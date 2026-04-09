La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

Juan Etchegoyen contó que la pareja estaría atravesando un duro momento (Video: Mitre Live)

En plena controversia familiar por la salud de su hija Allegra y el enfrentamiento mediático con su Fabián Cubero, Nicole Neumann quedó envuelta en una nueva ola de rumores, esta vez vinculados a su matrimonio con Manu Urcera. Mientras la disputa con su expareja ocupaba los titulares, el periodista Juan Etchegoyen sumó un dato inesperado: según la información que aseguró tener, Nicole y el piloto estarían afrontando una crisis y ya no vivirían juntos.

Etchegoyen lo planteó en su programa de Mitre Live de manera enigmática: “Una información de último momento que tiene que ver con una separación bomba en el mundo del espectáculo. Están casados hace dos años y medio. Él y ella tienen un hijo en común”.

El periodista insistió con el potencial y el hermetismo: “Quiero ser prudente con la información y cómo me llega y los datos que tengo para dar”, agregó. “No voy a decir con quién hablé, pero desde los entornos de ella y de él me la dan confirmada esta ruptura. Me la dan confirmada y me dicen que lleva unos días. Y además, como te contaba al principio del programa, a ella la agarra esta separación con un conflicto familiar que hoy está en boca de todos”.

Nicole y Manu se casaron en el año 2023 y tienen un hijo en común, el pequeño Cruz (Instagram)

El periodista explicó la reacción de los propios protagonistas ante la consulta directa: “No voy a decir si ella o él, pero cuando le escribí a uno de los dos, me contestó el saludo. Me dijo: ‘Hola Juan, ¿cómo estás?’. Y cuando le pregunté directamente: ‘Che, ¿se separaron?’, me dejó de contestar. Puede ser que me haya dejado de contestar porque hay que ver cómo lo comunican", interpretó Etchegoyen, aludiendo al nivel de exposición de la pareja: “Puede ser que yo lo haya sorprendido o la haya sorprendido, y decidió responderme de esa manera”, prosiguió.

“Es una separación muy importante que no la vimos venir y la verdad que nos sorprende”, insistió Etchegoyen antes de ponerle nombres y apellidos al enigmático: “La información que tengo para dar, reitero, me la dan confirmada desde los entornos, es la separación de Nicole Neumann y de Manu Urcera”.

El periodista sumó más detalles: “Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte. Quiero ser claro en esto también. Hasta el momento no me hablan de terceros en discordia. No me dicen nada de eso. Me dicen que ya no están viviendo juntos bajo el mismo techo. Me dicen que intentaron salvar la pareja, pero no pudieron”, aseguró.

Con un video entrenando la modelo respondió a los rumores (Video: Instagram)

Para cerrar, el periodista retomó el indicio de que uno de los involucrados dejó de contestarle los mensajes. “Se supone que si vos no estás separado o separada y te preguntan esto, decís: ‘No, es un delirio, ¿cómo voy a estar separado o separada?’. Pero por la persona que a mí me cuenta la información, yo me atrevo a confirmar esta separación de Nicole Neumann y Manu Urcera”, concluyó.

Horas después de que los rumores de separación comenzaran a resonar en los medios, la modelo eligió responder de manera sutil pero contundente a través de sus redes sociales. La modelo compartió una historia en la que se la ve en el gimnasio junto al piloto de automovilismo, acompañada por la frase: “Acá, entrenando en familia”, junto a la etiqueta a su marido y un emoji de corazón.

El breve video, donde ambos aparecen sonrientes y distendidos, funcionó como una respuesta a las versiones de crisis, mostrando unidad y cotidianeidad en medio del revuelo mediático. Aunque la publicación no incluyó declaraciones directas, dejó en claro la intención de Nicole de marcar presencia y despejar dudas sobre su presente junto a Urcera, buscando centralizar el foco de los escándalos en una sola dirección.