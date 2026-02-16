Bad Bunny cerró su trilogía histórica en Argentina rodeado de estrellas de la música y con un deslumbrante show

El rapero fue el invitado especial en la tercera noche del cantante en la Argentina (Video: Dale Play)

“Como dicen por ahí, lo mejor se hace esperar”. Con esa frase, Bad Bunny abrió la tercera y última noche en el Estadio Monumental y dejó claro que el cierre de su paso por la Argentina no iba a ser uno más. El domingo 15 de febrero, River volvió a latir al ritmo del reggaetón, el trap y la salsa, en una despedida que tuvo de todo: invitados internacionales, celebridades locales y una Casita convertida en epicentro del espectáculo.

En su tercera y última noche en el estadio River Plate, Bad Bunny hizo vibrar a más de 80.000 personas y coronó su paso por Argentina con una despedida histórica

El broche de oro fue, una vez más, La Casita, ese segundo escenario ubicado en el lado opuesto del escenario principal que replica una casa típica puertorriqueña y que se volvió marca registrada del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Cuando empezaron a sonar los acordes de “Tití me preguntó”, las pantallas gigantes apuntaron hacia la estructura y el estadio estalló: Wanda Nara estaba allí, bailando con el artista boricua.

El segmento de La Casita volvió a consolidarse como el momento más esperado del show, con invitados sorpresa y clima íntimo en medio de la multitud

Con sombrero tipo bucket negro, top ajustado y camperita deportiva con detalles azules, la empresaria se mostró sonriente, cantando y moviéndose al ritmo del perreo. Su imagen multiplicada en las pantallas generó una oleada de celulares en alto y miles de videos que, en cuestión de minutos, inundaron las redes.

El segmento de La Casita volvió a consolidarse como el momento más esperado del show, con invitados sorpresa y clima íntimo en medio de la multitud

Pero no fue la única sorpresa. Lali Espósito también dijo presente en La Casita y se llevó una ovación propia. Con remerón blanco estampado y su abanico con la frase “I love she” —parte del merch de su gira NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA—, la cantante se mostró relajada, cantó cada verso y disfrutó del momento. El público coreó su nombre en distintos sectores del estadio.

Tiago PZK acompañó el momento urbano del último show y saludó al público desde La Casita

Nicki Nicole completó el tridente femenino de la noche. Con conjunto deportivo y vaso rojo en mano, la rosarina acompañó el segmento más caliente del show y aportó su propia energía al set de perreo. A ellas se sumaron otras figuras: Luck Ra, Yami Safdie, Tiago PZK y el influencer Alejo Igoa, entre muchos. La Casita se convirtió, así, en una postal generacional de la música y la cultura pop argentina.

Eladio Carrión fue el invitado internacional del último show y junto a Benito interpretaron “THUNDER Y LIGHTNING”, “Kemba Walker” y “Coco Chanel”

La tercera noche también tuvo un invitado internacional de peso: Eladio Carrión. Juntos interpretaron “THUNDER Y LIGHTNING”, “Kemba Walker” y “Coco Chanel”, en un segmento que reforzó el costado más urbano y crudo del repertorio, siendo así las tres canciones sorpresa de la noche. De hecho, la última mencionada ni siquiera formaba parte del setlist oficial e iba a ser presentada en otro país, según afirmó el mismo Benito Antonio Martínez Ocasio.

Con su despedida rumbo a Brasil, Bad Bunny cerró en Argentina una trilogía de shows que ya forman parte de la historia del Monumental

El cierre fue contundente. Entre fuegos artificiales y un público rendido, Bad Bunny se despidió sabiendo que había completado una trilogía histórica en el estadio más grande del país. Su próxima parada será Brasil, pero Buenos Aires quedó marcada en el mapa emocional de la gira.

La gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' de Bad Bunny marcó un antes y un después en la cultura pop argentina, posicionando al Monumental como punto clave del recorrido latinoamericano del artista

El viernes 13 había sido el inicio de esta historia. La primera noche en River tuvo sabor a reencuentro y consagración. Lejos quedaron aquellos shows en Pinar de Rocha en 2017 o el Luna Park en 2018. Esta vez, Benito llegaba como ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año y tras haber hecho historia en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Durante las tres noches, el Monumental reunió a más de 80 mil personas por fecha, consolidando el fenómeno Bad Bunny en Argentina (Victoria Dragonetti)

Desde temprano, las inmediaciones del estadio se transformaron en una peregrinación. Más de 70 mil personas —que luego se convertirían en 80 mil— colmaron el Monumental para la primera función. El show arrancó con “La mudanza”. Fue el disparador de una fiesta que no bajó la intensidad durante casi dos horas. “Callaíta”, “Pitorro de coco”, “Weltita”, “Turista” y “Baile inolvidable” encendieron la cancha desde el primer bloque.

El viernes 13, Bad Bunny inició su show con “La mudanza”, desatando el primer estallido del estadio (REUTERS/Tomas Cuesta)

“Estaba loco por volver a mi gira y por volver a Argentina”, dijo emocionado. Y el público respondió como él esperaba: gritos, pogos y un estadio entero cantando su nombre de pila, “Benito”.

El homenaje a Soda Stereo con una versión salsa de “De música ligera” emocionó a todo el estadio en la primera noche (REUTERS/Tomas Cuesta)

La primera aparición de La Casita también dejó imágenes memorables. Bad Bunny apareció con la camiseta argentina número 19, en homenaje a los inicios de Lionel Messi en la Selección. Y los invitados estuvieron a la altura: Tini Stoessel, María Becerra, La Joaqui y Bizarrap se sumaron al segmento.

“Callaíta” fue uno de los hits que más fuerte retumbó en las tres jornadas en el Monumental (REUTERS/Tomas Cuesta)

En cada fecha, la logística y la puesta en escena estuvieron a la altura de un espectáculo internacional

“Titi me preguntó”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá” y “Voy a llevarte pa PR” hicieron temblar la estructura. El guiño emotivo llegó con una versión salsa de “De música ligera” de Soda Stereo. El Monumental cantó como si se tratara de un clásico propio. El homenaje fue sentido y celebrado.

El artista vistió la camiseta argentina número 19 en homenaje a Lionel Messi y sus primeros pasos en la Selección

El falso cierre con “DTMF” y la despedida definitiva con “EoO” confirmaron que la vara había quedado altísima desde la primera noche.

El mensaje de San Valentín de Bad Bunny durante su show en el estadio River Plate

El sábado 14, en pleno Día de los Enamorados, la segunda función tomó otro tono. Más romántica en el discurso, igual de intensa en el baile. “Feliz día de San Valentín, Argentina”, dijo Benito, invitando a abrazar a la pareja o a uno mismo.

En el Día de los Enamorados, el sábado 14, el artista dedicó un mensaje especial sobre el amor propio y las relaciones

Bad Bunny, con un gorro de piel y gafas de sol, comparte el escenario con Duki en el estadio River Plate durante la segunda noche de su exitosa gira. (Victoria Dragonetti)

Los artistas se reencontraron en la segunda noche del puertorriqueño en Estadio Monumental (Video: Dale Play)

La sorpresa mayor fue el reencuentro con figuras clave del trap argentino: Cazzu, Duki y Khea subieron al escenario para interpretar “Loca - Remix”, reviviendo una postal de 2017. El delirio fue inmediato.

Cazzu protagonizó uno de los momentos más comentados del segundo show al cantar su tema "Con Otra"

Bad Bunny actuó ante una multitud vibrante en el Estadio River Plate de Argentina durante la primera noche de su gira, iluminado por potentes haces de luz (Dale Play)

En La Casita aparecieron Callejero Fino y Guillermo Novellis, de La Mosca y cantante del icónico “Muchachos”, quien incluso consiguió un abrazo del puertorriqueño. El estadio coreó “¡El que no salta es un inglés!” en un clima que mezcló fútbol, música e historia.

La segunda fecha fue adelantada por cuestiones climáticas y aun así mantuvo la euforia intacta (RSFOTOS)

El público coreó “Benito” en cada pausa, obligándolo incluso a sacarse los IEM para escuchar la ovación

Entre “Callaíta”, “Baile inolvidable” y “NUEVAYol”, el artista reafirmó su vínculo con el público argentino. “Gracias por haber visto en mí lo que el mundo está viendo hoy”, dijo en tono confesional.

El show formó parte de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, tras su consagración en los Grammys (REUTERS/Tomas Cuesta)

Tres noches. Más de 200 mil personas. Invitados distintos en cada fecha. Un segundo escenario convertido en fenómeno viral. Un homenaje a Soda Stereo. Un reencuentro con el trap argentino. Y un cierre con Wanda Nara, Lali y Nicki Nicole como protagonistas de La Casita. Bad Bunny no solo llenó River: lo transformó en una celebración latinoamericana.