Crimen y Justicia

La muerte de Ángel: la Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia a la madre

El máximo órgano judicial de la provincia designó a una camarista para auditar el desempeño de los profesionales que actuaron desde un principio, tras la muerte del nene de 4 años. Su mamá y su padrastro están imputados con prisión preventiva

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Investigan la muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años de Comodoro Rivadavia, generó una serie de medidas en el sistema judicial de Chubut. El Superior Tribunal de Justicia resolvió intervenir el área técnica que participó en la decisión de otorgar la tenencia del menor a su madre. Se trata de una respuesta institucional que busca revisar, en profundidad, el accionar de los profesionales involucrados en el caso, luego de que la autopsia confirmara lesiones compatibles con un grave episodio de maltrato infantil.

El máximo órgano judicial provincial dispuso, por unanimidad, la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II. La medida tendrá una vigencia de 60 días y estará encabezada por la camarista María Marta Nieto, quien deberá realizar una auditoría y enviar informes semanales al tribunal superior. El objetivo es determinar si se cumplieron correctamente los protocolos y funciones asignados a los organismos y equipos que participaron en la causa.

La decisión surge en un contexto de conmoción social y creciente escrutinio sobre el funcionamiento del fuero de familia. El propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, anticipó que se realizará “un análisis integral” de la actuación de todos los actores institucionales, y remarcó que la situación genera “un profundo dolor” en toda la comunidad judicial. La auditoría no se limitará a un área puntual, sino que abarcará juzgados, equipos técnicos, servicios de protección de derechos y demás instancias que hayan intervenido en el proceso.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
La autopsia de Ángel López confirmó lesiones compatibles con síndrome del sacudón y múltiples traumatismos en el cráneo.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut formalizó la intervención a través del Acuerdo Plenario N° 5659/2026, suscrito por los seis ministros que integran el pleno: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani. Se designó a la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial N° II, bajo la presidencia de María Marta Nieto, para ejercer la función de superintendencia delegada y llevar adelante la auditoría. A la tarea se sumarán la coordinadora técnica Valentina Kresteff y la funcionaria Gisela Ochoa.

El acuerdo establece que la intervención se concretará a través de una auditoría y verificación del cumplimiento de las misiones asignadas a los equipos técnicos, según la normativa vigente. La Cámara de Apelaciones deberá elevar semanalmente un informe al Superior Tribunal, detallando la evolución de su trabajo. Entre los fundamentos citados, el tribunal menciona los acuerdos plenarios recientes que modificaron el sistema de guardias en casos de violencia familiar y de género, así como “el lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas, que es de público conocimiento”.

A raíz del caso, la investigación penal avanza en paralelo con la detención de Mariela Beatriz Altamirano, madre biológica de ángel, y Michel Kevin González, su padrastro, quienes permanecen imputados con prisión preventiva. Según el informe preliminar de autopsia realizado por Eliana Bévolo, el niño presentaba al menos 21 hematomas en el cuero cabelludo y lesiones internas compatibles con el “síndrome del sacudón”, una forma grave de maltrato físico que ocurre al sacudir violentamente a un bebé o niño pequeño. Los fiscales Facundo Oribones y Diana Florencia Guzmán consideraron que estos datos fueron determinantes para solicitar la detención de ambos adultos.

Una mujer de cabello oscuro y un hombre con camiseta negra, ambos sonriendo a la cámara, con una puerta blanca detrás
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen.

En el informe forense se detallan traumatismos craneales, hemorragia subaracnoidea cerebral de distribución amplia, edema cerebral severo y herniación del tronco cerebral. Los resultados de la autopsia ratificaron que la causa probable de muerte fue una muerte cerebral vinculada a hipertensión endocraneana, asociada a hemorragia subaracnoidea y edema cerebral generalizado. Para los fiscales, la multiplicidad de lesiones en el cráneo “evidencia que los mismos fueron ocasionados voluntariamente, siendo esto lo que causó el gran edema cerebral, lo que finalmente provocó el deceso”.

El proceso de revisión impulsado por el máximo tribunal provincial responde al impacto social y judicial de la muerte de ángel López. El presidente del Superior Tribunal, Giacomone, remarcó que “tenemos que hacer un análisis de todo lo acontecido en el fuero de familia, incluyendo a los distintos actores que intervinieron”. Explicó que el diagnóstico institucional busca definir si es necesario adoptar medidas correctivas y que no se adelantará ninguna conclusión hasta contar con toda la información disponible.

La autopsia reveló lesiones internas y externas: 12 infiltraciones en la región fronto-parietal, seis en la región parietal, una infiltración ovalada en la región temporal y múltiples colecciones subgaleales de sangre. Las lesiones antiguas —cicatrices en la región frontal, dorsal y submandibular— no guardan relación directa con la causa de muerte, según el informe firmado por Natalia Gómez. Se consignó que las maniobras médicas para salvar la vida del niño también dejaron marcas adicionales.

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