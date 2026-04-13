El Salvador

Gasto público en El Salvador alcanzó el 18.3% del presupuesto tras incremento para proyectos estratégicos

La utilización de fondos durante enero y febrero se dirigió principalmente a remuneraciones, servicios, transferencias y obligaciones de deuda, con un avance presupuestario que sigue el ritmo marcado por el calendario oficial

Guardar
Múltiples pilas de monedas doradas apiladas y dispersas sobre una superficie de madera, con la bandera de El Salvador, que es azul y blanca, ondeando de fondo
El informe oficial del Ministerio de Hacienda, consultado por Infobae, detalla que la mayor parte de los fondos han sido destinados a pago de remuneraciones de empleados públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros dos meses de 2026, el gasto público del Gobierno Central registró una ejecución de USD 1,928.8 millones, según el informe oficial de ejecución presupuestaria, elaborado por el Ministerio de Hacienda y consultado por Infobae. El documento indica que la asignación modificada del presupuesto alcanzó USD 10,563.3 millones, tras un incremento de USD 7.7 millones aprobado para proyectos estratégicos, lo que muestra una ampliación temprana del marco fiscal del año.

La mayor parte de los fondos ejecutados provino del Fondo General, que aportó USD 1,875.4 millones y alcanzó una tasa de utilización del 20.5% respecto a su asignación. Los recursos provenientes de préstamos externos ascendieron a USD 53.1 millones y las donaciones sumaron USD 0.4 millones, de acuerdo con los datos oficiales. Infobae resalta que el total comprometido hasta febrero fue de USD 4,326.9 millones, lo que indica un ritmo de ejecución alineado con el calendario presupuestario.

El informe detalla que los gastos corrientes representaron USD 1,257.3 millones, lo que equivale al 65.2% del total devengado. En este apartado se incluyen pagos por remuneraciones que sumaron USD 430.4 millones, adquisición de bienes y servicios por USD 158.9 millones, transferencias corrientes por USD 377.7 millones y gastos financieros vinculados al servicio de la deuda por USD 290.2 millones.

Gráfico de la ejecución presupuestaria a febrero de 2026, según datos del Ministerio de Hacienda de El Salvador. (Visuales IA)
Gráfico de la ejecución presupuestaria a febrero de 2026, según datos del Ministerio de Hacienda de El Salvador. (Visuales IA)

Distribución del gasto por área y sector

Por su parte, los gastos de capital alcanzaron USD 426.3 millones, concentrándose en transferencias de capital dirigidas al apoyo de municipalidades y la ejecución de programas sociales. Dentro de este rubro, los desembolsos para inversión pública y fortalecimiento de la infraestructura ocuparon un lugar central, según el informe de Hacienda.

El análisis por sectores muestra que Educación, Ciencia y Tecnología devengó USD 295 millones en los primeros dos meses del año, cifra destinada principalmente a la provisión de servicios educativos, la entrega de útiles, uniformes y programas de apoyo a la infraestructura escolar. El sector Salud ejecutó USD 185.1 millones, enfocados en la atención primaria, transferencias a hospitales y funcionamiento de servicios de emergencia.

En el área de Seguridad Pública y Justicia, los gastos sumaron USD 114.5 millones, con énfasis en planes operativos de seguridad, administración penitenciaria y acciones de prevención. El sector de Obras Públicas y Transporte comprometió USD 98.2 millones en inversión y mantenimiento vial, mientras que Defensa Nacional destinó USD 53.6 millones al fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada. La partida de Agricultura y Ganadería alcanzó USD 25.9 millones, dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria y el apoyo al sector agropecuario.

La Asamblea Legislativa ejecutó USD 6.4 millones, equivalente al 13.7% de su asignación, según los datos de Hacienda hasta febrero 2026. (Asamblea Legislativa)
La Asamblea Legislativa ejecutó USD 6.4 millones, equivalente al 13.7% de su asignación, según los datos de Hacienda hasta febrero 2026. (Asamblea Legislativa)

Ejecución de órganos autónomos y transferencias

El informe de ejecución también incluye el desempeño de otras instituciones estatales. El Órgano Legislativo ejecutó USD 6.4 millones, equivalente al 13.7% de su asignación, y el Órgano Judicial utilizó USD 45.1 millones, lo que representa el 12.2% del total previsto para el año. El Ministerio Público y otras entidades autónomas sumaron USD 36.2 millones en pagos devengados.

Una parte sustancial del gasto se destinó a transferencias para apoyo municipal, subsidios y pago de deuda pública, que sumaron USD 928.4 millones. Estas transferencias tienen como destino el financiamiento de proyectos municipales, el pago de subsidios, la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de obligaciones de deuda interna y externa.

La ejecución presupuestaria a febrero de 2026 muestra que el Gobierno Central mantuvo el foco en áreas sociales, infraestructura y servicios públicos principales, respaldando con recursos adicionales el avance de proyectos estratégicos, según el informe oficial del Ministerio de Hacienda, consultado por Infobae.

Temas Relacionados

El SalvadorMinisterio de HaciendaEjecución PresupuestariaGasto PúblicoPresupuesto 2026

Últimas Noticias

La dependencia de remesas y la informalidad laboral limitan el progreso social en Centroamérica, según el Banco Mundial

El estudio del Banco Mundial identifica la necesidad de políticas estructurales para combatir la exclusión y consolidar la movilidad social, especialmente ante la persistencia de la pobreza en áreas rurales e indígenas de la región

La dependencia de remesas y la informalidad laboral limitan el progreso social en Centroamérica, según el Banco Mundial

La población desempleada en Costa Rica llega a 154 mil personas en el último trimestre

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos reporta que entre diciembre de 2025 y febrero 2026 el desempleo se concentró en un mayor número de hombres que de mujeres, aunque en el sector femenino hubo una disminución significativa

La población desempleada en Costa Rica llega a 154 mil personas en el último trimestre

Drogas viajan en encomiendas, una modalidad que alerta a las autoridades en Panamá

Los envíos a nivel nacional están en la mira por trasegar sustancias ilícitas localmente

Drogas viajan en encomiendas, una modalidad que alerta a las autoridades en Panamá

El Gobierno de Honduras asumirá temporalmente el subsidio al alza de tarifas del transporte, dice empresario

La decisión busca evitar que los incrementos recientes en los combustibles se traduzcan en mayores costos para los usuarios de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba mediante la cobertura estatal de los ajustes tarifarios

El Gobierno de Honduras asumirá temporalmente el subsidio al alza de tarifas del transporte, dice empresario

El empleo formal en Nicaragua crece, pero sigue lejos de 2018

Una ligera subida en las afiliaciones al seguro social revela que la recuperación laboral avanza a paso lento en medio del escenario político actual

El empleo formal en Nicaragua crece, pero sigue lejos de 2018

TECNO

La manera en la que usas Word cambiará para siempre con esta herramienta de Claude para editar textos

La manera en la que usas Word cambiará para siempre con esta herramienta de Claude para editar textos

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 13 de abril

El truco oculto para mejorar el audio de tu Android en segundos

Apple desarrollaría gafas con inteligencia artificial en diversas monturas

Ventajas ocultas de los auriculares con cable: cinco argumentos para preferirlos

ENTRETENIMIENTO

La serie CIA debuta con un cruce de franquicias y dos agentes opuestos

La serie CIA debuta con un cruce de franquicias y dos agentes opuestos

Claikah revoluciona las historias de Disney: “Es una enorme responsabilidad poder visibilizar historias que existen en la vida real y que ahora pueden verse en la pantalla”

De la mariposa de Kylie Jenner al infinito de Jennifer Lopez: el significado de los tatuajes de las parejas más famosas

6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

Scarlett Johansson sobre la presión corporal a la que le sometió Hollywood en su juventud: “Las actrices eran criticadas por su apariencia”

MUNDO

Dónde están los petroleros que aguardan para cruzar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo naval decretado por Estados Unidos

Dónde están los petroleros que aguardan para cruzar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo naval decretado por Estados Unidos

A horas de entrar en vigor el bloqueo de Ormuz, Irán amenazó a EEUU y sus aliados: “Ningún puerto del Golfo estará a salvo”

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

Keir Starmer: “El Reino Unido no apoyará el bloqueo al estrecho de Ormuz”

Israel destruyó una red de túneles del grupo terrorista Hezbollah y abatió a más de 100 combatientes en el sur de Líbano