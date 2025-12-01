Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

Luego de su separación y el revuelo en redes de este fin de semana, Chechu Bonelli se sinceró sobre el vínculo con Darío Cvitanich (Intrusos- América)

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sigue ocupando el centro de la escena mediática y no da tregua a ninguno de los protagonistas. Desde que en julio pasado la pareja anunció el final de una relación que superó los 14 años, dio de qué hablar sobre sus pasos, sus gestos en redes y, especialmente, los nuevos vínculos que aparecieron en el radar como el romance confirmado de Cvitanich con Ivana Figueiras. Las idas y vueltas, las respuestas cruzadas y las chicanas públicas hicieron que la expareja pase de la cordialidad al escándalo, generando un interminable ida y vuelta de reproches y declaraciones a la prensa. Pero este fin de semana, Bonelli hizo un alto, habló a corazón abierto y dejó en claro cuál es su presente.

“Estoy bien, un poco sorprendida de todo lo que está ocurriendo. Necesito un poco de paz mental, no quiero seguir hablando del tema”, comenzó diciendo Chechu, con un tono sereno pero marcado por el cansancio, al referirse a la situación actual con su ex. Cuando le preguntaron sobre sus dichos respecto a su exsuegra, un tema que encendió la última polémica, prefirió eludir la pregunta: “No quiero hablar más del tema, necesito cuidar a mis hijas, que tienen redes sociales, y a mí, a mi trabajo. Necesito tener un perfil bajo, ya estoy cansada. Es fin de año, hay quil..., no quiero saber nada”.

A propósito de los posteos de Figueiras, que parecían estar dirigidos a ella, Bonelli se mostró desinteresada y planteó su deseo de dejar los conflictos atrás. “Está todo bien. No me llegó nada. Lo único que quiero es ser feliz y que la otra persona también lo sea, nada más. No hay nada más lindo que cada uno lo sea por su lado, es lo único que deseo y no quiero más quil…”, expresó la modelo dejando en claro que el bienestar personal y familiar es hoy su única prioridad.

La contundente respuesta de Darío Cvitanich a Chechu Bonelli luego de las declaraciones sobre su exsuegra (Instagram)

Al volver sobre sus palabras acerca de la madre de Cvitanich y el dolor que generaron, Chechu no ocultó la incomodidad por la repercusión. “No puedo hablar más de todo eso. Lo único que hice fue intentar ser genuina, contar lo que estaba pasando y hubo una reacción que no estuvo buena. No puedo hablar porque quiero cuidar a mis hijas”, insistió. Ante la consulta sobre si sentía que su sinceridad le jugó en contra, Bonelli fue clara: “No sé si me jugó en contra. Estoy perfecta, bien. Cuando di a conocer que fue un proceso de mier… lo conté y hoy que estoy bien y entera hay cuestiones que no caen bien, entonces quiero tratar de mantener la mejor relación posible. No quiero conflictos”.

La conversación derivó, como en cada ocasión desde el anuncio de la separación, en la dinámica interna que aún comparten por sus hijas en común. “Nosotros tenemos una relación por nuestras hijas que intentamos que sea lo mejor posible. No voy a hablar más de él, su familia ni su pareja”, recalcó, poniendo punto final a la discusión pública que los expuso durante semanas.

La modelo también se refirió al juego mediático en el que se ven envueltos cada vez que alguno de los protagonistas realiza una publicación en redes sociales. “No es un jueguito. Se genera desde el momento en que se publican cosas, entonces vamos a cortarla. No es ver quién gana y quién no. Por lo menos, de mi lado ya está y se terminó”.

Sobre los sentimientos posruptura y la idea de culpa o responsabilidad en el desenlace, Chechu fue profunda y tajante: “¿Sentirme culpable de qué? Fui dejada; la otra persona tomó una decisión, me costó aceptarlo, lo hice, lo trabajé con terapia, vine a trabajar hecha bosta con las lágrimas en los ojos, ¿culpable de qué, chicos? Fue un momento de mier…, estoy saliendo adelante, siendo feliz, abriéndome un montón de posibilidades y cuidando mi trabajo. Yo hoy me tengo que bancar sola y a mis hijas, una casa…”.

También despejó dudas sobre mover hilos en el escándalo ante los presuntos mensajes realizados por una empleada suya. “Nunca obligué a nadie a comentar cosas. Me parece que eso es entrar en un juego de adolescentes, innecesario. Si la persona que lo hizo se hace responsable, buenísimo. En ningún momento obligué a alguien en entrar en ese jueguito. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, enamorarse, eso. No hay nada más lindo que el amor, que las personas sean felices. Puedo estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero ya está. Necesito paz mental”.

Chechu Bonelli contó cómo era su relación con su exsuegra y el difícil momento que atraviesa luego de separarse de Darío Cvitanich (Circuito Cerrado - La Casa Streaming)

Al cierre, sumó una reflexión sobre el pasado y el futuro: “Me sorprende muchísimo el revuelo. Creo que si no hubiese una reacción no hubiera tenido tanta trascendencia. Dije algo genuino, capaz no tendría que haberlo hecho. Hoy elijo no hablar más y no me arrepiento porque fue lo que sentí. Tal vez no fue el momento, pero ya está”.

“Ya está. Volver al pasado me parece al ped… Estamos divorciados, tenemos un acuerdo, tres hijas en común que nos van a unir de por vida. Yo jamás voy a hablar mal de él porque conmigo fue un excelente marido, sigue siendo un gran padre, cuñado. Siempre voy a hablar maravillas de él y que no esté de acuerdo en un montón de cosas no me va a llevar a hablar mal de él”.

“¿Cómo no voy a tener comunicación con él si es el padre de mis hijas? No lo voy a negar, el justo y necesario. Ahora se vienen un montón de eventos de las nenas como cumpleaños, comunión… Respeto las decisiones. Nada más”.

Con palabras sinceras y un mensaje de búsqueda de paz, Chechu busca dejar atrás el escándalo y empezar una etapa de felicidad bajo sus propios términos, enfocada en sus hijas, su trabajo y un nuevo equilibrio personal.