Con una foto de su hijo adoptivo, Lizy Tagliani pidió justicia por Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia

El posteo de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani publicó una imagen de su hijo adoptivo, Tati, junto a un mensaje que destaca la urgencia de proteger a los niños tras la muerte de Ángel López, el pequeño de cuatro años de Comodoro Rivadavia, un hecho que sigue bajo investigación judicial.

La conductora expresó en su publicación que siente la necesidad de pedir justicia por Ángel López, el niño fallecido en Comodoro Rivadavia, y por todos aquellos menores cuyos derechos se ven vulnerados. Además, compartió su experiencia personal con la adopción de Tati, a quien cría junto a su esposo Sebastián Nebot, resaltando que la felicidad de su hijo es posible gracias al compromiso de quienes garantizaron una familia adoptiva.

En la foto divulgada por Tagliani, puede verse a Tati —su hijo adoptivo junto a Sebastián Nebot— dibujando sobre una mesa, rodeado de papeles de colores y materiales artísticos, en un ambiente iluminado por luz natural. Esta imagen, acompañada del mensaje de la conductora, subraya la importancia del resguardo familiar y estatal de la niñez, así como la responsabilidad de los adultos frente a la protección de la vida.

Tagliani remarcó que no le corresponde contar públicamente la historia de su hijo porque “es de él”. Sin embargo, enfatizó el bienestar que experimenta Tati en su entorno amoroso y diverso. “Gracias al buen trabajo de quienes se ocuparon por encontrar una nueva familia, él hoy vive este momento entre colores, mama trava, perros, gatos, amiguitos, papá papá papá papá...”, compartió.

Lizy Tagliani con Tati en brazos

El pedido de justicia de Lizy Tagliani

La publicación de Tagliani fue ampliamente compartida y acompañada de mensajes en torno a la protección de los niños y la conmoción por el fallecimiento de Ángel López. “No me corresponde a mí contar su historia porque es de él. Pero tengo la necesidad de pedir justicia por Ángel y todos aquellos niños que están siendo vulnerados en sus derechos y pedir penas para TODOS los responsables que no han cuidado el derecho más importante que tenemos: ‘la vida’”, escribió.

Este mensaje evidenció la conexión entre su experiencia de maternidad y la situación de los menores en entornos vulnerables. Tagliani reiteró el valor de otorgar afecto y contención a la niñez, dando visibilidad tanto a las dificultades como a los logros de las familias adoptivas. La repercusión del caso de Ángel se amplificó gracias a su intervención pública.

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

La historia de la adopción de Tati

La consolidación familiar de Tagliani y Nebot se dio tras un prolongado proceso judicial, que incluyó entrevistas, evaluaciones y visitas de asistentes sociales antes de lograr la adopción plena de Tati.

El primer encuentro con el niño dejó una huella especial, aunque Tagliani admite recordar pocos detalles. Las visitas sucesivas estuvieron marcadas por la ansiedad y el fortalecimiento del vínculo, mientras Tati se iba relacionando con la pareja a través de juegos y muestras de cariño.

La decisión judicial que permitió la residencia permanente de Tati con la pareja llegó de modo inesperado durante un feriado, consolidando el nuevo hogar. “Sentí que era como dar a luz, pero no a través del cuerpo, sino del corazón”, relató Tagliani. El reconocimiento legal marcó el inicio de una etapa de cambios emocionales y certezas familiares. Un homenaje televisivo selló el símbolo de la unión: la imagen de tres manos entrelazadas —de Tagliani, Nebot y su hijo— destacando la travesía compartida.

Lizy con Sebastián Nebot y Tati

Avances en la investigación por la muerte de Ángel López

Por su parte, el caso judicial por la muerte de Ángel López permanece abierto en Comodoro Rivadavia. El fiscal Facundo Oribones manifestó que la causa se indaga como presunto “homicidio”, aunque todas las hipótesis aún se consideran.

El niño fue internado el 5 de abril de 2026 tras descompensarse en la casa de su madre, y falleció menos de dos días después en el hospital local. Los informes preliminares reportaron “traumatismos en la zona craneal”, lesiones que, de acuerdo con el fiscal, podrían haberse producido hasta diez días antes. La madre, Mariela Altamirano, y el padrastro figuran como los principales sospechosos y se encuentran bajo vigilancia estatal, aunque todavía no han sido formalmente imputados.

El fiscal General Cristian Olazábal explicó que también se analiza si se trató de “abandono de persona seguida de muerte”. Las primeras pericias médicas no demostraron signos claros de violencia, por lo que se aguardan estudios complementarios y el análisis de los teléfonos de los sospechosos.

Las autoridades señalaron que existieron conflictos familiares previos entre los padres de Ángel, pero hasta ahora no se comprobaron antecedentes de maltrato sistemático. La madre defendió su versión y negó cualquier responsabilidad en la muerte del niño: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada”, declaró a la prensa local. Por su parte, el padre aseguró: “A Ángel lo mataron”.

La investigación se centra en reconstruir la cronología y origen de las lesiones, mientras la demanda de justicia persiste tanto en la comunidad de Comodoro Rivadavia como entre figuras públicas.

La experiencia familiar de Tagliani y la exigencia social tras la muerte de Ángel ilustran cómo los lazos afectivos y la defensa de la infancia transforman el concepto de familia, superando esquemas tradicionales y proyectando nuevas formas de protección y cuidado para las próximas generaciones.