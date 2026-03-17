La chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Es lo único que hace bien”

Wanda Nara y Maxi López tuvieron un intercambio de palabras en la semifinal de Masterchef

La semifinal de MasterChef Celebrity reunió a cuatro figuras en una noche marcada por la tensión, el humor y la expectativa. Ian Lucas, el Turco Husaín, la Reini Sofía Gonet y Maxi López empezaron a transitar el camino a la gran final del certamen. La presión se evidenció desde el inicio, cuando los jurados hicieron hincapié en la necesidad de profesionalismo y en la gravedad de cualquier error, estableciendo un clima de máxima exigencia.

La consigna de la jornada requería replicar un plato sofisticado: un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Los ingredientes ya estaban listos en las canastas de cada estación, y el tiempo asignado para completar la preparación era de sesenta minutos. Sin embargo, una prueba grupal permitió a los concursantes obtener diez minutos adicionales, lo que alivió en parte la presión, aunque no eliminó del todo los nervios que se respiraban en el estudio.

Maxi Lopez presenta un plato de costillas a Wanda Nara mientras participan en un desafío culinario en un set de televisión. (Adrián Díaz)

En su rol de conductora, Wanda Nara fue clave para modular la tensión y aportar una cuota de ánimo. Su presencia se hizo sentir tanto en los anuncios generales como en los intercambios individuales con los participantes. Hacia la mitad del tiempo asignado, tomó la palabra: “¡Les quedan treinta y cinco minutos en esta increíble semifinal. ¡Vamos, chicos! Arriba el ánimo, que no murió nadie”. Esta intervención buscó cortar el clima de silencio y ansiedad que dominaba las estaciones de trabajo, donde los famosos se concentraban en replicar el exigente plato.

En medio del ritmo frenético de la cocina, la empresaria se encargó de recorrer cada estación, interactuando con los semifinalistas y procurando equilibrar el clima de tensión con comentarios que mezclaban humor y apoyo. El recorrido fue también una oportunidad para romper el silencio. Al dirigirse a Maxi López, la conversación tomó un giro humorístico y personal, en el contexto de una competencia en la que las relaciones previas y los guiños compartidos cobran un valor narrativo especial. Antes de iniciar la charla, aclaró: “Hoy voy a pasar por todas las mesadas porque no quiero hacer diferencia”, anticipando un trato imparcial a todos los concursantes.

Los semifinalistas de Masterchef, Ian Lucas, el Turco Husaín, la Reini Sofía Gonet y Maxi López, reaccionan con gran emoción en el set de cocina durante una gala decisiva. (Adrián Díaz)

“Si pensás que sos mi favorito, no lo sos”, le advirtió a su exmarido, que respondió con naturalidad y complicidad. “Ya tenés otro favorito, ¿no?”, a lo que Wanda respondió con risas y aclaraciones.

En este contexto, la conductora aprovechó para lanzar mensajes de ánimo y advertencia a los participantes: “Cualquier cosa que salga mal hoy, empiecen a pensar el discurso final. ¿Vos tenés preparado algo para decirme?”. Este tipo de intervenciones, lejos de ser solo formales, aportaron matices al desarrollo de la competencia y permitieron descomprimir el ambiente sin perder de vista la presión inherente a la semifinal.

La conversación, cargada de humor y referencias al pasado común de ambos, se convirtió en uno de los ejes narrativos de la emisión. El diálogo se intensificó cuando Wanda le propuso imaginarse con la chaqueta de finalista puesta y le preguntó quién estaría a su lado cocinando. Maxi inicialmente respondió que sería “el Turco”, pero Wanda insistió en que se refería a la final, no al momento actual. Maxi, sin perder el humor, comentó la dificultad de elegir entre sus compañeros, al destacar que todos eran muy buenos cocineros.

Maxi López, exfutbolista y participante de Masterchef, sostiene hierbas frescas con concentración durante un desafío de cocina en el popular programa. (Adrián Díaz)

La conversación incluyó alusiones a viejas situaciones, cuando su relación pasaba más por tribunales que por otro lado: “Cuando empieza ‘Querido Maxi’, ya me acuerdo cartas documento y todas esas cosas”, lanzó López. Wanda replicó con soltura: “Las cartas documento no dicen ‘Querido Maxi’”, pero el concursante disparó: “Sí, sí. ‘Querido Maxi, me voy a quedar con todo’. Lo único que preparó Wanda siempre bien son las cartas documento”

El cruce concluyó con un intercambio de bromas sobre “gallinas que se quedaron sin huevos”, en alusión directa al desafío culinario y a la presión del momento. La emisión cerró con el suspenso propio de las instancias decisivas en un reality de competencia. Tras el intercambio entre Wanda y Maxi, y la última recorrida por las estaciones de cocina, la producción decidió no revelar aún quiénes serían los dos eliminados, generando expectativa para la próxima emisión.

Los reconocidos chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el jurado de Masterchef, posan juntos en el set de grabación del popular programa de cocina. (Adrián Díaz)