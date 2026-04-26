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Todo listo para los Premios Martín Fierro de la Moda 2026

El galardón que se encarga de premiar el estilismo argentino dio inicio a su tercera edición. Zaira Nara y El Chino Leunis, los elegidos para conducir la alfombra roja. Valeria Mazza e Iván de Pineda serán los maestros de ceremonia

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Comenzó la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda
La ceremonia principal será conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda
23:40 hsHoy

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Ironías, atmósfera competitiva y elogios al trabajo de equipo fueron los conceptos de la conductora de Los Profesionales, que está en misma categoría que Vero Lozano, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani

Florencia de la V habló de su nominación en los Martín Fierro de la Moda como Mejor Estilo en Conducción Femenina de Programa Diario

Entre bromas, emoción y agradecimiento, Flor de la V celebró su nominación como Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario en los Martín Fierro de la Moda 2026, distinción que comparte con Vero Lozano, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani. La ceremonia, que tendrá lugar el domingo 26 de abril en los estudios de Telefé, será organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y contará con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

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23:39 hsHoy

La gran noche del glamour en Argentina: los nominados y el jurado palpitan los Martín Fierro de la Moda 2026

A pocos días de la gala, los protagonistas comparten sus sensaciones, expectativas y el significado especial de una premiación que promete emociones y reconocimientos

Una postal de la última edición de los Martín Fierro de la Moda, en 2024 (Prensa Martin Fierro)
Una postal de la última edición de los Martín Fierro de la Moda, en 2024 (Prensa Martin Fierro)

La entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026 se perfila como la gran noche del diseño nacional. Nominados y jurados compartieron a Infobae expectativas y sensaciones en la antesala de una gala que busca destacar la creatividad y el trabajo de los principales referentes del sector.

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23:38 hsHoy

Llega la gran noche de los Martín Fierro de la Moda 2026: premiaciones, homenajes y sorpresas

La transmisión comienza este domingo a las 21 con la alfombra roja. Iván de Pineda y Valeria Mazza conducirán una gala impregnada de glamour. Los nominados y todos los detalles

Valeria Mazza e Iván de Pineda serán los anfitriones de la gran noche del diseño argentino este domingo 26 de abril (Gustavo Gavotti)
Valeria Mazza e Iván de Pineda serán los anfitriones de la gran noche del diseño argentino este domingo 26 de abril (Gustavo Gavotti)

La expectativa crece y el ambiente se carga de entusiasmo frente a la llegada de los esperados Martín Fierro de la Moda 2026. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé se transformarán en el epicentro del glamour y la creatividad, bajo la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

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Martín Fierro de la Moda 2026Martín Fierro de la ModaZaira NaraChino Leunis

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