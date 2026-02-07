Teleshow

Las travesuras del hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera en el autódromo de Paraná: “El galán de las carreras”

La familia vivió una jornada especial junto al pequeño Cruz, quien fascinó a todos en los boxes, en la previa al arranque del Tursimo Nacional

Nicole Neumann, Manu Urcera y
Nicole Neumann, Manu Urcera y una tarde a puros fierros en el autódromo de Paraná

En la previa de la primera carrera del año en el autódromo de Paraná, Nicole Neumann y su hijo Cruz acompañaron a Manu Urcera y compartieron una jornada cargada de momentos familiares. El niño de dos años y medio se robó la atención en los boxes, donde participó de la rutina de preparación y se mostró entusiasmado con el ambiente del automovilismo a la espera de la nueva temporada de Turismo Nacional.

Las fotos reflejan el sueño de cualquier chico que juega con autitos de carrera, pero en una escenografía real. Cruz aparece junto a los mecánicos, atento a la revisión del auto de su padre. Viste pijama, sandalias y los auriculares reglamentarios para protegerse del ruido de motors, mientras observa el trabajo de los técnicos y se rodea de herramientas: “Cruz chequeando ya en piyama, que esté todo bien para mañana”, escribió la mamá, siguiendo cada paso de su hijo menor.

Nicole Neumann, Manu Urcera y Cruz caminando por el paddock en la previa a la primera carrera del año

El vínculo del niño con el mundo motor y la rutina familiar en los días de carrera se refleja en cada imagen difundida en redes sociales y el clima distendido y familiar atraviesa toda la jornada, con Cruz interactuando con el equipo y recibiendo la atención de los presentes. En otra postal, el niño se encuentra frente a dos promotoras que sostienen paraguas del equipo y le sonríen. La frase que acompaña la imagen, “él, ya es el galán de las carreras”, destaca la simpatía que despierta el pequeño en el entorno del automovilismo.

El trabajo en boxes también cuenta con Cruz como testigo privilegiado. Sentado junto a los mecánicos, observa la puesta a punto del vehículo de Manu Urcera, mientras todo se prepara para el debut de la temporada. “Dice Cruz, que ‘todo listo’”, escribió Nicole, sumando una mirada lúdica al clima de preparación y expectativa.

Las promotoras sonríen ante Cruz
Cruz observa atentamente el trabajo
Cruz observa atentamente el trabajo del mecánico en el auto de competición

La familia recorre el paddock y los boxes del autódromo, mostrando cercanía y apoyo en cada paso. Con su habitual traje de fajina, Manu camina junto a Nicole, que lleva a Cruz en brazos en una despedida que los muestra de espaldas, en viaje al descanso previo y esperando la adrenalina de cada carrera. Pero el momento que mejor sintetiza la jornada lo muestraa Urcera en los boxes, agachado frente a Cruz y dándole el pulgar arriba. El niño escucha atento mientras el piloto le habla, en una escena que muestra la complicidad entre padre e hijo y el entusiasmo que la actividad automovilística genera en la familia.

Como antecedente inmediato, Urcera llegó a Paraná para iniciar la temporada 2026 luego de un año en el que logró títulos en distintas disciplinas y se consolidó como referente del deporte motor nacional. El piloto celebró recientemente un nuevo título en ciclismo de pista, convirtiéndose en el primer argentino campeón en motos, autos y bicicletas.

Cruz acompaña a su padre a las carreras desde muy temprana edad
El descanso de los guerreros: la familia se retira a la espera de la próxima carrera

“¡Felicidades, amor! Tantas horas de esfuerzos dieron sus resultados. Primer deportista argentino en ser campeón en tres disciplinas distintas”, escribió Nicole en redes luego de que su marido se coronar campeón argentino de pista en ciclismo durante el certamen celebrado en el velódromo de Mar del Plata.

Con un nuevo plan de fin de semana, la pasión por los autos y el espíritu de equipo se consolidan como el lazo central de la familia Urcera-Neumann dentro y fuera de la pista, donde los roles están claros y cada uno disfruta a su manera.

