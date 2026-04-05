Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

El dúo se sumó a la banda Juanse para una versión de "Sigue girando"

Por estos días en los que el pueblo futbolero espera La Lista de Scaloni para el inminente Mundial de Estados Unidos-Canada-y-México... ¿serán ellos la gran sorpresa? Es cierto, no estarán oficialmente en La Lista de convocados, pero casi...

Es que ya es un hecho que los Ratones Paranoicos darán dos recitales en Estados Unidos: el 24 de junio tocarán en The Pavilion Toyota Music Factory, en Dallas (dos días después del debut de la Selección contra Austria, y tres días antes del segundo encuentro, frente a Jordania); y el 1 de julio lo harán en el Hard Rock Café de Miami (a la espera de su partido por los 16vos de final, probablemente contra Uruguay o España).

Según lo anauncia el comunicado oficial, los Ratones Paranoicos, una de las bandas emblemáticas del rock & roll argentino, anunció su Edición Mundial, una serie de dos presentaciones exclusivas que se realizarán en Estados Unidos con motivo del Mundial de fútbol.

La legendaria banda celebró su trayectoria con la reunión de la alineación original para la “Última Ceremonia Tour 2024/25”, que abarcó todo el territorio argentino, países vecinos, España e Italia (RS Fotos)

El grupo llevará sus himnos clásicos a un público internacional con dos únicas funciones especialmente programadas para esta cita global.

Sinónimo del rock argentino desde mediados de los 80s, Ratones Paranoicos han resistido el paso del tiempo como figuras top del género en Latinoamérica, con un público fiel atraído a su sonido característico.

Su último álbum de estudio, Rock N’ Roll Total, fue presentado en un Estadio Vélez en Buenos Aires completamente agotado, donde ofrecieron un repertorio de éxitos y las favoritas de los fans, marcando una noche inolvidable.

En el Lollapalloza, el dúo se sumó a la banda Juanse para una versión de "Sigue girando"

La legendaria banda de rock recientemente celebró su trayectoria en 2024 con la reunión de la alineación original para la “Última Ceremonia Tour 2024/25”, que abarcó todo el territorio argentino, países vecinos, España e Italia.

En 2026, llegarán a Brasil, donde la banda liderada por Juanse, Pablo “Sarco” Cano, Pablo Memi y Roy Quiroga, se presentarán en el popular festival de música Cosquín Rock, continuando con la experiencia de rock puro que ha definido su trayectoria.

Dos generaciones en el Lolla... y la cuarta “Estrella”

Hace unos días, nomás, en el Lollapalooza tuvimos la oportunidad de disfrutar un cruce generacional para el recuerdo. Los cada vez más globales y aclamados Ca7riel y Paco Amoroso se sumaron a los Ratones en su clásico “Sigue girando”...

Años '80, un Juanse bien pibe, tal como se los puede ver en el documental "Rocanrol Cowboys", de Netflix

Entrevistado para la sección VS., de TyC Sport, Juanse se abría a evocar, entre momentos musicales, sus recuerdos más futboleros:

—¿De no ser estrella de rock, serías?

—De chico, primero colectivero, y después, jugador de fútbol. Jugaba de 9. Más que Palermo, era un especia de Perazzo. Me retiré cansado de hacer goles. Además, de chico tenía una enfermedad, las estadísticas. Sabía todo: cuántas entradas se vendían, corner número... Gracias a Dios lo dejé de lado.

—¿Hincha de...?

—De Boca y de Estuadiantes de Buenos Aires.

—¿A qué sector de la Bombonera ibas?

—A la 12; fui ocho años; empecé con Quique [alude a distintos jefes de la barra brava] y terminé con Rafa di Zeo, pasando por el abuelo.

—¿Qué significó tocar en la Bombonera?

—Y... muy especial: toqué el 12 del 12 del 12 y en el 2013 salimos campeones.

—¿Tu primer contacto con la música?

—Desde siempre, en la panza de mi mamá. Vivíamos en un departamento muy chico: yo dormía en el living y ahí estaba el equipo y el piano de mi viejo, también.

—¿Un apodo de chico?

—Tuve muchos: ciego, sapo, porque no veo nada.

—¿Quién inventó el nombre Ratones Paranoicos?

—Siempre tuve la duda. Pensé que había sido Mariano, un amigo de mi primera banda, pero un dia, hablando, me dijo “no, man, fuiste vos”, tendríamos 12 años.

—¿Qué lughar ocupan los Ratones en la historia del rock nacional?

—Reconozco que obviamente somos parte del rock nacional. Fuimos los que bañamos de material a la gente que escuchaba a los Stones; porque, ojo, acá los Stones no se escuchaba para nada, ni en la rado ni en ningún lado. Siempre fuimos una banda de rock and roll.

—¿El mejor estadio donde tocaste?

—Vélez es excelente, ahí toqué con Rod Stewart; suena mucho mejor que cualquier otro estadio.

—¿Es verdád que te perdiste en la Bombonera el día de la vuelta de Diego en el ’95?

—¡Ufff, un descontrol terrible! Ibamos por los pasillos del estadio y pasó que nos perdimos porque Charly me agarró de la mano, me llevó y me dijo “Es por aca” y... ¡no era por ahi! El flaco abrió una puerta y de pronto estábamos en el medio de la cancha con una bola de más de cien fotógrafos ¡y la Bombonera a reventar! La gente se volvió loca, obvio, antes de que pase todo. Y despues, bueno, fue el partidazo ese que. Y de ahí nos fumos a las Cañitas a festejar...

—Como cuando los llevaste a los Stones en la fiesta del Hyatt... ¿Qué te acordás de esos días?

—¡Nada! Veo las fotos y no me acuerdo de nada; lo único que me acuerdo es que Charly me regaló a mi un libro de los Stones.

—¿Tocar en la despedida de Diego fue...?

—...¡espectacular! Una de la spocas veces que estuve... no nervioso, pero sí muy ansioso antes de un show. Y salió bábaro. Creo que el se lo merecía ampliamente como deportista. Y lo que dijo después alcanza y sobrra para el momento que pasamos... Eso de “El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque uno se equivoque, no tiene por qué pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. Después de eso, ¡qué más! Después siguió una fiesta en el Hilton, donde volvimos a tocar. Había jugadores de todas partes. Me acuerdo que me enganché hablando mucho con Valdano, ¡pobre, no lo largaba!

—¿Cuándo fue la primera vez que viste a Maradona?

—(Piensa...) En el ‘88: tuvimos una cena privada en New York City, con Pappo y Guillermo Coppola; me invitó el Carpo, y así nos conocimos.

—¿Susana o Moria?

—Las dos, amo a las dos.

—¿La mujer más linda del país?

—Sacando a mi mujer, Evangelina Salazar, Ana María Pichio, Graciela Borges y Graciela Alfano, top de todos los tiempos.

—Por último, ¿en el “pan y queso”, Maradona o Messi?

—Me hago un tostado con los dos, son los dos mejores de la historia.

Juanse y una épica versión de "Sucia estrella"

Volviendo al comienzo, allá, en Texas y Miami, lo que seguramente sonará es ese otro clásico de Juanse y sus muchachos, “Estrella”, ahora con el deseo de que se convierta en la cuarta, claro.

Toquemos madera.