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La palabra de Daniela Celis tras los rumores de romance con Nick Sícaro: “Con Thiago estamos separados hace meses”

Después de versiones que indican que la influencer tiene una relación sentimental con el youtuber, la exparticipante de Gran Hermano salió a aclarar su presente con el padre de sus hijas

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daniela celis thiago medina
Daniela Celis y Thiago Medina confirmaron que se encuentran separados

La reciente separación entre Daniela Celis y Thiago Medina generó una ola de especulaciones y preguntas en redes sociales. A pesar de los rumores, ambos mostraron que, más allá del fin de su relación sentimental, su vínculo persiste a través de la familia que formaron junto. En medio de una fuerte exposición mediática, la influencer decidió aclarar la situación y explicar cómo es hoy su relación con el padre de sus hijas.

La influencer eligió responder abiertamente a sus seguidores desde sus historias de Instagram. Allí, enfrentó directamente la pregunta central que circulaba: si Thiago se fue de la casa por la presencia de terceros en discordia. Su respuesta fue tajante: “No es verdad. Con Thiago estamos separados hace meses. Quizás entiendo que muchos querían que esta historia termine de otra manera, pero somos humanos que le hacemos caso a nuestros sentimientos y no a la presión social”.

La aclaración de la joven desactivó los rumores que circulaban sobre posibles infidelidades o conflictos con otras personas. Ella remarcó que la ruptura no estuvo motivada por la intervención de terceros, sino por un proceso personal y consensuado. “Yo tengo la conciencia tranquila, di todo de mí”, expresó en su mensaje, y agregó que su principal deseo es el bienestar de Thiago.

Daniela Celis, de pelo oscuro y blusa blanca, se toma una selfie sonriendo con un celular dorado brillante que muestra un texto blanco en pantalla
Daniela Celis sonríe mientras responde a preguntas en redes sociales sobre su separación de Thiago, aclarando que están distanciados pero enfocados en el bienestar de sus hijas.

Durante los días previos, la separación se mantuvo en la agenda pública debido a la aparición de Nick Sícaro, exparticipante de Gran Hermano, quien declaró: Nos estamos conociendo. Ayer nos vimos por segunda vez y siento que hay una tensión y una muy buena conexión, pero por ahora tranqui”. Para luego insistir: “Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda”. Ante la pregunta por la posibilidad de algo más, remarcó: “Todo puede ser. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros, todo puede pasar”.

La tensión se hizo visible cuando Daniela intentó aclarar la situación. Al escuchar que la especulación era que ella dejó a su anterior pareja por Nick, contestó: ¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos. Lo único que pasó fue acá en el stream que jodimos dos veces y nada más”.

Daniela Celis cruzó a Nick Sícaro luego de que el ex Gran Hermano dijera: "Nos estamos conociendo"

Frente a esto fue que en las últimas horas la joven puso el foco en el presente de la relación con Thiago, y así decidió no solo desmentir la existencia de terceros, sino también pedir a sus seguidores y al público en general que no generen conflictos si en el futuro alguno de los dos inicia una nueva relación. “Lo único es que si el día de mañana nos vean con alguien nos apoyen y no nos quieran generar conflictos”, señaló en su mensaje.

La presión social fue un factor que Daniela no ignoró. Reconoció que existía una expectativa sobre cómo debía continuar la relación, pero dejó en claro que la decisión tomada fue coherente con sus sentimientos y no con las demandas externas. En un párrafo que resume este punto, afirmó: “Somos familia, y solo deseo su bien para él”.

A pesar de la separación, Thiago mantiene contacto cotidiano por sus dos hijas en común: “Ahora, los dos somos libres de poder estar bien. (Eso no significa que dejemos de ser padres, que nos vean juntos, tenemos 2 hijas en común que vamos a criar toda la vida)”. Este fragmento, incluido en la respuesta que compartió en Instagram, refuerza el mensaje de que la parentalidad es un compromiso permanente, más allá del estado de la relación sentimental.

Uno de los puntos centrales del mensaje de Daniela fue el derecho de ambos a rehacer su vida afectiva. Subrayó que su separación no implica enemistad ni conflictos personales, y dejó en claro su presente: “Y no, no estoy con nadie”.

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