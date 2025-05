Callejero Fino contó la discusión que tuvo con Big One por su canción con Emilia Mernes

Desde transformarse en referente del RKT hasta llenar un Movistar Arena, Callejero Fino disfruta de un gran presente musical como figura de la escena urbana. En sentido, el joven logró captar millones de oyentes y fans con su género inicial, sin embargo, en la búsqueda por ampliar sus horizontes, su colaboración con Emilia Mernes, “En la intimidad”, se convirtió en una de sus canciones más exitosas. Así las cosas, en las últimas horas, el joven sorprendió al contar el detrás de escena del hit y la pelea que tuvo con Big One antes de su lanzamiento.

Todo comenzó cuando Simón Nattanael Alvarenga, nombre real del artista, fue consultado por su trabajo en las session del productor. ”Que yo sepa ni Big One sabía que iba a hacer las sesiones", comenzó diciendo Callejero Fino en una charla con Nicolás Occhiato en Luzu Tv. Acto seguido, el joven relató cómo surgió una de las estrofas más destacadas de la canción. “La de ‘pasame el fuego’ fue hinchando las bol...”, agregó sobre cómo surgió la icónica frase que, tiempo después, se volvió viral en redes sociales. “Fue jodiendo, estaba el Duki, estaban un par ahí. Yo quería cantar, poneme el autotune, voy a cantar con Emilia. Y ahí el Duko dijo: “Si se van a juntar Emilia con Callejero Fino se tiene que notar que son ellos””, agregó sobre el rol que tuvo el el rey del trap en la creación de la canción.

Callejero Fino recordó la pelea que tuvo por su canción con Emilia Mernes: "¿Vos estás mal de la cabeza?"

Fue entonces cuando el intérprete de “Tu Turrito” contó cómo había nacido el conflicto: “Después Big One pensó todo. Nosotros grabamos la canción y él me decía ‘yo necesito la canción’”, contó y relató su argumento, el cual dio como disparador de la pelea: “Dejámela a mí, que a mí no me conoce nadie, a mí me re sirve grabar con Emilia”.

Sin embargo, Big One seguía tajante en su postura de lanzar el tema en su perfil de YouTube: “Confiá en mí, la voy a subir a un canal con 0 seguidores”. Fiel a su estilo, Callejero respondió: “¿Vos sos loco?¿Vos estás mal de la cabeza? ¿Hice una canción con Emilia y te la voy a dar a vos para que la subas a un canal sin seguidores?“.

Sin embargo, poco después el cantante decidió confiar en la decisión del productor: “Después lo hablamos con mi manager y decidimos confiar”. Ante la anécdota, el conductor le preguntó al cantante cuántas reproducciones tenía el tema actualmente. Fue entonces cuando el artista remató destacando que la colaboración había superado las 400 millones de reproducciones y se había convertido en uno de los más grandes hits en toda su carrera.

Callejero Fino Recordó su pelea con Big One por la canción con Emilia Mernes

De esta manera, Callejero disfruta de su presente musical y su éxito. Entre tantas responsabilidades, días atrás, el artista decidió tomarse unos días de relax junto a su familia. El artista viajó junto a su novia, Jessica, y con Yadiel, el hijo de ambos. Los tres aparecen varias veces en el álbum en cuestión, en donde se los ve felices de estar compartir un viaje en yate, chapuzones en el mar y mimos. Simón Natanael Alvarenga también mostró el gran botín de compras que realizó por motivo de su cumpleaños, en donde se ven varias bolsas con zapatillas deportivas. Al cantante también se lo ve tirándose al agua haciendo una media vuelta mortal, pero en reversa. “Feliz 29 años para mí”, escribió, textual, al pie del carrusel de fotos.

Jessica se mostró cariñosa con su pareja en sus redes y le dedicó unas palabras luego de compartir ese mismo álbum en sus historias de Instagram. “Feliz cumple, Natu. Te amo. Gracias por todo, sos un buen compañero, te elegiría una y mil veces más. Siempre, siempre, vos sabés”, escribió la joven. En la publicación siguiente, Jessica mostró algo más del festejo de cumpleaños de su pareja al publicar un divertido video en el que se los ve juntos, viajando en una moto de agua. “Me gustan los planes sencillos, como por ejemplo estar en Brasil así, un viernes a la tarde”, definió con ironía.