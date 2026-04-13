Así será la novela vertical de Wanda Nara: el escándalo del Wandagate que llegará a las pantallas

Wanda Nara fue vista sonriente y concentrada trabajando en los guiones de su próxima serie de ficción, en una mesa con colaboradores.

Tras idas y vueltas respecto de los guiones y el elenco, la nueva ficción que tendrá a Wanda Nara como protagonista ya tiene todo listo para comenzar a grabarse. Desde ya, no solo capitaliza uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos años, sino que también se adapta a una lógica de consumo inmediata, donde cada escena busca impacto, identificación y viralización.

El proyecto —que lleva por título Triángulo amoroso— propone una reconstrucción ficcional del WandaGate, pero con licencias narrativas que le permiten despegarse de los hechos reales sin perder su esencia. En ese marco, la también cantante y empresaria no solo será la protagonista excluyente, sino también el eje emocional de una historia que combinará romance, traición, exposición mediática y el detrás de escena de la fama.

Uno de los puntos más comentados tiene que ver con cómo la serie traducirá a lenguaje ficcional a los personajes reales. En ese sentido, uno de los roles más esperados es el inspirado en la China Suárez, que aparecerá bajo el nombre de Valeria, y estará interpretado por Débora Nishimoto. La elección no fue casual: su ascendencia japonesa dialoga con el guiño que la propia Suárez suele hacer en redes con el apodo “Sangre japonesa”, en una decisión de casting que mezcla referencia directa y reinterpretación.

Débora Nishimoto será quien interpete a un personaje inspirado en la China Suárez (@deboranishimoto)

La historia no buscará ser una reproducción literal de los hechos, sino una versión dramatizada que pondrá el foco en los vínculos, las tensiones y el impacto mediático del escándalo. Así, el triángulo entre Wanda, Mauro Icardi y Valeria funcionará como motor narrativo, pero también como excusa para explorar el universo de la exposición pública, los rumores y la construcción de la imagen en tiempos de redes sociales.

En ese esquema, el formato vertical no es un detalle menor, sino una declaración de intenciones. La serie fue concebida para ser vista en pantalla de celular, con encuadres adaptados, primeros planos constantes y una edición dinámica que prioriza el impacto inmediato. Cada capítulo estará diseñado para consumirse en pocos minutos, con cierres pensados para generar continuidad y conversación online.

El elenco acompaña esa apuesta con una mezcla de figuras reconocidas y perfiles vinculados al mundo digital. Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López, mientras que César Bordón y Sebastián Presta también será de la partida. Eugenia Guerty aparecerá como directora dentro de la ficción y Clara Kovacic dará vida a Daniela Christiansson, sumando nuevas capas al universo narrativo.

Wanda Nara se sumerge en la lectura de guiones, revelando su preparación para un nuevo proyecto de ficción, que se especula sea una serie vertical o una película.

A ellos se suman Lautaro Rodríguez como un futbolista europeo ficticio y Lucas Spadafora en el rol de Tony, lo que aporta un costado más descontracturado. En paralelo, la serie refuerza su vínculo con el mundo del espectáculo con la participación de Georgina Barbarossa como abogada de Wanda y Yanina Latorre, quien hará su debut como actriz interpretando a una conductora de programas de chimentos. Pía Shaw completará ese universo desde su rol de panelista.

La producción, a cargo de Telefe, comenzará a grabarse en los estudios de Martínez con un ritmo intensivo de lunes a viernes. La idea es clara: generar un contenido ágil, actual y perfectamente alineado con las nuevas formas de consumo, donde la frontera entre ficción y realidad se vuelve cada vez más difusa.

Al respecto, Maxi López explicó en las últimas horas: “Tratamos de contar lo que nos pasa a la diaria pero con un poco de humor y alegría. Estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie”.

Triángulo Amoroso, la ficción que unirá a Maxi López y Wanda Nara en la pantalla

Tras ser consultado sobre la inclusión de un papel que remita a la China Suárez, sólo se limitó a expresar: “Van a estar todos los personajes, desde un lado más descontracturado y divertido”

Con una estética pensada para redes, diálogos veloces y escenas diseñadas para circular, Triángulo amoroso no solo buscará recrear un escándalo que mantuvo en vilo a la opinión pública, sino también convertirse en un fenómeno propio, capaz de instalarse en el minuto a minuto digital y reavivar, en clave de ficción, una historia que todavía sigue dando que hablar.