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Ricky Martin llegó a Argentina junto a sus hijos mellizos para dar 4 shows: todas las fotos

El puertorriqueño arribó al país en un vuelo privado en compañía de Matteo y Valentino y parte de su staff. Se presentará en Córdoba, Rosario y Buenos Aires

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Ricky Martin en Argentina
El primer show de Ricky Martin en Buenos Aires, previsto para el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, agotó entradas en pocas horas (Crédito: RSFotos)

La llegada de Ricky Martin a la Argentina volvió a generar expectativa entre sus seguidores. El artista puertorriqueño aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, procedente de Paraguay, en un vuelo privado que registró una demora de dos horas. La terminal FBO, destinada a vuelos privados y ejecutivos, fue el escenario elegido para su arribo, donde se observó un operativo reservado y eficiente que fue captado por la lente de Teleshow.

Con un look informal de remera negra, jeans y borceguíes, el cantante de “La vida loca” descendió acompañado de sus hijos mellizos Valentino y Matteo y fue asistido en todo momento por un empleado de confianza, quien se mantuvo cerca durante el proceso de desembarque y traslado tanto del equipaje como de algunos instrumentos que requerían especial atención.

El movimiento en la pista fue breve y discreto. Ricky Martin y su familia abordaron dos camionetas que los llevaron directamente al barrio porteño de Recoleta, donde permanecerán durante la estadía en la ciudad. La elección de este destino responde a la búsqueda de privacidad y comodidad en medio de una agenda intensa, que lo mantendrá activo por varias ciudades del país.

Ricky Martin en Argentina
El cantante puertorriqueño aterriza en la terminal FBO de Ezeiza tras una demora de dos horas procedente de Paraguay
Ricky Martin en Argentina
Ricky Martin fue recibido bajo un operativo reservado y eficiente, acompañado por sus hijos mellizos y un empleado de confianza

Cuando serán los conciertos de Ricky Martin en Argentina

Ricky Martin en Argentina
Crédito: RSFotos

El vínculo entre Ricky Martin y el público argentino mantiene una vigencia indiscutible. Una vez más, la noticia de su visita provocó entusiasmo y una rápida respuesta por parte de sus seguidores. La venta de entradas para su primer show en Buenos Aires, programado para el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, se agotó en pocas horas, lo que llevó a la organización a confirmar una segunda función el viernes 17 de abril en el mismo recinto y también en modo sold out. La demanda de localidades es un reflejo de la fidelidad de la audiencia argentina, que acompaña al artista desde hace décadas.

Ricky Martin en Argentina
La gira Ricky Martin Live 2026 repasa sus clásicos del pop latino y presenta nuevos temas en un recorrido por varias ciudades argentinas
Ricky Martin en Argentina
Córdoba y Rosario se suman al fenómeno Ricky Martin al agotar localidades para los conciertos del 12 y 14 de abril, respectivamente

La gira Ricky Martin Live 2026 se presenta como un recorrido por los distintos momentos musicales del artista, combinando clásicos del pop latino que marcaron época con canciones que delinean su presente creativo. El tour comenzó su tramo sudamericano con conciertos en Montevideo, donde se presentó el 7 de abril, y en Asunción, el 10 de abril, desde donde partió hacia Buenos Aires.

En Argentina, el itinerario incluye fechas en Córdoba y Rosario, dos plazas que respondieron con la misma intensidad que la capital. Como prueba de ello, tanto el show previsto en el Mario Alberto Kempes de la Docta para el 12 de abril como el del Autódromo de Rosario el 14, también agotaron sus localidades.

La colaboración con Tini Stoessel y Los Ángeles Azules

La llegada de Ricky Martin a la Argentina se produce en un contexto de alta actividad para el artista, quien acaba de estrenar una colaboración junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, un proyecto que despertó repercusión tanto en los medios como en las plataformas digitales. Este lanzamiento suma un nuevo capítulo a la carrera del puertorriqueño y lo vincula de manera directa con una de las figuras más populares del país y con uno de los grupos más reconocidos de la música latina.

La canción elegida fue “Vuelve”, que ofrece una nueva versión de uno de los mayores éxitos románticos del cantante puertorriqueño. El tema conserva la letra original, que describe el vacío y la ausencia tras una ruptura amorosa, pero adopta un formato festivo gracias al aporte de la cumbia y los arreglos de Los Ángeles Azules, junto al pop de Tini.

"Vuelve", en la versión de Ricky Martin, Tini Stoessel y Los Ángeles Azules

Esta reinvención se distancia del tono introspectivo de la versión inicial, proponiendo una celebración bailable que conecta con diversas generaciones. Para Tini, grabar junto a Ricky Martin representó cumplir un sueño, tal como lo expresó en sus redes: “Ricky Martin, te admiro tanto, gracias por haber pensado en mí. Los Ángeles Azules, que honor que sean parte y estar compartiendo esto junto, espero que la disfruten mucho, los amo”, señaló. Habrá que esperar a ver si el boricua interpreta esta versión más bailable en sus shows en Argentina o se mantiene fiel al original.

Crédito: RSFOTOS

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