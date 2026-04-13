Gasto público en El Salvador alcanzó el 18.3% del presupuesto tras incremento para proyectos estratégicos

El informe oficial del Ministerio de Hacienda, consultado por Infobae, detalla que la mayor parte de los fondos han sido destinados a pago de remuneraciones de empleados públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros dos meses de 2026, el gasto público del Gobierno Central registró una ejecución de USD 1,928.8 millones, según el informe oficial de ejecución presupuestaria, elaborado por el Ministerio de Hacienda y consultado por Infobae. El documento indica que la asignación modificada del presupuesto alcanzó USD 10,563.3 millones, tras un incremento de USD 7.7 millones aprobado para proyectos estratégicos, lo que muestra una ampliación temprana del marco fiscal del año.

La mayor parte de los fondos ejecutados provino del Fondo General, que aportó USD 1,875.4 millones y alcanzó una tasa de utilización del 20.5% respecto a su asignación. Los recursos provenientes de préstamos externos ascendieron a USD 53.1 millones y las donaciones sumaron USD 0.4 millones, de acuerdo con los datos oficiales. Infobae resalta que el total comprometido hasta febrero fue de USD 4,326.9 millones, lo que indica un ritmo de ejecución alineado con el calendario presupuestario.

El informe detalla que los gastos corrientes representaron USD 1,257.3 millones, lo que equivale al 65.2% del total devengado. En este apartado se incluyen pagos por remuneraciones que sumaron USD 430.4 millones, adquisición de bienes y servicios por USD 158.9 millones, transferencias corrientes por USD 377.7 millones y gastos financieros vinculados al servicio de la deuda por USD 290.2 millones.

Gráfico de la ejecución presupuestaria a febrero de 2026, según datos del Ministerio de Hacienda de El Salvador. (Visuales IA)

Distribución del gasto por área y sector

Por su parte, los gastos de capital alcanzaron USD 426.3 millones, concentrándose en transferencias de capital dirigidas al apoyo de municipalidades y la ejecución de programas sociales. Dentro de este rubro, los desembolsos para inversión pública y fortalecimiento de la infraestructura ocuparon un lugar central, según el informe de Hacienda.

El análisis por sectores muestra que Educación, Ciencia y Tecnología devengó USD 295 millones en los primeros dos meses del año, cifra destinada principalmente a la provisión de servicios educativos, la entrega de útiles, uniformes y programas de apoyo a la infraestructura escolar. El sector Salud ejecutó USD 185.1 millones, enfocados en la atención primaria, transferencias a hospitales y funcionamiento de servicios de emergencia.

En el área de Seguridad Pública y Justicia, los gastos sumaron USD 114.5 millones, con énfasis en planes operativos de seguridad, administración penitenciaria y acciones de prevención. El sector de Obras Públicas y Transporte comprometió USD 98.2 millones en inversión y mantenimiento vial, mientras que Defensa Nacional destinó USD 53.6 millones al fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada. La partida de Agricultura y Ganadería alcanzó USD 25.9 millones, dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria y el apoyo al sector agropecuario.

La Asamblea Legislativa ejecutó USD 6.4 millones, equivalente al 13.7% de su asignación, según los datos de Hacienda hasta febrero 2026. (Asamblea Legislativa)

Ejecución de órganos autónomos y transferencias

El informe de ejecución también incluye el desempeño de otras instituciones estatales. El Órgano Legislativo ejecutó USD 6.4 millones, equivalente al 13.7% de su asignación, y el Órgano Judicial utilizó USD 45.1 millones, lo que representa el 12.2% del total previsto para el año. El Ministerio Público y otras entidades autónomas sumaron USD 36.2 millones en pagos devengados.

Una parte sustancial del gasto se destinó a transferencias para apoyo municipal, subsidios y pago de deuda pública, que sumaron USD 928.4 millones. Estas transferencias tienen como destino el financiamiento de proyectos municipales, el pago de subsidios, la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de obligaciones de deuda interna y externa.

La ejecución presupuestaria a febrero de 2026 muestra que el Gobierno Central mantuvo el foco en áreas sociales, infraestructura y servicios públicos principales, respaldando con recursos adicionales el avance de proyectos estratégicos, según el informe oficial del Ministerio de Hacienda, consultado por Infobae.