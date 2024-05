Las tiernas fotos de Rodrigo de Paul con sus hijos en su cumpleaños y un emotivo mensaje: “Llegaron los 30″

Rodrigo de Paul compartió fotos con sus hijos al cumplir 30 años (Foto: Instagram)

Es una fecha muy especial para Rodrigo de Paul con la llegada de sus 30 años. El futbolista de la Selección Argentina recibió la visita de sus hijos para compartir su día. Fue el propio jugador quien compartió sus sensaciones por su cumpleaños y el estar rodeado por sus dos amores, sus hijos Francesca y Bautista.

“Llegaron los 30, aquí los abrazo para seguir experimentando y guardando momentos que me hacen ser quien soy”, escribió el exnovio de Tini Stoessel. “Gracias a todos los que se acordaron de un día que siempre es especial. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más”, escribió, sensibilizado.

Las fotos de Rodrigo de Paul junto a sus hijos en su cumpleaños número 30 (Foto: Instagram)

El mediocampista compartió con sus casi 13 millones de seguidores de Instagram dulces postales en las que aparece junto a sus hijos. En una foto aparecen los tres de espaldas, caminando juntos; en otra, se lo ve jugando con su hija, pintándole con minuciosidad las uñas con un esmalte turquesa; mientras que con su nene más chico se lo ve posando, sonrientes, los dos vestidos con ropa deportiva verde y gorra.

La tierna foto de Rodrigo de Paul pintándole las uñas a su hija Francesca (Foto: Instagram)

En el mismo posteo repasa otros hitos de su carrera: luciendo la camiseta de nuestro país y vistiendo los colores del equipo español en el que juega desde 2021. También De Paul se conmovió por un posteo que recibió por su cumpleaños. “¿Ustedes dicen que ese nene vestido de Racing con una copa y una pelota en el Cilindro se imagina todo lo que se le viene? ¿Dicen que sabe que casi deja el fútbol por la muerte de su abuelo a los 14 años? ¿y que va a debutar en el club de sus amores y jugar en Europa?”, escribieron desde una cuenta llamada Plaaneta.Gol, que él replicó.

La emoción de Rodrigo de Paul al ver la foto del recuerdo de cuando jugaba en su infancia en Racing (Foto: Instagram Stories)

“¿Sabe qué el Atlético de Madrid va a pagar 40 millones por su pase? ¿Dicen que en algún remoto sueño en su colchón de una plaza en el barrio de Sarandi soñó que sería campeón del mundo jugando los siete partidos? Ni en la película de ciencia ficción más fantasiosa pasa algo así. Pero a él le pasó, porque no es una película, fue real. Felices 30, Rodrigo; seguidor incansable de sueños sin sentido”, le dedicaron. Palabras que conmovieron al jugador. “¡Yo te lo respondo! ¡Nada de todo eso creí que podía pasar! Solo tenía una certeza de que siempre lo iba a intentar”, aseguró.

Rodrigo de Paul posando con su hijo Bautista (Foto: Instagram)

Hace pocos días Paula Varela en Socios del espectáculo se refirió a los rumores de un acercamiento con Tini, pero la periodista los desmintió y aseguró que el futbolista estaba en una relación con otra mujer. “Que Tini y De Paul no están juntos, eso ya me lo confirmaron”, señaló, en el ciclo de El Trece. “Lo que sí, él ya está con alguien. No sé si la va a blanquear. Ella es española, están enganchados”, aseveró.

Rodrigo de Paul con la camiseta de la Selección Argentina (Foto: Instagram)

Incluso la panelista especuló con la posibilidad de que conozca la identidad de quien sería la pareja de De Paul durante la Copa América 2024, en donde el equipo nacional estará debutando el 20 de junio en un partido frente a Canadá. “Ahora, cuando sea la Copa América, tal vez… Ya hay unos pasajes que están emitidos para parte de la familia y tal vez ahí podemos empezar a ver la cara y la blanquea”, afirmó, sobre el romance que estaría viviendo.

Junto a sus hijos, Rodrigo de Paul festejó su llegada a los 30 años (Foto: Instagram)