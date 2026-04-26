Todo listo para los Premios Martín Fierro de la Moda 2026

Entre bromas, emoción y agradecimiento, Flor de la V celebró su nominación como Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario en los Martín Fierro de la Moda 2026, distinción que comparte con Vero Lozano, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani. La ceremonia, que tendrá lugar el domingo 26 de abril en los estudios de Telefé, será organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y contará con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.
La entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026 se perfila como la gran noche del diseño nacional. Nominados y jurados compartieron a Infobae expectativas y sensaciones en la antesala de una gala que busca destacar la creatividad y el trabajo de los principales referentes del sector.
La expectativa crece y el ambiente se carga de entusiasmo frente a la llegada de los esperados Martín Fierro de la Moda 2026. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé se transformarán en el epicentro del glamour y la creatividad, bajo la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.