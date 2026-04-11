Juan Leyrado: “No amamos nuestro país, nos acostumbramos a rechazarlo”

Juan Leyrado reflexionó sobre la identidad argentina en una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso y su vínculo con la actuación

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Regreso, Juan Leyrado analizó cómo la actuación y el arte ayudan a comprender la identidad argentina, repasando su trayectoria y el desafío de encarnar a Sarmiento en una obra que interpela el presente desde la figura histórica.

Durante una extensa charla con el staff de Infobae al Regreso —integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich— Leyrado repasó las transformaciones de la televisión, la precarización laboral en el sector artístico y la dimensión educativa y política de su nuevo proyecto teatral.

El deterioro de la identidad y la televisión argentina

Leyrado fue contundente al describir el presente del sector: “Ahora la desocupación es muy grande en la gente, en los actores, actrices. Siempre fue grande. Ahora estará, te digo, en un noventa por ciento de desocupación”.

En su repaso por la televisión de décadas pasadas, subrayó: “La gente extraña muchísimo la televisión argentina. Primero porque tenía un nivel extraordinario. Exportábamos mucho material y ahora nos pasaron por encima”. Para el actor, el problema excede lo económico: “Es un tema cultural, también económico, son cosas que no entiendo realmente”.

Juan Leyrado relató cómo su percepción de Sarmiento cambió y el proceso de reconciliación con la figura del prócer argentino (Infobae en Vivo)

En ese marco, Leyrado advirtió sobre el impacto de la tecnología en el oficio: “Ahora las máquinas salen inclusive más baratas que los técnicos. Pero, ¿hacen la misma escena? Yo creo que lo importante es la pre y la postproducción. La materia prima, lo del medio, no es tan importante. Vos ves un tipo volando y decís: ‘Qué genial volando’, pero cuando lo filmás, el tipo está con una soga de arriba”. Sin embargo, defendió el valor irreemplazable del factor humano: “Cuando empiece a desaparecer cada vez más el ser humano, va a aparecer eso. No vamos a tener la experiencia humana de ver las cosas, las vamos a ver por medio de una técnica”.

Sarmiento en el escenario: entre la fascinación y el espanto

Sobre su desafío actual, Leyrado relató: “Nunca imaginé que iba a hacer a Sarmiento. Me negué totalmente, porque ¿cómo hacer a ese personaje tan…? Tan ignorante que somos de Sarmiento, tan poca información que tenemos. Cuando empecé a leer para tener claro por qué no lo iba a hacer, me di cuenta que no sabía nada de Sarmiento”.

El actor confesó su propio proceso de reconciliación: “De pibe pensaba que era un facho y después dije: ‘Uy, ¿cómo no lo leí completo?’ Me reconcilié cuando encontré cosas mías. No era de izquierda, no era comunista, pero el tipo hizo muchísimo. Aparte era un loco, y no conocemos absolutamente nada de él”.

Leyrado detalló el abordaje de “Sarmiento, la clase”: “Lo traen para que dé una charla. Punto. Es teatro, está permitido todo. Sarmiento explica por qué vino, la clase que quiere dar, cosas que se han dicho por él, cosas que él pensaba y cosas que piensa. Lo llevan a pasear por la avenida Sarmiento”. Respecto al guion, aclaró: “La idea es mía, pero el guion es de Juan Dasso. Me ayudó mucho Felipe Pigna cuando empecé, pero había que escribir un monólogo de una hora con la vida de Sarmiento”.

El actor describió el deterioro de la televisión argentina y advirtió sobre la precarización laboral en el sector artístico local (Infobae en Vivo)

La argentinidad, el juego y la pertenencia

En otro tramo, Leyrado reflexionó sobre el sentido de su profesión: “Para mí es tan natural ser actor. Es una forma de vida, es prolongar el juego de la infancia. Yo me hice actor porque cuando jugaba al fútbol, que no jugaba tan bien, en la mitad me aburría, me ponía a hacer pavadas”.

Al profundizar en la identidad nacional, fue categórico: “Descubrí algo que me dio alegría descubrir, y eso es personal: que no amamos nuestro país, que nos acostumbramos o nos hicieron tipos que rechazamos el país que vivimos. Todo lo que hacemos acá lo ponemos en otro lugar, todo lo que traemos de allá es mal, vaciamos, la división de las tierras y todo eso, que ya no tiene que ver con una ideología política, ya tiene que ver con una ideología humana”.

Consultado sobre lo que le sigue atrayendo de la actuación, Leyrado respondió: “Estar en el escenario frente al público. Yo me siento mejor ahí que estando en un lugar mío”. Y acerca del teatro como espacio vital, concluyó: “Para mí el teatro, esta profesión, es un lugar de pertenencia y siempre lo fue en mi vida. Me encuentro con el otro, me encuentro jugando conmigo, me veo a veces actuar desde arriba, que no viene mal. Hago todo lo que se puede hacer desde un escenario”.

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