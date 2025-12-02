La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Dalma y Gianinna Maradona celebraron en sus redes sociales a la fijación de una nueva fecha por el juicio de la muerte de Diego (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Luego del escándalo judicial provocado por la actuación de la ex jueza Julieta Makintach —que llevó a la suspensión del proceso y puso en duda la continuidad del juicio por la muerte de Diego Maradona—, todo parece retomar su cauce. Este martes por la mañana, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro decidieron que el proceso se reanudará en marzo de 2026, con un total de 90 testigos convocados.

Tras conocerse la noticia, Dalma y Gianinna Maradona, las dos hijas que Diego tuvo junto a Claudia Villafañe, celebraron en redes sociales que finalmente haya una fecha concreta para retomar la causa y accionar contra los responsables de la muerte del ídolo.

Dalma expresó: “Más allá de todos los intentos para que no sucediera, tenemos fecha de juicio. ¡Tenés fecha de juicio! ¡Seguiremos poniéndole el cuerpo y enfrentando todo lo que se viene para que tengas la justicia que te merecés! ¡Gracias a todos por el apoyo! ¡Seguimos todos juntos pidiendo justicia!”.

"La justicia que te merces", Dalma celebró que el juzgado de San Isidro decidiera continuar con el juicio en marzo

Por su parte, Gianinna reflejó la emoción y el alivio de un largo proceso de espera: “Después de tantos meses y un sufrimiento absoluto tenemos fecha, hay juicio nuevamente. Lo vamos a lograr, vas a tener la justicia que te mereces y van a pagar todos los que nos dejaron sin vos. ¡Estamos más cerca Babu! ¡Menos mal que te tengo, espalda con espalda desde y para siempre!!! ¡Te amo medio limón!”.

La reacción de las hermanas, presentes en el recinto judicial durante el anuncio, condensó el sentimiento de lucha y unidad familiar que las sostiene mientras la batalla legal por la verdad y la responsabilidad en la muerte de su padre finalmente avanza hacia su resolución.

Tan solo unas semanas atrás, en el marco del jury a la exjueza Makintach, acusada por las irregularidades cometidas en el juicio nulo por la muerte del astro, la hija menor de Diego compartió su sentir en redes sociales.

"Estamos más cerca Babu", escribió Gianinna en sus redes

“Y ahora voy camino a revolver mie..., a que el corazón se vuelva a estrujar, pero por vos al fin del mundo… La verdad es la verdad, ayer, hoy y siempre. Con los dos huevos con los que no nací, pero que tengo porque soy tu hija. Caiga quien caiga, me da igual”, escribió antes de tener que declarar. Cinco horas después llegó una segunda historia, más extensa y contando como vivió su declaración. “Fue más difícil de lo que pensaba, entrar a una sala para ser testigo de un juicio político a la jueza por el juicio de la muerte de mi papá, no me lo hubiese imaginado en mi día”, comenzó el mensaje que posteó en sus historias, con la misma modalidad que el primero.

“Parece una película de suspenso, pero es de terror. Una sala con gente desconocida que te mira fijamente y solo te quiere escuchar a vos, y tu voz está entrecortada y no podés seguir hablando sin llorar, pedís disculpas y seguís porque necesitás ayudarlos a que lleguen a la verdad”, contó con el corazón abierto acerca de lo que vivió dentro del recinto.

Y siguió con el mismo tono: “Volví a hablar con el corazón en la mano y con mi verdad, que va a ser la misma mañana, pasado y siempre. Gracias Fer por acompañarme y contenerme. Gracias Fabi también. Gracias a todos los que estuvieron ahí para mí cuando salí y no me sentía tan bien porque la bronca, la tristeza y la impotencia te atraviesan”.

Gianinna le agradeció a su hermana Dalma el apoyo constante (Instagram)

El tiempo pasa y el apoyo a Diego en ningún momento claudica, por lo que al abandonar el Tribunal se encontró con el apoyo de la gente: “Un gracias (así gritándolo) a vos señora de blanco, que no me sé tu nombre, pero viniste atrás mío y cuando me largué a llorar me abrazaste y me contuviste con palabras hermosas y tu respiración que me salvó para poder respirar mejor. Gracias infinitas. Gracias a vos también que me diste un sticker de mi papá y mi hermana, gracias a vos por el café, gracias a todos los que tuve el placer de cruzarme hoy y me miraron con amor en un día nuevamente difícil”.

“Quiero volver a creer en la justicia Argentina y que todos paguen por el daño que te hicieron y siguen haciendo. Vas a tener la justicia que te mereces papá, te lo prometo", fue la promesa que le hizo al cielo. Para cerrar, escribió: “Volver a La Plata y pasar por tu casa porque solo quería estar en tus brazos también. Gracias mamita, sos espectacularmente incondicional. Te amo”.