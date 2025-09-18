La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Amalia Granata con Uma y Roque, antes de que la adolescente se vaya de viaje

La emoción de Amalia Granata se hizo evidente frente a la inminencia de un momento clave en la vida de su hija Uma: su viaje de egresados. La diputada compartió, a través de un mensaje cargado de sentimientos, el orgullo y la felicidad que la atraviesan por este rito de paso para la adolescente, fruto de su relación con el Ogro Fabbiani. Granata, con palabras sencillas y directas, dejó ver la intimidad de un vínculo atravesado por múltiples etapas y crecimientos a lo largo de los años, apostando a una narrativa honesta y personal, alejada de frases grandilocuentes.

En el aeropuerto, el ambiente se tiñó de alegría y nostalgia. Uma, con su valija de color turquesa, fue el centro de todos los abrazos y miradas de la familia. Las imágenes muestran el momento en que madre e hija se fundieron en un abrazo, acompañadas por el hermano menor de Uma, en una postal de afecto genuino. La escena destaca no solo la despedida, sino el inicio de una experiencia deseada y celebratoria para la protagonista, en compañía de amigos y compañeros de curso y de su hermano menor Roque.

Amalia le dedicó a su hija mayor unas palabras que resaltan la intensidad de este instante. La frase con la que inicia su post da cuenta del paso veloz del tiempo y de la manera inesperada en que los años traen nuevos desafíos, ciclos y aprendizajes: “Y un día… llegó el día! en un abrir y cerrar de ojos se cumple un ciclo”. Ese comienzo introdujo una vuelta al pasado, cuando Uma apenas daba sus primeros pasos fuera del hogar. En la evocación de aquellos días, Granata escribió: “Me acuerdo cuando te dejé en salita de 2 y hoy te dejo en el aeropuerto para que disfrutes tu merecido viaje de egresados”. El paralelismo entre aquel primer desprendimiento y la situación actual dejó en claro la intensidad del recuerdo y la importancia del presente.

El fuerte abrazo de Amalia a Uma durante el check-in: “Te amo y amé cada paso que dimos juntas en todas tus etapas”

El relato de la madre se mantuvo orientado hacia la adolescente, destacando el derecho y la justificación a la recompensa: “Mi nena hermosa tan feliz, te mereces todo lo lindo que te pasa!”. Se sumaron además expresiones de cariño y de valoración por cada etapa transitada juntas: “Te amo y amé cada paso que dimos juntas en todas tus etapas”.

En el conjunto de las imágenes, la despedida no aparece solitaria ni formal. El registro fotográfico muestra rostros distendidos, equipaje, risas y abrazos. Uma luce vestida para el confort del viaje, sonriente al lado de su madre y en compañía de amigas y compañeros. La colección de momentos retratados aporta una pincelada de autenticidad y cercanía, reforzando la idea de comunidad y complicidad entre pares y familiares.

El orgullo maternal tiene lugar en la despedida y en el gesto de confianza que Granata le transmite a su hija. La frase “Que orgullo ser tu mamá y ser parte de tus logros” representa el apoyo, el reconocimiento y la alegría personal por lo conseguido por Uma. Estas palabras no solo celebran el crecimiento de la adolescente, sino también el aprendizaje continuo en el vínculo entre ambas. El mensaje concluyó con una exhortación afectiva que apunta a la autonomía y la seguridad: “Enjoy! Mamá siempre va a estar acá pa vos”.

Uma junto a una de sus amigas minutos antes de embarcar (Foto: Isntagram)

El tránsito de Uma hacia el viaje de egresados significa mucho más que un recorrido programado. Se trata de la coronación de una etapa formativa y afectiva en la cual los afectos familiares, los recuerdos escolares y los vínculos de amistad confluyen en un mismo hito. Granata, al evocar la salita de dos años y la despedida en el aeropuerto, sella un ciclo compartido y abre la puerta a una nueva etapa para su hija.

Las felicitaciones, las risas y los abrazos se amalgaman en un ambiente distendido y festivo. Para la diputada por la provincia de Santa Fe, el viaje de egresados de Uma representa también un espejo retrovisor que conecta la primera despedida en la infancia con esta nueva partida, ambas marcadas por emociones intensas y por la certeza de estar cumpliendo el rol materno con entrega y presencia.

La escena final, con Uma emprendiendo rumbo y Granata observando desde el aeropuerto, grafica el cierre de un ciclo y la apertura de nuevas etapas para ambas. El mensaje queda sellado en la promesa de la madre: la presencia constante, sin importar la distancia ni el paso del tiempo. Así, el viaje de Uma trasciende el itinerario escolar para convertirse en una celebración íntima de historia compartida, logros personales y amor familiar