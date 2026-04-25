Guatemala: Unión Europea manifiesta inquietud por la intervención de la Corte en proceso de Fiscal General

Inicia la reunión de la denominada Comisión de Nominaciones para seleccionar candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 en Ciudad de Guatemala, Guatemala, 24 de abril de 2026. (EFE/ Mariano Macz)

La Unión Europea (UE) en Guatemala emitió este viernes un comunicado al cierre de su quinta misión de acompañamiento a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales de 2026, manifestando una profunda preocupación sobre la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de ordenar una nueva calificación de aspirantes a Fiscal General.

En el documento, la Misión de la UE reconoce el trabajo de la Comisión de Postulación para la jefatura del Ministerio Público (MP), resaltando el alto grado de publicidad del proceso, la participación de observadores nacionales e internacionales y el seguimiento virtual de las sesiones.

La Comisión cumplió con remitir al Presidente de la República una nómina de seis candidatos dentro del plazo legal y conforme a la ley, lo cual consideran un hito relevante en el proceso de nominación. Según la Misión, esta decisión institucional debería respetarse.

El comunicado de la Unión Europea subraya que la exigencia de una nueva calificación de candidatos altera la integridad del proceso judicial. (Cortesía: Unión Europea en Guatemala)

El comunicado subraya una “profunda consternación” ante la intervención de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó una nueva evaluación de los aspirantes. La Misión califica esta acción como una modificación abusiva de los criterios de evaluación que vulnera la integridad del proceso y la confianza pública en las instituciones.

De igual forma, señala que la exclusión de la experiencia judicial como criterio de valoración resulta arbitraria y contraria al principio de priorizar la idoneidad y honorabilidad de quienes aspiran al cargo. Además, advierte que excluir o restar valor a la trayectoria judicial contradice el espíritu de la norma y desestima la experiencia acumulada, lo que resulta especialmente grave por tratarse de un criterio previamente reconocido por la propia Corte.

El comunicado enfatiza que la Comisión de Postulación debe ejercer su mandato constitucional mediante una evaluación sustantiva, transparente, rigurosa y objetiva de las calidades de los aspirantes. De igual forma, expresa especial preocupación ante la posibilidad de que candidatos sancionados internacionalmente o asociados al deterioro del Estado de derecho reciban calificaciones que no reflejen cuestionamientos serios sobre su honorabilidad.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Claudia Paredes (c), preside la llamada Comisión Postuladora para elegir candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, este viernes, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Mariano Macz)

Llamado a la transparencia, el respeto institucional y el cese de presiones en la elección del Fiscal General

En este sentido, recalca la importancia del papel de la presidenta de la Comisión para garantizar que el proceso se realice con los estándares más altos e insta a los representantes de universidades a responder a los principios de derecho y valores democráticos.

Con respecto al plazo fijado por la Corte para repetir la evaluación y definir la nómina final, la Misión recomienda promover un debate amplio, informado y público, acorde con la trascendencia de las decisiones para el Estado de derecho. El objetivo, según el comunicado, es ofrecer una oportunidad genuina al presidente de ejercer su potestad de elegir al Fiscal General entre los candidatos más idóneos y honorables.

El pronunciamiento finaliza condenando de manera categórica las presiones y amenazas contra algunos miembros de la Comisión de Postulación, calificando estas acciones como atentados contra el Estado de derecho. Advierte que dichas amenazas deben cesar de inmediato, ya que vulneran la independencia de quienes participan en un proceso clave para la designación del Fiscal y Jefe del Ministerio Público.