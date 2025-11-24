Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consulta” (Video: Dame señal/ Radio del Plata)

El estreno de la tercera temporada de Envidiosa, la exitosa serie de Netflix que viene arrasando en Argentina y en el mundo, volvió a traer el mundo de Victoria, el rol protagónico de Griselda Siciliani, y todos los personajes que la rodean. Uno de ellos es el de Fernanda, la psicóloga que compone Lorena Vega, quien desde la primera temporada viene cosechando elogios y fanatismo.

La actriz, que este año brilló también en la serie carcelaria En el barro y es dueña de una prolífica carrera en el teatro, conversó sobre el furor de su personaje. “Es advertir que mucha gente está queriendo hacer terapia, te quiero decir. Y vaya si lo necesitamos en este momento del mundo y del país que tenemos. Me piden mucha consulta, eso por un lado, y lo tomo como una señal de afecto”, aseguró, en una nota con Dame una señal (Radio del Plata).

Lorena reflexionó sobre la llegada en la gente que tiene la terapeuta que compone, en una temporada en donde se profundiza tanto la relación de la psicóloga con su paciente, como algunos aspectos personales de la profesional.

Lorena Vega y Griselda Siciliani durante las grabaciones de Envidiosa (Alina Schrwarcz / Netflix - Netflix)

“Me parece que lo que pasa en la serie, al ser una comedia o una comedia dramática, y al tener justo en mi caso, el rol de hacer esas escenas que tienen su paso de comedia, pero que también siempre mueven la perilla hacia un lugar íntimo y sensible, generan como un enganche y tocan un poco algunas fibras en el público. Después lo que me devuelven es algo bello, algo alegre, afectuoso. Lo que recibo son chistes o señales de ganas de empatizar”, afirmó la actriz quien en el teatro es una figura reconocida como directora y dramaturga, además de intérprete.

Lorena Vega, quien escribe, dirige y actúa en obras como Imprenteros, además de participar en títulos como La vida extraordinaria y “Las cautivas”, reflexionó en diálogo con María Laura Santillán para Infobae sobre cómo la actividad creativa ocupa un lugar central en su rutina. “Aparece una necesidad más profunda de conexión con la actuación, la actuación como un estado de vida. Eso es lo que me pasa”, señaló.

La disciplina y organización son parte de su método: “Duermo siete horas. Y sí, tengo disciplina, tengo organización, me dedico más a la concentración con mi agenda que a otras cosas. No digo que eso esté bien, pero es la manera de hacer esto. No está bien porque quisiera tener espacio para no saber qué hacer, no lo tengo tanto”, confesó. “Todo lo que nombraste no depende solo de mí, son equipos de trabajo grandes, hay más gente a cargo”, destacó.

El personaje de Fernanda, la psicóloga de la serie Envidiosa, le cambió la vida a Lorena Vega. Sus escenas junto a Griselda Siciliani son algunas de las más comentadas (Netflix)

La premisa de disfrutar del trabajo, el deseo y hasta el ocio en torno a la misma pasión guía sus proyectos. “Es algo central. En algún momento me habrá servido para salir de alguna otra cosa, para ayudarme a sobrevivir un poco. No en relación al dinero, porque en el teatro independiente no podés vivir de eso. Todas estas obras ahora tienen una época de bonanza a pesar de la crisis que vivimos, son obras queridas y la gente sigue yendo, tienen un público que las banca y por eso están en cartel”, explicó. Vega enfatizó el giro positivo: “Todas estas obras ahora tienen una época de bonanza a pesar de la crisis que vivimos, son obras queridas y la gente sigue yendo”, remarcó en la charla.

El montaje personal de Vega incluye también su vida fuera del escenario. De las relaciones nacidas en su entorno laboral, compartió: “Hacés vínculos, conocés gente. Yo conocí a mi marido trabajando, no es un tema público, es director de cine. En mi primera obra de teatro había adentro un audiovisual, él fue parte del equipo que vino a filmar eso y ahí nos conocimos. Mucho tiempo después nos enganchamos”, afirmó sobre su pareja.

“Hice muchos trabajos, todos los que hacés cuando empezás a buscar laburo. Cadete, recepcionista, vendedora, promotora, moza", recordó Lorena Vega en una charla con María Laura Santillán en Infobae (Gustavo Gavotti)

Los comienzos económicos estuvieron lejos de la estabilidad que aportan las plataformas audiovisuales. “Hice muchos trabajos, todos los que hacés cuando empezás a buscar laburo. Cadete, recepcionista, vendedora, promotora, moza. Hacía artesanías y cuanto más cantidad hacía me pagaban más, me quedaba toda la noche pegando cosas. Todo tipo de trabajo que se te ocurra”, describió. Un giro llegó cuando su profesora de teatro le propuso enseñar: “Ese fue mi sostén durante muchos años, hasta la pandemia incluida”. En años recientes, reconoció que el trabajo para las plataformas favoreció su economía: “Sí, es lo que más me ayudó estos últimos años, es la combinación de todo. Es un Tetris que nunca sabés cuánto tiempo dura, cómo va a funcionar”.