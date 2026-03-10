Muni Seligmann reveló que su bebé de 10 meses sufrió una fractura de cráneo: “Se cayó del cambiador”

Muni Seligmann relató el accidente doméstico donde su bebé de 10 meses sufrió una fractura de cráneo al caerse del cambiador (Video: Instagram)

Muni Seligmann atravesó uno de los momentos más angustiantes como madre y decidió compartirlo públicamente con sus seguidores. La actriz y conductora contó en sus redes sociales que su bebé de diez meses sufrió un accidente doméstico que derivó en una fractura de cráneo. Conmovida, relató cómo ocurrió el episodio, el proceso médico que atravesaron y el motivo por el cual se había mantenido alejada de las redes sociales durante los últimos días.

La exintegrante de Rebelde Way comenzó su relato explicando que sentía la necesidad de hablar del tema porque muchas personas le preguntaban por su ausencia digital. Con un café en la mano y visiblemente movilizada, explicó que todo ocurrió hace poco tiempo en su casa, cuando su hijo se cayó desde el cambiador de su habitación. “Resulta que mi chiquitito, de diez meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto”, contó. Según explicó, en ese momento ella no estaba dentro del cuarto, aunque sí había otras personas presentes. El fuerte ruido del golpe fue lo que la alertó inmediatamente.

“Escuché el estruendo. Yo no estaba con él en la habitación, había otras personas. Fui corriendo”, recordó. Cuando llegó al lugar encontró a su bebé llorando desconsoladamente, pero al mismo tiempo observó algunas señales que en ese momento le trajeron un poco de tranquilidad. “Él no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte”, explicó. Aun así, el llanto persistente del pequeño la preocupó profundamente. La actriz lo tomó en brazos para calmarlo y comenzó a revisarlo con atención. “Lloró sin parar, mucho. Lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar pecho”, relató. En medio de ese momento de angustia, mientras lo acariciaba para tranquilizarlo, detectó un signo que encendió todas las alarmas. “Le toqué la cabecita hasta que de pronto sentí un huevo”, contó, en referencia a una inflamación en la zona del golpe. Ante esa situación, decidió actuar rápidamente y llevarlo a una consulta médica.

El bebé de Muni Seligmann fue atendido de urgencia luego de la caída y diagnosticado con fractura craneal sin desplazamiento óseo, según los médicos

La primera parada fue el pediatra de cabecera del niño, que se encontraba trabajando en un hospital. Allí le indicaron realizar estudios más profundos para descartar lesiones internas. “De ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer bien una tomografía”, explicó. Según detalló, ese tipo de estudio debía realizarse varias horas después del golpe para que el diagnóstico fuera más preciso. Tras completar la tomografía y otros análisis médicos, llegó finalmente el diagnóstico que más temía escuchar: su bebé había sufrido una fractura de cráneo. “Fractura de cráneo. De acá a acá (señalándose dos puntos de la cabeza), o sea, interesante”, relató con franqueza al recordar el momento en que recibió el resultado. A pesar de la gravedad de la palabra, los médicos le explicaron que la lesión tenía una característica que resultaba clave para la evolución del cuadro. “Sin desplazamientos, por suerte”, aclaró. Eso significa que el hueso no se había movido de su lugar, algo que podría haber generado complicaciones mayores. Con el tiempo, incluso se enteró de que ese tipo de fracturas en bebés pequeños pueden ser más comunes de lo que se suele pensar.

Sin embargo, esa información no alivió la angustia del momento. Debido al diagnóstico, el bebé debió ser trasladado en ambulancia a otro centro médico que contara con internación para poder monitorear su evolución. Madre e hijo fueron llevados a la Fundación Hospitalaria, un centro médico ubicado en Buenos Aires que la actriz dijo no conocer previamente pero que destacó por la calidad de la atención recibida. Una vez allí, el pequeño quedó internado en observación durante varios días. “Estuvimos dos o tres noches ahí internados”, explicó. Durante ese tiempo, los médicos realizaron controles constantes y el caso fue evaluado por una neurocirujana que siguió de cerca la evolución de la fractura.

Según le indicaron los especialistas, el tipo de lesión que sufrió el bebé no requería una intervención quirúrgica, pero sí cuidados especiales durante los meses siguientes. El proceso de recuperación, le explicaron, puede tardar entre tres y seis meses. Para mayor tranquilidad, la familia decidió que el pequeño utilice un casco protector, aunque no es estrictamente obligatorio. “Nosotros le estamos poniendo este casquito, que no es necesario, pero a mí me da tranquilidad saber que le amortigua los golpes”, explicó.

El uso de un casco protector, aunque no obligatorio, fue recomendado por la familia de Muni Seligmann como medida extra de seguridad durante la recuperación del bebé

La actriz también explicó que decidieron reorganizar algunos espacios de la casa para garantizar mayor seguridad mientras su hijo atraviesa esta etapa de recuperación. Entre los cambios que realizaron, armaron un corral amplio con superficies acolchadas para permitirle moverse libremente sin riesgos. “Está en edad donde necesita moverse por todos lados”, dijo al explicar que no querían limitar su desarrollo natural. En ese sentido, remarcó que tampoco es recomendable mantener a un bebé permanentemente en brazos por miedo a nuevas caídas. “Le armamos un corralito bien amplio, con todo de gomaespuma para que él pueda pararse y moverse, pero que esté contenido y cuidado”, explicó.

La actriz también contó que la situación fue tan impactante para ella que necesitó tiempo para procesarla emocionalmente. Por eso decidió mantenerse alejada de las redes sociales durante algunos días. Ese período coincidió además con un viaje que ya tenía planeado desde antes del accidente. Seligmann había organizado una escapada de cinco días a Miami con un grupo de amigas, todas madres del colegio de sus hijos. Confesó que dudó mucho antes de tomar la decisión de viajar. “¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy?”, recordó que se preguntaba constantemente.

Finalmente decidió consultar con profesionales antes de tomar la decisión. “Hablé con la neuropsicóloga y me dijo: ‘Andate sin culpa, esto va a ser una anécdota, no va a pasar nada’”, relató. Aunque siguió ese consejo, reconoció que la experiencia dejó una marca emocional profunda. “La angustia con la que una se queda… bien gracias a la culpa”, dijo al reflexionar sobre el sentimiento que muchas madres experimentan en situaciones similares. El bebé quedó al cuidado de su abuela durante esos días y la actriz aprovechó el viaje para intentar procesar todo lo vivido. “Me fui con mis amigas a Miami para digerirlo”, comentó entre risas.