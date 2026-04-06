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¿Vuelve Érica Rivas como María Elena en un spin-off de Casados con hijos? La palabra de la actriz

La actriz se refirió en Puro show a las versiones acerca de que regresaría con su recordado personaje a una ficción vertical junto a Florencia Peña

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La actriz se refirió a la posibilidad de volver con su recordado personaje a una ficción vertical junto a Florencia Peña (Video: Puro show/ Eltrece)

Hace una semanas un rumor despertó expectativas entre los fanáticos de Casados con hijos: la posibilidad de que Florencia Peña y Érica Rivas regresen con sus recordados personajes, luego de la frustrada participación de Érica en el regreso teatral que tuvo la comedia en 2023, en medio de cruces mediáticos.

Mientras las especulaciones comenzaron a sonar sobre la posibilidad de que ambas actrices retomen sus roles de María Elena y Moni en un nuevo formato audiovisual pensado para celulares, la artista afirmó que no recibió propuestas ni información sobre un proyecto en ese sentido. Las declaraciones se dieron durante una entrevista en Puro show (Eltrece), mientras el tema cobraba fuerza en el debate mediático tras recientes dichos de Florencia sobre la posibilidad de que vuelvan a compartir una producción.

Florencia Peña y Erica Rivas
“Me hubiese encantado hacer María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca”, afirmó Érica Rivas ante la versión de un spin-off de Casados con hijos junto a Florencia Peña

Consultada sobre un posible regreso junto a Florencia Peña para una “ficción vertical” —formato de series o contenidos audiovisuales grabados en vertical y pensados para plataformas móviles—, la actriz negó estar al tanto de cualquier iniciativa concreta. “No tengo idea. Si vos sabés algo más…”, respondió con humor cuando el periodista le preguntó si era real el proyecto.

Al insistir sobre las versiones que circulaban en torno a una nueva plataforma y la chance de volver a compartir escena con Peña, Rivas reiteró: “Ni idea. Por ahí ustedes saben más que yo”. Expresó su entusiasmo general por volver a ponerse en la piel de María Elena, aunque remarcó que no recibió ninguna convocatoria: “Como siempre, todo me encantaría”. Incluso remarcó su deseo permanente de interpretar a María Elena: “Me hubiese encantado hacer María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca”.

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“Me parece que lo que hay que hacer es esperar”, expresó Érica Rivas cuando le preguntaron si regresa con su personaje de María Elena

El cronista le preguntó directamente por la relación con Florencia Peña, tras las repercusiones mediáticas sobre el vínculo entre ambas. Rivas evitó entrar en polémicas: “Todo hermoso”. Consultada sobre la posibilidad de que se concrete un reencuentro artístico, Rivas sostuvo: “Me parece que lo que hay que hacer es esperar”. Ante la pregunta sobre si le gustaría analizar una propuesta, insistió: “A mí hacer María Elena siempre me gustaría”.

A la actriz también le preguntaron si volvió a hablar con el resto de sus compañeros de elenco, como Guillermo Francella, Marcelo de Bellis, Luisana y Darío Lopilato, luego de los episodios públicos que derivaron en su salida: “No, no volví a hablar. Me parece que estaría bueno que lo hagan ustedes con ellos”.

Florencia Peña habló de los rumores sobre una posible serie con Erica Rivas tras Casados con hijos

Rivas también se refirió a su exclusión de la versión teatral de Casados con hijos, estrenada hace 3 años. Cuando le preguntaron si lamentaba no haber estado, fue tajante: “No, yo no me arrepiento. No tengo nada que ver yo. A mí no me convocaron y listo”.

En medio de la entrevista, Érica Rivas realizó una mención sorpresiva: “Los glaciares, los glaciares, los glaciares. Es más importante que nada”. La frase aludió de forma indirecta a la agenda política, en un momento en el que el gobierno oficialista impulsa fuertes modificaciones a la Ley de Glaciares, una iniciativa que generó amplio debate y cuestionamientos en el Congreso y entre organizaciones ambientales.

A principio de este mes Florencia Peña le consultaron si volvería a trabajar con la actriz de Relatos salvajes y Por mi culpa en medio del rumor de un posible spin-off de Casados con hijos, cuya trama estaría centrada en Moni y María Elena en su juventud, antes de conocer a sus maridos.“No tengo ningún problema personal con Érica, cada uno tomó su camino y si algún día se da la posibilidad de volver a trabajar juntos, veremos cómo se da”. La actriz explicó que, hasta el momento, no existe un proyecto concreto para una nueva producción con el elenco original y que mantiene una relación cordial a pesar de las diferencias pasadas.

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