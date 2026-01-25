Teleshow

Marcela Kloosterboer mostró su lado aventurero en sus vacaciones familiares en Brasil

La actriz compartió en sus redes sociales imágenes de su viaje por Chapada Diamantina mostrando momentos de aventura, relax y conexión con sus hijos y su pareja

Guardar
Marcela Kloosterboer elige la Chapada
Marcela Kloosterboer elige la Chapada Diamantina en Brasil para una escapada familiar llena de naturaleza y aventura (Instagram)

Un entorno natural de aguas cristalinas, acantilados imponentes y vegetación exuberante fue el escenario elegido por Marcela Kloosterboer para una escapada familiar en el corazón de Brasil. La actriz compartió en redes sociales una serie de imágenes que reflejan la experiencia vivida junto a su pareja y sus hijos en la región de Chapada Diamantina, ubicada en el estado de Bahía.

Una de las postales más comentadas de la escapada muestra a la actriz junto a sus hijos, rodeados de la vegetación autóctona y el río de aguas transparentes. La actriz registró el momento en sus redes sociales y acompañó las imágenes con una frase que resume el espíritu del viaje: “De nuestros días en Chapada Diamantina. Aventura en familia, lo que más nos gusta”, compartió.

La selección de imágenes incluyó escenas de paseos en kayak y caminatas por senderos de piedra, donde la familia aprovechó para experimentar juntos la aventura y la tranquilidad del entorno natural.

La actriz compartió imágenes en
La actriz compartió imágenes en redes sociales disfrutando de ríos de aguas cristalinas, acantilados y vegetación exuberante junto a su familia
El Parque Nacional Chapada Diamantina,
El Parque Nacional Chapada Diamantina, con 38.000 km² de paisajes montañosos y senderos de piedra, ofrece actividades ideales para el turismo de aventura
Las publicaciones muestran a Kloosterboer
Las publicaciones muestran a Kloosterboer remando en kayak y recorriendo senderos junto a sus hijos, resaltando el entorno natural del destino brasileño

El parque nacional, que abarca 38.000 km², es reconocido por sus paisajes montañosos y la variedad de actividades que ofrece. La figura describió el sitio como “un lugar mágico” y destacó que la aventura en familia es “lo que más nos gusta”.

Las postales difundidas por la actriz muestran a su familia recorriendo senderos de piedra, disfrutando de la tranquilidad del entorno y explorando las cascadas que atraviesan el parque. Entre las imágenes, se observa a la artista remando en un kayak rosa junto a su hija Juana y sentada con su hijo Otto, contemplando el entorno natural.

La familia aprovechó la estadía
La familia aprovechó la estadía en Bahía para alternar días de descanso en un hotel de lujo con experiencias de exploración en la naturaleza
Chapada Diamantina es un destino
Chapada Diamantina es un destino preferido por quienes buscan aventura en Brasil, gracias a sus cascadas, ríos transparentes y vegetación típica

La visita sirvió a la familia para desconectarse de la rutina cotidiana. Kloosterboer aprovechó para caminar entre rocas y respirar aire puro, según relató en sus publicaciones. Antes de llegar a Chapada Diamantina, la familia había pasado una temporada en un exclusivo hotel de lujo, también en Bahía. El itinerario combinó descanso y exploración, permitiendo a los chicos conocer un entorno que, según la actriz, “parece sacado de un cuento”.

En las imágenes compartidas se aprecian las características aguas transparentes del río y la vegetación típica de la zona, que convierten a Chapada Diamantina en un destino elegido por quienes buscan naturaleza y aventura en Brasil.

Durante su viaje, Kloosterboer lució
Durante su viaje, Kloosterboer lució diferentes estilos veraniegos
Marcela Kloosterboer en una cascada
Marcela Kloosterboer en una cascada de las aguas cristalinas de Chapada Diamantina
La familia exploró senderos de
La familia exploró senderos de piedra rodeados por la vegetación autóctona del parque nacional

La reciente travesía de Marcela Kloosterboer por Brasil abarcó mucho más que un simple descanso playero. La actriz optó por un itinerario variado, combinando días de relax en la costa con experiencias de exploración en entornos naturales únicos.

Instantánea familiar durante una caminata
Instantánea familiar durante una caminata por los paisajes montañosos de Bahía
Los hijos de la actriz
Los hijos de la actriz disfrutaron de la tranquilidad del entorno natural
Diversión y naturaleza: la familia
Diversión y naturaleza: la familia aprovecha cada rincón del parque para vivir nuevas experiencias

En las primeras semanas, la familia se instaló en un exclusivo hotel de Imbassaí, en el estado de Bahía. Este destino se caracteriza por sus extensas playas de arena clara, donde los visitantes pueden disfrutar del sol y el océano Atlántico en un ambiente sereno. Las publicaciones de Kloosterboer en redes sociales muestran momentos de lectura, paseos junto al mar y ratos de tranquilidad, en los que aparece acompañada por sus hijos y su esposo. Los detalles, como una copa en la mano o un libro entre las pertenencias playeras, subrayan la búsqueda de relax absoluto.

Un momento de descanso junto
Un momento de descanso junto al río transparente que atraviesa Chapada Diamantina
Paseo en familia entre rocas
Paseo en familia entre rocas y cascadas, en uno de los destinos más visitados de Brasil

Durante su estadía, la actriz también sorprendió a sus seguidores luciendo diferentes estilos veraniegos. En una de las imágenes más comentadas, se la vio con una camiseta de fútbol de la selección argentina mientras posaba sobre un barco, un gesto que acompañó con la frase: “En Brasil pero mi corazón siempre en Argentina”.

Tras los días de descanso en la playa, la familia decidió adentrarse en el interior de Bahía para descubrir los paisajes montañosos de Chapada Diamantina. Allí, el itinerario cambió radicalmente: dieron paso a las caminatas por senderos de piedra, el avistaje de cascadas y las travesías en kayak por ríos de aguas transparentes. La propia Kloosterboer definió el parque nacional como “un lugar mágico”, resaltando la oportunidad de compartir aventuras y desconectarse de la rutina urbana.

Temas Relacionados

Marcela Kloosterboer

Últimas Noticias

Julieta Nair Calvo anunció su casamiento con Andrés Rolando: el video de la romántica propuesta en la playa

La actriz compartió en redes el emotivo momento en que su pareja y padre de sus hijos, le pidió matrimonio rodeados de familiares y amigos

Julieta Nair Calvo anunció su

Flor Vigna apostó por un radical cambio de look y compartió el resultado: “Mi gente”

Previo al lanzamiento de su nuevo videoclip, la cantante se animó a pasar por el estilista y cambió por completo el estilo de su cabellera

Flor Vigna apostó por un

Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

En la tercera emisión de su programa desde la ciudad balnearia, la conductora apostó por el diseño de una joven cordobesa y se llevó todas las miradas frente a la cámara

Vestido celeste, pétalos hechos a

El primer álbum de fotos de Sofía Pachano y Santiago Ramundo con su bebé Vito: “Es una locura”

La pareja compartió imágenes del nacimiento y los primeros días de su hijo, rodeados de abuelos y amigos que los acompañaron durante el proceso

El primer álbum de fotos

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

Al aire del especial de Masterchef Celebrity, el exfutbolista contó los deseos más íntimos de la empresaria. “La fábrica está cerrada”, argumentó

Maxi López reveló sin filtro
DEPORTES
Boca Juniors iguala contra Deportivo

Boca Juniors iguala contra Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Apertura

El tenso cruce de Kevin Durant con un fanático de la NBA que da la vuelta al mundo: “Pagás para verme, gordo”

Escándalo en Turquía: un árbitro quedó bajo sospecha por apuestas al sacar dos amarillas y una roja en 5 segundos

Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

Boca aceleró por Ascacíbar y envió una nueva oferta a Estudiantes: el gesto del jugador y la frase del DT que ilusiona a los hinchas

TELESHOW
Julieta Nair Calvo anunció su

Julieta Nair Calvo anunció su casamiento con Andrés Rolando: el video de la romántica propuesta en la playa

Flor Vigna apostó por un radical cambio de look y compartió el resultado: “Mi gente”

Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

El primer álbum de fotos de Sofía Pachano y Santiago Ramundo con su bebé Vito: “Es una locura”

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador se encuentra en

El Salvador se encuentra en plena temporada de cruceros: se espera que sea la mayor de su historia

Israel lanzó una operación a gran escala para localizar los restos del último rehén en Gaza

Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”