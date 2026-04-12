Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

La actriz debió detener su actividad arriba de las tablas por este fin de semana (Adrián Escandar)

En pleno éxito teatral, Soledad Silveyra y Luis Brandoni tuvieron que suspender la comedia Quién es quién. Este fin de semana una noticia inesperada encendió la preocupación de fanáticos y colegas: la actriz debió ausentarse del escenario por motivos de salud. Ante el revuelo, Teleshow habló en exclusiva con el productor de la obra, Carlos Rottemberg, quien brindó detalles sobre la salud de Solita y cómo sigue el proyecto.

“Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”, explicó Rottemberg a este medio, llevando tranquilidad sobre el estado actual de la actriz. Al ser consultado sobre la gravedad del cuadro, el productor remarcó: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. Así, el productor despejó las dudas de quienes temían por el estado clínico de la emblemática artista y dejó en claro que se trató de una medida preventiva, recomendada por los médicos, aunque no dio detalles de la dolencia que la aqueja.

Respecto al regreso de Silveyra a las tablas, Rottemberg adelantó: “En principio será el miércoles, según lo sugerido. Mañana estará más claro”. De esta manera, la vuelta de la actriz dependerá de la evolución que muestre en las próximas horas y de la autorización de los profesionales de la salud que la asisten.

La dupla de Brandoni y Silveyra viene de meses de éxito arriba de las tablas (@soyprensa)

No es la primera vez que la exitosa comedia, que reúne a dos grandes figuras del teatro argentino, atraviesa momentos de incertidumbre por cuestiones médicas. Durante el verano, la obra debió modificar sus planes y no pudo hacer temporada en Mar del Plata debido a una recomendación médica para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional. Este imprevisto obligó a realizar un “enroque” de elencos: Quién es quién cedió su lugar en la costa a El secreto, la pieza protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que terminó realizando una temporada muy exitosa que se extendió hasta Semana Santa. Por su parte, Quién es quién se quedó en Buenos Aires, en el Teatro Multitabaris.

La salud de Brandoni, de 85 años, también fue motivo de atención y cuidados especiales en los últimos meses. El pasado viernes 28 de noviembre, el reconocido actor fue hospitalizado de urgencia a causa de un pico de presión arterial, situación que obligó a suspender las funciones programadas en el Teatro Liceo. En ese entonces, en diálogo con Teleshow, el propio Rottemberg llevó tranquilidad al público y a la prensa: “Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”.

En el verano, Silveyra y Brandoni se vieron obligados a desistir de la temporada marplatense por la salud del actor (Gentileza Centro Rossi)

El productor detalló que la internación de Brandoni fue una medida de precaución tras el episodio de presión alta: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”, explicó Rottemberg. En todo momento, tanto la familia como el equipo artístico priorizaron la salud del actor y, por recomendación médica y familiar, se decidió cancelar las presentaciones restantes en Buenos Aires para permitir una recuperación completa y sin sobresaltos.

La expectativa por el pronto regreso de la dupla es alta, y cada parte del equipo confía en que muy pronto podrá reanudarse la temporada y devolver a la calle Corrientes una de sus propuestas más aplaudidas. Mientras tanto, la comunidad artística y los fanáticos siguen de cerca cada parte médico, con el deseo de volver a aplaudir de pie a dos leyendas vivas del teatro argentino.