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Mica Viciconte cambió su look y la encontraron parecida a una estrella internacional: “Sabés que me lo han dicho”

La renovación de su peinado coincidió con la observación de una seguidora por su similitud con una famosa actriz británica

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Mica Viciconte cambió de look y la hallaron igual a una famosa actriz de Hollywood

El reciente cambio de look de Mica Viciconte llamó la atención en redes sociales. Sobre todo por la comparación que hizo una seguidora con una famosísima actriz británica. Y para la influencer fue un bálsamo entre los días agitados que se viven en su entorno familiar por el conflicto entre su esposo Fabián Cubero y la ex, Nicole Neumann.

En las imágenes que publicó, Viciconte presentó un cabello más largo, con ondas pronunciadas y un degradado rubio en las puntas, recurriendo a su peluquero Langa para lograr el estilo. Las imágenes muestran a Viciconte con actitud relajada, vestida con una camiseta negra de manga larga y una postura serena.

Sus seguidoras no tardaron en reaccionar ante el cambio de look. Una usuaria comentó: “Es increíble tu parecido a Kate Winslet❤”, a lo que Viciconte respondió: “Sabes q me lo han dicho jajaj”. Otros mensajes coincidieron en la impresión de parecido con la actriz famosa por Titanic, consolidando el vínculo entre la influencer y su comunidad.

Mica Viciconte y el intercambio con sus seguidoras sobre su parecido con la actriz británica Kate Winslet
Mica Viciconte y el intercambio con sus seguidoras sobre su parecido con la actriz británica Kate Winslet

La combinación del cabello ondulado y los reflejos rubios reforzó la comparación con la reconocida intérprete británica. Viciconte, lejos de sorprenderse, confirmó que la observación es recurrente en su público.

El impacto del escándalo de Nicole Neumann y Fabián Cubero en la familia

La publicación llegó en medio de una semana agitada por un nuevo “cruce mediático” entre Nicole Neumann y Cubero tras la internación de su hija Allegra. Varias versiones sobre el estado de la joven se difundieron tanto en televisión como en redes sociales, elevando la tensión en el núcleo familiar.

Mica Viciconte y su parecido con Kate Winslet
Mica Viciconte y su parecido con Kate Winslet

En diálogo con la prensa, Viciconte se mostró reservada respecto a la salud de Allegra y a los intercambios públicos entre Cubero y Neumann. “No vi nada, recién salgo con el nene de fútbol… No voy a opinar de nada. No voy a hablar de nada”, indicó.

Consultada sobre si el conflicto afecta la vida en pareja, Viciconte contestó: “Estas situaciones afectan a la pareja en general, tampoco podemos fingir demencia. Pero no pasa nada. En mi vida hay límites”. La decisión de no alimentar la polémica y de priorizar la tranquilidad fue clara a lo largo de la nota.

En ese contexto, Cubero expresó su molestia ante la exposición mediática del conflicto y la publicación de mensajes familiares. Remarcó la importancia de la unidad familiar frente al “revuelo” público y destacó el papel de Viciconte sosteniendo la armonía diaria.

Además, el exfutbolista valoró el gesto de su hija Allegra con un descargo público en el que defendió a sus dos padres y a Viciconte. “Así haya estado diez minutos, toda una tarde o toda una noche, no veo cuál es la diferencia de aclarar el tiempo, porque nuestras hijas saben que nosotros estamos para ellas y eso es lo que vale.Veo innecesario todo esto que se armó, veo innecesarios los palos que recibe Mica y los mensajes agresivos que recibo yo”.

En medio del revuelo que generaron las versiones de la internación de Allegra, Mica Viciconte se sinceró sobre cómo impactó en su relación con Fabián Cubero (Puro Show – El Trece)

La postura de Mica Viciconte: límites y búsqueda de tranquilidad

Viciconte reafirmó su determinación de resguardar la intimidad personal ante la presión mediática: “No quiero hablar porque estoy muy tranquila, muy segura… después sacan cualquier cosa. No hice ningún gesto, ni sí ni no, ni blanco ni negro. Nada de nada”, señaló durante un móvil.

Insistió en la importancia de fijar límites para separar su vida en pareja del ruido externo: “hay límites” que respeta para proteger la armonía del hogar. Su actitud busca preservar el bienestar propio y de la familia, pese al constante escrutinio público.

En medio del cansancio ante la reiteración de desacuerdos, Viciconte se mantiene enfocada en su entorno, sin certezas sobre un posible final de los conflictos. Renovar su imagen, recibir muestras de afecto de sus seguidoras y priorizar la tranquilidad familiar definieron una semana en la que sus prioridades permanecen firmes.

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