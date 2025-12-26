Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apostaron otra vez al amor: las postales de su viaje al sur

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras compartieron en redes sociales una serie de imágenes que reflejan la intimidad y el espíritu de su viaje por el sur, en una Navidad que tuvo un significado especial para ambos. Por primera vez, la pareja celebró la fecha lejos de sus respectivas hijas y, además, fue la primera Nochebuena que compartieron juntos. Este contexto, cargado de emociones y nuevos comienzos, convirtió la escapada en un momento distinto, marcado tanto por la complicidad como por la nostalgia y la decisión de construir recuerdos propios.

Las postales del viaje transmiten la calidez y el placer de desconectar en un entorno de paisajes majestuosos. El recorrido visual comienza con el primer plano de una chimenea encendida, donde la madera crepita entre llamas amarillas, naranjas y destellos azules, generando un clima acogedor y sereno, ideal para noches patagónicas en pareja. La luz del fuego, única fuente de iluminación, invita al recogimiento y el disfrute de la simpleza, al abrigo del hogar.

En otra imagen, se observa a una persona descansando en un balcón o terraza, con las piernas estiradas y zapatillas blancas apoyadas sobre una mesa de madera. El fondo revela una vista panorámica de montañas cubiertas de vegetación y un lago que serpentea entre los valles, bajo un cielo nublado que envuelve el paisaje en una luz difusa y tranquila.

"Una Navidad diferente", escribió Cvitanich en el pie de foto de la publicación

La dupla salió a recorrer los alrededores de la ciudad

La vista de la cabaña que alquilaron

El viaje incluyó momentos de contemplación y conexión con la naturaleza: Ivana Figueiras aparece de pie junto a un muro bajo de piedras, vestida con calzas claras, chaqueta negra y gorra oscura, admirando el horizonte de montañas, bosques y lagos. La luz natural resalta los colores del entorno y el contraste entre la ropa de abrigo y la inmensidad del paisaje.

La intimidad de la cabaña se refleja en una foto de Ivana y Darío juntos, ambos con camperas gruesas, ella en tonos negros y azules, él en azul y negro, y debajo una camiseta blanca. Figueiras mira a la cámara con un gesto divertido, mientras Cvitanich se acerca a su rostro, en una escena iluminada por la luz que entra por la ventana y destaca el mobiliario rústico del interior.

El viaje también dejó espacio para momentos de contemplación solitaria: Darío fue retratado junto a un muro de piedras mirando el paisaje de montañas y lago al fondo, con gafas de sol y campera gruesa, bajo un cielo parcialmente nublado. En otra imagen, la pareja se refleja abrazada en un gran espejo de marco de madera dentro de la cabaña; ella lleva un conjunto de top y mini falda verde, él una camisa oscura. Una copa de vino tinto sobre la mesa y la decoración de madera y piedra enmarcan el clima cálido y acogedor del lugar.

Darío e Ivana viajaron a San Martín de los Andes a pasar Navidad

La pareja pasó sus primeras fiestas juntos y la primera sin sus respectivas hijas

La experiencia incluyó descanso y naturaleza en estado puro. Desde una terraza de madera, se observa el lago rodeado de montañas mientras una persona —con pantalón de mezclilla y zapatillas— descansa sentada, disfrutando el atardecer. El paisaje, con cielos despejados y tonos dorados, refuerza la sensación de paz. Por último, un caballo negro de pie en una ladera, rodeado de flores silvestres y la inmensidad de montañas y lagos, pone el broche a una galería donde la naturaleza y los pequeños momentos compartidos se convierten en el verdadero lujo del viaje.

En conjunto, las imágenes publicadas por Darío Cvitanich e Ivana Figueiras resumen una Navidad distinta, en la que ambos experimentaron por primera vez la distancia respecto de sus hijas y, al mismo tiempo, celebraron la primera Navidad juntos como pareja. El sur argentino se transformó en el escenario perfecto para reconectar, abrazar nuevos comienzos y crear recuerdos propios, en una fecha cargada de emociones encontradas y nuevos significados.