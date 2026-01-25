Marcela Kloosterboer mostró su lado aventurero en sus vacaciones familiares en Brasil

Marcela Kloosterboer elige la Chapada Diamantina en Brasil para una escapada familiar llena de naturaleza y aventura (Instagram)

Un entorno natural de aguas cristalinas, acantilados imponentes y vegetación exuberante fue el escenario elegido por Marcela Kloosterboer para una escapada familiar en el corazón de Brasil. La actriz compartió en redes sociales una serie de imágenes que reflejan la experiencia vivida junto a su pareja y sus hijos en la región de Chapada Diamantina, ubicada en el estado de Bahía.

Una de las postales más comentadas de la escapada muestra a la actriz junto a sus hijos, rodeados de la vegetación autóctona y el río de aguas transparentes. La actriz registró el momento en sus redes sociales y acompañó las imágenes con una frase que resume el espíritu del viaje: “De nuestros días en Chapada Diamantina. Aventura en familia, lo que más nos gusta”, compartió.

La selección de imágenes incluyó escenas de paseos en kayak y caminatas por senderos de piedra, donde la familia aprovechó para experimentar juntos la aventura y la tranquilidad del entorno natural.

El parque nacional, que abarca 38.000 km², es reconocido por sus paisajes montañosos y la variedad de actividades que ofrece. La figura describió el sitio como “un lugar mágico” y destacó que la aventura en familia es “lo que más nos gusta”.

Las postales difundidas por la actriz muestran a su familia recorriendo senderos de piedra, disfrutando de la tranquilidad del entorno y explorando las cascadas que atraviesan el parque. Entre las imágenes, se observa a la artista remando en un kayak rosa junto a su hija Juana y sentada con su hijo Otto, contemplando el entorno natural.

La visita sirvió a la familia para desconectarse de la rutina cotidiana. Kloosterboer aprovechó para caminar entre rocas y respirar aire puro, según relató en sus publicaciones. Antes de llegar a Chapada Diamantina, la familia había pasado una temporada en un exclusivo hotel de lujo, también en Bahía. El itinerario combinó descanso y exploración, permitiendo a los chicos conocer un entorno que, según la actriz, “parece sacado de un cuento”.

En las imágenes compartidas se aprecian las características aguas transparentes del río y la vegetación típica de la zona, que convierten a Chapada Diamantina en un destino elegido por quienes buscan naturaleza y aventura en Brasil.

La reciente travesía de Marcela Kloosterboer por Brasil abarcó mucho más que un simple descanso playero. La actriz optó por un itinerario variado, combinando días de relax en la costa con experiencias de exploración en entornos naturales únicos.

En las primeras semanas, la familia se instaló en un exclusivo hotel de Imbassaí, en el estado de Bahía. Este destino se caracteriza por sus extensas playas de arena clara, donde los visitantes pueden disfrutar del sol y el océano Atlántico en un ambiente sereno. Las publicaciones de Kloosterboer en redes sociales muestran momentos de lectura, paseos junto al mar y ratos de tranquilidad, en los que aparece acompañada por sus hijos y su esposo. Los detalles, como una copa en la mano o un libro entre las pertenencias playeras, subrayan la búsqueda de relax absoluto.

Durante su estadía, la actriz también sorprendió a sus seguidores luciendo diferentes estilos veraniegos. En una de las imágenes más comentadas, se la vio con una camiseta de fútbol de la selección argentina mientras posaba sobre un barco, un gesto que acompañó con la frase: “En Brasil pero mi corazón siempre en Argentina”.

Tras los días de descanso en la playa, la familia decidió adentrarse en el interior de Bahía para descubrir los paisajes montañosos de Chapada Diamantina. Allí, el itinerario cambió radicalmente: dieron paso a las caminatas por senderos de piedra, el avistaje de cascadas y las travesías en kayak por ríos de aguas transparentes. La propia Kloosterboer definió el parque nacional como “un lugar mágico”, resaltando la oportunidad de compartir aventuras y desconectarse de la rutina urbana.