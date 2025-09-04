Teleshow

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

El capitán del seleccionado disputará el encuentro ante Venezuela que marcará su despedida por los puntos en el país. Los artistas elegidos

Lucas Terrazas

El partido entre Argentina y Venezuela será uno de los últimos de Lionel Messi en el país (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Este jueves, la Selección Argentina disputará su último partido como local ante Venezuela, correspondiente a la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi ante el público argentino. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una jornada especial en el estadio Monumental, con espectáculos musicales y una ceremonia de homenaje.

A diferencia de otras oportunidades, en los que la Selección estuvo acompañada por shows de cumbia, esta vez el género predominante será el cuarteto, el estilo favorito de Messi. El evento central, que comenzará a las 20:30, contará con la presencia de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes animarán la previa para los hinchas que asistan al estadio. Además, la cantante Eugenia Quevedo estará a cargo de la interpretación del Himno Nacional Argentino, debutando en ese rol durante un partido de la selección.

La AFA comunicó los artistas que se presentarán en la despedida de Messi en Argentina

Así las cosas, en la previa a este gran momento, la joven cantante expresó sus sensaciones. “Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”, afirmó en diálogo con el medio cordobés El Doce. Consultada sobre el formato de su actuación, la vocalista anticipó que lo hará “a capella y respetando el estilo tradicional de la obra”. Para Quevedo, el compromiso significa una marca personal: “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”.

Durante la charla, Quevedo también explicó cómo le llegó la propuesta para este show. Según contó, la convocatoria informal surgió durante un show en el Movistar Arena al que asistió Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, relató la joven.

El grupo elegido fue Q’Lokura, una banda de cuarteto liderada por los cantantes Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera (YPF)

Desde la organización, la consigna es generar una experiencia completa para los asistentes, con programación musical y un reconocimiento especial al capitán argentino. “Lo importante es que la gente cante el himno. Yo creo que cualquier argentino se emociona con el himno y se tiene que sentir, para mí es lo más importante”, aseguró Quevedo en una entrevista con El Doce.

Semanas atrás, Q Lokura logró otro hito al posicionar uno de sus videoclips entre los más vistos del país. Los cuarteteros se ubicaron en el noveno puesto con el clip de “La más amada del país”, tema que lanzaron junto a Migrantes.

Algunas de las canciones más exitosas de Q'Lokura son “Noche con Arte” y “Me duele tu nombre”, con 22 millones de reproducciones en la plataforma Spotify, así como “Yo Era” y “200 Copas” con 20 millones cada una (YPF)

La organización del partido, según detalló la AFA, recomienda a los fanáticos llegar con al menos dos horas de anticipación para acceder a los espectáculos previstos y evitar demoras. Desde la entidad también se remarcó la importancia de vivir “una jornada distinta, a puro fútbol y música”, mientras crece la expectativa por la última función local de Messi como parte de la selección en esta etapa.

Esta no es la primera vez que Messi genera un vínculo con el cuarteto. Justamente, el grupo cuartetero La Konga fue uno de los encargados de animar una de las fiestas de los campeones del mundo. Aquel encuentro fue documentado por el cantante Pablo Tamagnini, quien no pudo ocultar su fanatismo por el ex Barcelona y le pidió que le firmara el brazo luego del show íntimo.

Por su parte, Antonela Roccuzzo también mostró su gusto por el cuarteto al conformar una de sus reconocidas playlist en Spotify. Al seleccionar sus temas favoritos para entrenar, la influencer destacó el flamante remix de “Hola perdida” de Luck Ra, al que se sumó Maluma.

