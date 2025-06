Cristian Castro y Mariela Sánchez desmienten rumores: “No hay fecha de boda y no estamos embarazados”

Cristian Castro desmiente: "No hay fecha de boda"

Si hay un personaje que rinde en el Mundo Chimento, ese es Cristian Castro. Es que el hijo de Verónica (la Gran Dama del culebrón mexicano) no se calla. Convocado para un móvil con Intrusos (América) desde el glamoroso Lago di Como, en Italia, puede decir sin inmutarse, por ejemplo: “Yo no puedo ser más papá de lo que las madres me lo permiten”.

¿A qué vienen esas palabras? Traducción: el cantante está en pareja con la cordobesa Mariela Sánchez, y en los últimos tiempos los rondan dos rumores: 1) que ya hay fecha de casamiento, y 2) que hay un embarazo en marcha. Sobre esto hablaba Cristian.

Y también sobre sus hijos y cómo se desarrolla la relación entre ellos y la nueva pareja de su padre. “Yo no quiero forzar nunca un encuentro. Quiero que también ellas estén contentas, que estén de acuerdo. Lo único que pido es que estemos más relajados, porque se van a dar los encuentros, pues que se den con amor, con sonrisas”, aclaró.

Cristian con Mariela y amigos, desde el Lago di Como: disfrutar y desmentir rumores...

Y enseguida entró en detalles sobre Simone Candy, fruto de su matrimonio con Valeria Liberman, flamantes 19 años, y hermano de Mikhail de 17. Cristian también fue padre de Rafaela, de 11 años, con la colombiana Paola Erazo: "Claro que me duele. Me gustaría ser padre, estar más".

Así repasó su actualidad: “Están muy bien en el colegio. Mi hijo quiere ser economista y está con pilas. La nena quiere ser psicóloga, o también cirujana plástica. La educación es lo que más me importa de mis hijos. Lo único que les pido es un título, una licenciatura”.

Habla mamá

Como no podía ser de otra manera, Cristian también se explayó sobre la bendición de Verónica Castro a su relación con Mariela: “Mamá nos tiene fe, te prometo porque ella nos dio un pujón para que nos comprometamos con esos anillos”.

Luego, Mariela descartó estar esperando un bebé y Cristian bromeó: “He querido embarazarla pero no he podido”.

“Ella es todo para mí. Es mi niñera, mi mánager, mi paño de lágrimas...”, enfatizó.

En cuanto a la boda, Mariela Sánchez aseguró que “no tenemos fecha todavía”, mientras Cristian Castro bromeaba: “No se quiere casar”.

Un compromiso con el visto bueno de mamá Verónica

Antes de Italia, Mónaco

Y así como este lunes, la pareja hablaba desde Italia, hace unos días nomás, la pareja disfrutaba de la sofisticación de Montecarlo, en donde además de mostrarse unidos y enamoradísimos, compartieron divertidos videos al ritmo de Shakira y de Azul Azul.

Arriba de un yate, el cantante y su pareja se grabaron haciendo playback, actuando y bailando el hit “Perro fiel” que interpreta la colombiana con Nicky Jam, como La Bomba de la banda Azul Azul.

Hace unos días, la pareja disfrutaba desde Montecarlo

Allí se los ve en traje de baño, ella en bikini y él en malla, mientras hacen mímica moviéndose al ritmo de “Bomba, para bailar esto es una bomba” y “Tú me confundes, no sé qué hacer/ yo lo que quiero es pasarla bien/ yo tengo miedo de que me guste/ Y que vaya a enloquecer/ Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel”.

La divertida interpretación de la pareja de los hits no tardó en volverse viral. “Nunca me harán odiarle. Te amooo Crisss”, “¡es tan divertido, autentico y talentoso! ¡Lo amo!“, ”mientras no le haga a nadie daño...que viva feliz su re ‘locota’ vida", fueron algunas de las reacciones positivas que recibió de sus fans. Pero no fueron las únicas reacciones. “Parece el hermano de Trump”, “al cabello de él le falta cariño, se lo ve maltratado” y “nuestro Britney latino”, escribieron otros.

Unos mensajes y después...

La relación entre el cantante mexicano Cristian Castro y la empresaria cordobesa Mariela Sánchez comenzó en diciembre de 2023 con un intercambio de mensajes que derivó rápidamente en una historia mediática. Él, interesado inicialmente en alquilar una propiedad en Villa Carlos Paz, se puso en contacto con Sánchez, quien dirige una inmobiliaria en la ciudad. Según ella relató, el motivo principal del contacto resultó ser otro: conocerse personalmente.

El vínculo se consolidó con rapidez. A poco de iniciada la relación, la pareja comenzó a aparecer en redes sociales y medios, aunque no sin sobresaltos. Durante un viaje a México, ella aseguró en Intrusos que el artista adoptó una actitud distante y controladora. Afirmó que incluso le impuso restricciones durante las presentaciones del cantante. La situación derivó en una ruptura.

Durante ese periodo, la separación se vio amplificada por la difusión de mensajes críticos de la empresaria hacia el hijo de Verónica Castro, lo que sumó nuevos elementos a la controversia pública en torno a la pareja.

Dos meses más tarde, ambos retomaron el vínculo. El anuncio de la reconciliación se dio también en redes sociales, acompañado por una frase que apuntaba a un nuevo comienzo: “Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. El amor no es para cobardes”.

Desde entonces, la relación ha seguido desarrollándose. Cristian se instaló en Córdoba, donde comparte proyectos con Sánchez, incluida la grabación de un videoclip que ella protagoniza.

En una entrevista que dieron en el programa de Susana Giménez, la pareja confirmó que mantienen conversaciones sobre la posibilidad de tener un hijo. Él intérprete de Azul y Lloviendo estrellas, que ya es padre de tres hijos, expresó entusiasmo ante la idea.

La relación entre el cantante mexicano Cristian Castro y la empresaria cordobesa Mariela Sánchez comenzó en diciembre de 2023 con un intercambio de mensajes que derivó rápidamente en una historia mediática

En una entrevista con Secretos verdaderos, el ciclo de Luis Ventura, la pareja confirmó que darán el “Sí” muy pronto. La boda entre Cristian Castro y Mariela Sánchez está prevista para celebrarse en algún momento de 2026, aunque aún no se ha definido el lugar. El anuncio suma un nuevo capítulo a una relación que ha atravesado momentos de exposición pública, quiebres y reconciliaciones, y que mantiene la atención del ámbito mediático.

Según relató Mariela, Verónica Castro ya participa activamente en los preparativos. La madre del cantante, figura emblemática del espectáculo mexicano, adquirió las alianzas matrimoniales. “Verónica Castro, mi suegra, nos compró los anillos y los tenemos que ir a buscar”, señaló Sánchez durante su aparición en televisión.

Durante el mismo programa, Cristian Castro sorprendió al periodista Luis Ventura al pedirle públicamente que oficie como padrino de la boda. Ventura aceptó de inmediato: “Es un honor y ya les digo que sí, cuenten conmigo, sea donde sea”.