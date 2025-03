El llanto desesperado de Juan Reverdito en Gran Hermano: cuál es la situación límite que lo angustia

El desesperado pedido de Juan Reverdito

La emoción desbordó los estudios de Gran Hermano (Telefe) en una noche cargada de expectativas y sentimientos a flor de piel. Luego de que Santiago del Moro anunciara los nombres de los exjugadores que quedaban fuera de la placa del Golden Ticket, Juan Reverdito, recordado participante de la edición 2022, no pudo contener las lágrimas y protagonizó un momento conmovedor que dejó sin palabras a todos en el estudio.

“Te quiero agradecer a vos por la buena onda que siempre tuviste conmigo en los momentos más difíciles. Para mí, Gran Hermano fue algo único en mi vida”, comenzó diciendo Juan, con la voz quebrada, dirigiéndose directamente a Del Moro. Su emoción era palpable, y cada palabra salía entre suspiros de angustia y gratitud. “Todos los que me dicen ‘para qué vine’, que iba a sacar un 0% de votos para entrar... Vine porque fui parte, y yo lo sentí. Por más que haya jugado horriblemente mal, es un juego. Pero estoy recontra agradecido”, aseguró, visiblemente afectado.

La situación se tornó aún más conmovedora cuando el exparticipante hizo una confesión que nadie esperaba. “Yo de acá me llevo lo más importante que me dio Gran Hermano, que es mi novia”, dijo, con el brillo de las lágrimas en los ojos. En ese instante, Del Moro, conmovido por la sinceridad del exjugador, intervino con palabras de aliento: “¿Cómo no vas a venir? Estás invitado cuando quieras, qué importa lo que te digan. Te fuiste cuando te fuiste, pero esta siempre será tu casa”.

Se acerca la definición de los Golden Ticket y son varios los exparticipantes que ya están fuera de competencia

El momento fue tan emotivo que el conductor se acercó hasta él, lo abrazó y, con un tono paternal, le reiteró: “Siempre estás invitado a venir acá”. El público, testigo del dolor y la vulnerabilidad de Juan, observaba en silencio, algunos conmovidos hasta las lágrimas y otros aplaudiendo.

Pero la noche tenía preparada otra confesión, aún más desgarradora. Con la desesperación a flor de piel y los ojos empañados, Juan hizo un pedido: “Quiero decir algo que para mí es re importante”, comenzó, haciendo un esfuerzo por contener su angustia. “Celeste se llama, es la mujer más hermosa que conocí en mi vida, la que me banca en todo. Y quiero pedirle a toda la gente que está del otro lado… tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada laboralmente. El que tenga un laburo para ofrecerme, de lo que sea, estoy dispuesto, porque la verdad es que estamos mal económicamente”, reveló, al dejar al descubierto la dura realidad que atraviesa fuera de la casa más famosa del país.

El estudio quedó en silencio, impactado por la crudeza de sus palabras. Entre sollozos, Juan continuó su discurso de agradecimiento y se dirigió directamente a Del Moro: “Cien por ciento agradecido. Y a vos, sobre todo”, le dijo sin filtros. “Fuiste el único que me contestaba los WhatsApp y los mensajes en Instagram, siempre dándome ánimo. Te lo digo de corazón”, agregó conmovido.

Además, Reverdito sorprendió al destacar la actitud de algunos de los participantes que siguen en la pelea por regresar a la casa. “Lo que me sorprendió de estos chicos es la humildad que tienen. Me impresionó Furia, Ema, y otros como Papucho, que lo conocí hace tres días pero parece que lo conozco de toda la vida”, relató. “No hay que subestimar a la gente”, agregó, antes de que un nuevo llanto lo dejara sin palabras.

El lunes se revelará quiénes reingresarán a la casa más famosa del país

Mientras tanto, la competencia por el Golden Ticket se vuelve cada vez más feroz. El miércoles por la noche, Santiago del Moro confirmó que Williams “El Paisa” López, Damián “Damcer” Moya, Carlos Tocco, Candela Campos, Saif Yousef y Sofía “Sopa” Buscio quedaban fuera de la contienda, al no recibir suficiente apoyo del público. Luego, en la gala del jueves, se sumaron a la lista de eliminados Isabel De Negri, Mauro D’Alessio, Juan Reverdito y Ezequiel “Bonjo” Ois.

Minutos después de la medianoche, otros dos participantes se despidieron definitivamente del sueño de volver a entrar: Sebastián “Bambi” Bello y Delfina De Lellis.

Con estas eliminaciones, el escenario se reduce y la tensión aumenta. Ahora, los exjugadores que aún siguen en carrera por el ansiado reingreso son Keila Sosa, Petrona Jérez, Andrea Lázaro, Furia y otros 15 exjugadores que luchan por una segunda oportunidad.

El lunes próximo, en una gala que promete ser inolvidable, se revelará el nombre de los dos elegidos para volver a la casa. Será una noche de emociones intensas, donde el destino de los exjugadores estará en manos del público y el juego dará un giro inesperado.