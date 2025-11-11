Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Martín Cirio destacó el impacto de las exigencias de Wanda Nara y el estrés que generó su participación en el show (Video: Martín Cirio)

Wanda Nara volvió a ser el centro de atención en el show más comentado del año. Su aparición en el Movistar Arena, durante la presentación de Martín Cirio ante más de 16 mil personas, no solo desató la euforia del público: también dejó tras de sí una ola de rumores sobre lo que habría pedido la empresaria antes de subir al escenario.

La empresaria irrumpió con una entrada triunfal, fiel a su estilo: arribó en moto, vestida con un conjunto negro brillante, rodeada de bailarines y luces, mientras sonaba su tema “Bad Bitch”. El momento se viralizó de inmediato, pero los detalles que no se vieron sobre el escenario fueron revelados después por Yanina Latorre, compañera de la noche e invitada al espectáculo, quien dedicó un largo bloque en SQP (América TV) a relatar los pedidos de Wanda en el detrás de escena del show, del que también participaron Carmen Barbieri, Flor Vigna, los streamers Mernuel y Bauleti, El Bananero, La Tora, Matías Bottero, Anto Pane, Anita Espósito, Fede Popgold, Cami Mayan, Juli Castro y Lucas Spadafora.

“Tengo todas las exigencias, porque Wanda fue la única que pidió cosas”, lanzó la animadora apenas comenzó a hablar del evento. Entre risas y comentarios del panel, dejó claro que, a diferencia del resto de los invitados, Nara impuso una serie de condiciones antes de actuar. “No cobró nadie, todos fuimos de onda. Pero Wanda pidió de todo”, agregó.

Wanda Nara deslumbró en el Movistar Arena con una entrada triunfal y exigencias inéditas para su show (Video: SQP, América TV)

Los panelistas no tardaron en indagar: “¿Tipo comida en el camarín?”, preguntaron. Yanina negó, pero mantuvo el misterio sobre los detalles. Aunque no profundizó demasiado, sí coincidió con lo que Martín Cirio había contado días atrás en su streaming: “Wanda quiere, Wanda tiene. No viene así nomás. Primero pidió seis bailarines, después doce, después veinte”. El influencer también había reconocido que su participación fue confirmada a último momento, lo que obligó a reorganizar parte del show. “Fue increíble, pero estresante. Hasta último momento no sabíamos si venía. Y claro, Wanda te pide todo”, había dicho Cirio entre risas.

El otro gran momento de la noche fue el reencuentro entre Wanda Nara y Yanina Latorre, dos figuras con un largo historial de cruces mediáticos. La periodista registró el encuentro en sus redes y escribió: “Me tiene bloqueada, pero nos entendemos”. En el programa, Yanina amplió la historia: “Wanda entiende todo. Te saluda, te charla, te habla. Es más viva que nadie”, aseguró. “Me abrazó, y yo creo que en el fondo me quiere. Le pedí que me desbloquee, pero no me desbloquea”, dijo entre risas.

La empresaria pidió una escenografía especial, más bailarines y ajustes técnicos de último momento en el evento de Martín Cirio (Video: X)

Durante la charla, Latorre también reveló cómo fue vivir el show desde adentro. “Chicos, 16.000 personas, hay que meterlas. Yo estaba nerviosa, no sabía lo que iba a hacer”, contó. “Cuando entré, estaba agarrada de dos maderas. Subieron una puerta a tracción humana. Dije: ‘acá me caigo’. Pero salió todo bien”. Sobre la organización, reconoció que, pese a las quejas iniciales de Cirio en los días previos, la producción estuvo a la altura: “Pensé que iba a ser un quilombo, pero estuvo todo muy bien. La comida, la atención, el orden. El Movistar Arena es todo lo que está bien en el mundo”.

Más allá del caos, Wanda se robó el show. Su performance, aunque breve, fue uno de los puntos más altos de la noche. El público coreó su nombre mientras ella saludaba, tiraba besos y se movía al ritmo de la música con un despliegue de luces y coreografía. Según contó Martín Cirio, la conductora pidió una escenografía especial, más bailarines de los previstos y varios ajustes técnicos sobre la hora. Sin embargo, el resultado final fue celebrado por todos. “Estaba hermosa, con una energía increíble”, señaló Latorre en el programa. “La sola presencia de Wanda generó una ovación”.

Martín Cirio contó que Wanda Nara y todos los invitados a su show en el Movistar Arena no cobraron por participar, pero que la conductora de MasterChef pidió varios bailarines para su actuación (Instagram)

Durante su participación, Wanda también dejó una de las frases más comentadas del show, cuando confesó que uno de sus ex le había escrito ese mismo día: “Se ve que no lo había bloqueado bien del todo”. Luego, entre risas, remató: “No sé cómo se perdona a un ex. Tenés que mejorar cada vez para que se quiera matar”. El público explotó en risas y aplausos.