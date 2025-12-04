¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

A lo largo del 2025, diversos artistas argentinos marcaron tendencia, transformándose en los más elegidos del público en las plataformas. En ese contexto, algunos géneros como el rock, la cumbia y el trap vivieron un año sin igual, invadiendo las playlist de miles de oyentes.

El resumen anual Spotify Wrapped 2025 reveló las preferencias musicales y de podcasts de los usuarios en Argentina, destacando el dominio de Bad Bunny como el artista más escuchado tanto a nivel local como global, el ascenso de Un Poco De Ruido como el grupo argentino más popular.

Spotify mostró cuáles son los artistas más escuchados de Argentina

Las plataformas confirmaron que el puertorriqueño encabezó el ranking de artistas en Argentina durante 2025, repitiendo su liderazgo global. Bad Bunny no solo ocupó el primer lugar, sino que también impulsó el resurgimiento de géneros como la salsa y el merengue, cuyos streams aumentaron un 32% en el país. Sus álbumes DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Un Verano Sin Ti se ubicaron en los dos primeros puestos del ranking anual, y cuatro de sus canciones (“BAILE INoLVIDABLE”, “VeLDÁ”, “VOY A LLeVARTE PA PR” y “DtMF”) ingresaron al Top 10 de canciones más escuchadas, consolidando su dominio absoluto, de acuerdo con los datos publicados por Spotify.

En el plano nacional, Un Poco De Ruido se destacó como el artista argentino más escuchado, alcanzando el segundo puesto en el ranking general. El grupo, integrado por Pinky SD, DJ Pipo y Damo, llevó la cumbia a una nueva dimensión y se transformó en un fenómeno cultural, con el respaldo de figuras como Lionel Messi y jugadores de la Selección, según detalló Spotify.

Spotify reveló cuáles fueron las diez artistas argentinas más escuchadas

El Top 10 de artistas más escuchados en Argentina durante 2025 estuvo liderado por Bad Bunny, seguido por Un poco de Ruido, Duki, Q’ Lokura, Emilia, Milo J, Anuel AA, Luck Ra, Maria Becerra y Myke Towers.

“La Plena - W Sound 05” de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums fue la canción más escuchada en Argentina durante 2025, según el ranking de Spotify. El listado de las diez canciones más reproducidas incluyó también “Amor de Vago” de La T y La M, “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny, “capaz (merengueton)” de Allehm y Yorghaki, y “Tu jardín con enanitos” de Roze Oficial, entre otras.

En cuanto a álbumes, DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Un Verano Sin Ti, ambos de Bad Bunny, lideraron el ranking local. El tercer lugar fue para Rocanroles Sin Destino de Callejeros, que se consolidó como el álbum de rock más escuchado del año en el país. Otros discos destacados fueron “Q’ LOKURA / Zapada EN VIVO en UN POCO DE RUIDO!” de Un Poco De Ruido y “QUE NOS FALTE TODO” de Luck Ra.

Bad Bunny lidera el ranking de artistas más escuchados en Argentina y el mundo según Spotify Wrapped 2025 (REUTERS/Erika Santelices)

Spotify señaló que la cumbia experimentó un crecimiento del 237% desde 2020, con Buenos Aires como la ciudad que más la escucha a nivel mundial y siete de cada diez usuarios argentinos reproduciéndola, especialmente al mediodía. El cuarteto también vivió un año destacado, con Luck Ra ubicando dos álbumes en el Top 10 y artistas como Q’ Lokura, La K’onga y Ulises Bueno entre los más reproducidos.

El rock argentino fue el género más escuchado del año, con un aumento del 90% en los últimos cinco años y una fuerte adopción por parte de la Generación Z: el 55% de los usuarios lo escuchó en 2025. Bandas y artistas como Airbag, Babasónicos, Los Redondos, Los Piojos, Calamaro y Cerati encabezaron este resurgimiento, según los datos de Spotify.

El trap se consolidó como el tercer género más popular, mientras que la guaracha se posicionó como el nuevo fenómeno juvenil, con un crecimiento del 300% en búsquedas y un aumento del 60% en escuchas. Argentina se ubicó como el país número uno en consumo de este género, de acuerdo con Spotify.

Los integrantes de Un poco de ruido, quienes posan con Lionel Messi, fueron de los artistas más escuchados en Argentina (Fuente)

A nivel mundial, Bad Bunny también encabezó el ranking de artistas más escuchados, seguido por Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish. En canciones, “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars ocupó el primer lugar global, mientras que “DtMF” de Bad Bunny se ubicó en el quinto puesto. El álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny lideró el ranking global, seguido por producciones de KPop Demon Hunters Cast y Billie Eilish, según el reporte de Spotify.

El formato podcast mantuvo su crecimiento en 2025. La Cruda lideró el ranking por quinto año consecutivo, consolidándose como el podcast más escuchado del país, según Spotify. El auge de los contenidos de salud mental se reflejó en la presencia de Psicología al Desnudo, Palabra Plena y Marian Rojas Estapé entre los más elegidos. El Top 10 se completó con propuestas como BARBANO EN HECHOS REALES, Futuro en Construcción y La Fórmula Podcast, que respondieron a la demanda de conversaciones profundas y emocionalmente resonantes.

En el ámbito de los podcasts, The Joe Rogan Experience fue el más escuchado a nivel global, acompañado por The Diary Of A CEO with Steven Bartlett y The Mel Robbins Podcast en los primeros lugares.