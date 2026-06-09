Cris Morena fue agasajada como Personalidad destacada de la cultura: “A veces el corazón se llena de agujeritos”

El video conmemorativo compartido por Cris Morena al cumplirse los 35 años del programa de televisión 'Jugate Conmigo'

Cris Morena vivió una noche de grandes emociones cuando fue homenajeada como Personalidad Destacada de la Cultura por parte de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando subió al estrado a agradecer por el agasajo, la productora dio un emotivo mensaje. “Este reconocimiento tiene un valor más profundo, celebra a mi familia, a Ro y Tomás, a mis nietos Franco, Azul, Valentín, Inti y Mila, a mis compañeros de trabajo, amigos, a los artistas y sobre todo a nuestro público que hizo suyas nuestras canciones e historias”, detalló.

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La artista, homenajeada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, compartió una reflexión sobre lo que busca transmitir a nuevas generaciones y por qué valora la creatividad por encima de trofeos

Para ella, el reconocimiento representa una oportunidad de agradecer a quienes compartieron sus sueños y proyectos. El tono de sus palabras refleja una mirada retrospectiva y, a la vez, una proyección hacia el futuro y las generaciones siguientes.

Cris Morena y su cuenta de Instagram donde reflejó el reconocimiento (@bycrismorena)

La artista puso el acento en el sentido colectivo de su trayectoria. Sostuvo que la verdadera recompensa de su camino no se mide en premios ni distinciones, sino en lo que logra transmitir a quienes la rodean.

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Al evocar a sus nietos y a los jóvenes artistas, compartió una reflexión: “El mayor premio no es lo que generamos sino lo que pudimos dejarles: sueños, el juego, la magia y esa intensa y poderosa pasión por continuar”. Así, subrayó la trascendencia de sembrar valores y mantener viva la creatividad.

Cris Morena afirmó que el reconocimiento de la Legislatura porteña trasciende el plano personal y alcanza a quienes la acompañaron en su carrera

En su mensaje, transmitió la convicción de que el arte y la vida están hechos de pequeños legados. Para ella, lo esencial radica en la capacidad de inspirar y en la persistencia del entusiasmo por explorar nuevos caminos.

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Quienes la han acompañado en diferentes etapas, desde el entorno familiar hasta los colegas y amigos, ocupan un lugar central en esta celebración. La artista resaltó la importancia de construir lazos genuinos y de agradecer a quienes han confiado en su trabajo.

Un homenaje con raíces profundas

El homenaje a Cris Morena se presentó como un reconocimiento a una historia colectiva que une a distintas generaciones de espectadores y artistas.

En sus palabras, la artista manifestó: “Lo recibo con una emoción que guardaré para siempre en mi corazón, que siempre estuvo y estará en Argentina, mi maravilloso país”. La referencia a sus raíces, presente en sus palabras, refleja el vínculo indeleble con el lugar donde creció y desarrolló su carrera.

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Su discurso deja entrever la importancia de la memoria y del sentido de pertenencia. El agradecimiento se dirige tanto a quienes la impulsaron en sus primeros pasos como a quienes continúan acompañando su recorrido.

Cris Morena con sus nietos invitados al prgrama de Susana Giménez

Para la intérprete, este homenaje es también un reconocimiento a la historia colectiva que la conecta con distintas generaciones de espectadores y artistas. Su mirada abarca tanto el pasado como el presente, y se proyecta hacia el futuro con esperanza.

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El acto de gratitud se extiende a todas las personas que contribuyeron a que su obra trascendiera los escenarios y llegara al corazón del público. En sus palabras, se percibe la certeza de que el arte florece en comunidad.

El legado de los sueños

En algún momento de su discurso, citó una frase que resume su filosofía: “No soy nada, no quiero ser nada. Aparte de esto tengo todos los sueños del mundo”. La cita, cargada de humildad y anhelo, condensa el espíritu con el que afronta los desafíos.

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La artista sostiene que la imaginación y la capacidad de soñar son motores esenciales tanto en la vida como en la creación artística. Mantener viva la ilusión, aun cuando el corazón “se llene de agujeritos”, es una premisa que guía su camino.

“Lo guardaré para siempre en mi corazón”: Cris Morena, la emoción por Argentina y la red de afectos detrás de su trayectoria

El reconocimiento recibido no solo celebra una trayectoria, sino que invita a seguir apostando por la pasión y la entrega. Como ella misma expresó, la emoción de este momento la acompañará siempre y refuerza su compromiso con el arte y con su país.

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El homenaje, más allá de la distinción formal, se convierte en un punto de encuentro entre generaciones. El mensaje que deja a sus nietos y a los jóvenes artistas es claro: los sueños, el juego y la pasión son los verdaderos premios que perduran en el tiempo.