Giménez habló del enojo de Verónica Castro por el perro que le devolvió y Cristian Castro se vengó: “¡Felices 80!”

El regalo de Cristian Castro y su novia a Susana Giménez (Video: Telefe)

Después de varias idas y vueltas sentimentales, Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez estuvieron como invitados en el programa de Susana Giménez. Con particulares looks, el de saco blanco y pañuelo amarillo y ella con un vestido en el mismo tono que el accesorio del cantante, ingresaron con un ramo de rosas para la diva y se metieron de lleno en una polémica que tuvo la conductora con Verónica Castro.

En enero de este año Susana celebró su cumpleaños y rechazó el regalo de un pequeño perro que le dio la famosa actriz. Esto generó el enojo de la madre de la mexicana y terminó quedándose con el can. Aunque limaron asperezas y ya están en buenos términos, Cristian aprovechó su ingreso al programa para jugarle una broma a la conductora.

La pareja del intérprete de “Lloviendo estrellas” y “Azul” le entregó una caja a la conductora. “¿No me digas que me traés un perro?”, lanzó, divertida. “Con este podés hacer lo que quieras”, siguió el paso de comedia Mariela. “Jurame que no es un perro”, remató Susana. “¡Ay, qué precioso! Era igual que el otro”, comentó la diva, quien después terminó refiriéndose a la polémica que mantuvo con su amiga.

Susana Giménez habló del enojo de Verónica Castro por el perro que le devolvió y Cristian Castro se vengó saludándola por sus 80 años (Video: Telefe)

“Le llevaste el perro a Vero y está como loca de amor. Es lo mejor que le pasó en su vida. Creo que se enojó al principio. Conmigo se enojó y yo le dije ‘Vero, no puedo tenerle y no es porque no me guste, sino porque los míos son unas bestias gigantes y lo iban a pisar. A morderlo no porque son buenos, pero lo pisan y lo destrozan”. El can en cuestión era uno de raza pomeranian y en ese momento Susana mostró cómo son las mascotas que tiene en La Mary, su casa de Punta del Este.

“¿Pero no tuviste una época de perrito faldero?”, le preguntó el cantante y en ese momento ella recordó a su perro Jazmín. “Se murió. Vivió durante 17 años, fue hace mucho”, agregó ella, mientras un video de la conductora en su vivienda mostraba cómo los perros le saltaban encima e incluso se quejaba de que le rompían su ropa. “No podía tener a ese bebé”, se excusó. Casi al instante, él se tomó una pequeña venganza.

“¡Feliz 80 años!”, le lanzó, provocando la reacción inmediata de la diva. “¡Qué horror, Cris! Pero bueno, es así. Qué vamos a hacer. Lo digo y hay que disfrutarlo porque en la vida nos va a pasar a todos y si no nos pasa, es porque partimos. Así que es mejor que pase”, aseveró, risueña.

Después volvieron a la polémica de los perros. “Vero está loca de amor”, enfatizó Susana, contenta porque al final el que era su regalo terminó en el hogar de “La Chaparrita”. “Nunca le gustaron los perros”, señaló Cristian, mientras ella contaba que ahora Verónica está encantada con el animal y que incluso duerme en su cama con ella. “Me dijo que gracias a Dios está feliz y que le cambiaron la vida. Esos perros son para dormir con ellos. Yo lo hice con Jazmín durante 17 años”, enfatizó.