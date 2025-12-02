Teleshow

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Las hijas del 10 reaccionaron en sus redes sociales luego de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro dictaminaran que en marzo comienza el nuevo debate oral por la muerte del futbolista

Guardar
Dalma y Gianinna Maradona celebraron
Dalma y Gianinna Maradona celebraron en sus redes sociales a la fijación de una nueva fecha por el juicio de la muerte de Diego (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Luego del escándalo judicial provocado por la actuación de la ex jueza Julieta Makintach —que llevó a la suspensión del proceso y puso en duda la continuidad del juicio por la muerte de Diego Maradona—, todo parece retomar su cauce. Este martes por la mañana, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro decidieron que el proceso se reanudará en marzo de 2026, con un total de 90 testigos convocados.

Tras conocerse la noticia, Dalma y Gianinna Maradona, las dos hijas que Diego tuvo junto a Claudia Villafañe, celebraron en redes sociales que finalmente haya una fecha concreta para retomar la causa y accionar contra los responsables de la muerte del ídolo.

Dalma expresó: “Más allá de todos los intentos para que no sucediera, tenemos fecha de juicio. ¡Tenés fecha de juicio! ¡Seguiremos poniéndole el cuerpo y enfrentando todo lo que se viene para que tengas la justicia que te merecés! ¡Gracias a todos por el apoyo! ¡Seguimos todos juntos pidiendo justicia!”.

"La justicia que te merces",
"La justicia que te merces", Dalma celebró que el juzgado de San Isidro decidiera continuar con el juicio en marzo

Por su parte, Gianinna reflejó la emoción y el alivio de un largo proceso de espera: “Después de tantos meses y un sufrimiento absoluto tenemos fecha, hay juicio nuevamente. Lo vamos a lograr, vas a tener la justicia que te mereces y van a pagar todos los que nos dejaron sin vos. ¡Estamos más cerca Babu! ¡Menos mal que te tengo, espalda con espalda desde y para siempre!!! ¡Te amo medio limón!”.

La reacción de las hermanas, presentes en el recinto judicial durante el anuncio, condensó el sentimiento de lucha y unidad familiar que las sostiene mientras la batalla legal por la verdad y la responsabilidad en la muerte de su padre finalmente avanza hacia su resolución.

Tan solo unas semanas atrás, en el marco del jury a la exjueza Makintach, acusada por las irregularidades cometidas en el juicio nulo por la muerte del astro, la hija menor de Diego compartió su sentir en redes sociales.

"Estamos más cerca Babu", escribió
"Estamos más cerca Babu", escribió Gianinna en sus redes

Y ahora voy camino a revolver mie..., a que el corazón se vuelva a estrujar, pero por vos al fin del mundo… La verdad es la verdad, ayer, hoy y siempre. Con los dos huevos con los que no nací, pero que tengo porque soy tu hija. Caiga quien caiga, me da igual”, escribió antes de tener que declarar. Cinco horas después llegó una segunda historia, más extensa y contando como vivió su declaración. “Fue más difícil de lo que pensaba, entrar a una sala para ser testigo de un juicio político a la jueza por el juicio de la muerte de mi papá, no me lo hubiese imaginado en mi día”, comenzó el mensaje que posteó en sus historias, con la misma modalidad que el primero.

Parece una película de suspenso, pero es de terror. Una sala con gente desconocida que te mira fijamente y solo te quiere escuchar a vos, y tu voz está entrecortada y no podés seguir hablando sin llorar, pedís disculpas y seguís porque necesitás ayudarlos a que lleguen a la verdad”, contó con el corazón abierto acerca de lo que vivió dentro del recinto.

Y siguió con el mismo tono: “Volví a hablar con el corazón en la mano y con mi verdad, que va a ser la misma mañana, pasado y siempre. Gracias Fer por acompañarme y contenerme. Gracias Fabi también. Gracias a todos los que estuvieron ahí para mí cuando salí y no me sentía tan bien porque la bronca, la tristeza y la impotencia te atraviesan”.

Gianinna le agradeció a su
Gianinna le agradeció a su hermana Dalma el apoyo constante (Instagram)

El tiempo pasa y el apoyo a Diego en ningún momento claudica, por lo que al abandonar el Tribunal se encontró con el apoyo de la gente: “Un gracias (así gritándolo) a vos señora de blanco, que no me sé tu nombre, pero viniste atrás mío y cuando me largué a llorar me abrazaste y me contuviste con palabras hermosas y tu respiración que me salvó para poder respirar mejor. Gracias infinitas. Gracias a vos también que me diste un sticker de mi papá y mi hermana, gracias a vos por el café, gracias a todos los que tuve el placer de cruzarme hoy y me miraron con amor en un día nuevamente difícil”.

Quiero volver a creer en la justicia Argentina y que todos paguen por el daño que te hicieron y siguen haciendo. Vas a tener la justicia que te mereces papá, te lo prometo", fue la promesa que le hizo al cielo. Para cerrar, escribió: “Volver a La Plata y pasar por tu casa porque solo quería estar en tus brazos también. Gracias mamita, sos espectacularmente incondicional. Te amo”.

Temas Relacionados

Dalma MaradonaGianinna MaradonaDiego MaradonaDiego Armando MaradonaMaradona

Últimas Noticias

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

El actor compartió detalles sobre el choque que sufrió en Fuerteventura, un día antes de iniciar el rodaje de la película Playa de Lobos

El fuerte accidente de Guillermo

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

La pareja de Enzo Fernández compartió con sus seguidores la tierna jornada que atravesó con sus pequeños en el seno de su hogar

Valu Cervantes mostró cómo vivió

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La actriz mexicana, recordada por su papel de Doña Florinda, aseguró en La mañana con Moria que fue la menos beneficiada económicamente tras la muerte de Chespirito

Florinda Meza habló sobre la

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

El conductor estaría al frente de un ciclo nocturno que reemplazaría a Pasó en América acompañado por figuras de su histórico equipo y con estreno previsto para febrero

Ángel de Brito anticipó cómo

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

El cantante se abrió acerca de la vuelta de la icónica banda de rock argentino y la seguidilla de conciertos que hicieron para marcar la ocasión

Ciro Martínez contó cómo vivió
DEPORTES
El Cuti Romero reveló el

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia y dio otro paso rumbo al Mundial de Brasil 2027

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

TELESHOW
El fuerte accidente de Guillermo

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el cerebro humano

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios

Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes