Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

Wanda Nara contó los proyectos que tiene para el año 2026 (Video: Instagram)

Wanda Nara eligió su cumpleaños y el cierre del año para comunicar con entusiasmo a sus seguidores los desafíos y proyectos profesionales que encarará en 2026, demostrando que la agenda laboral será protagonista en su vida.

En una historia de Instagram, junto a una imagen tomada en una gala de Telefe donde se distingue una copa de vino y una placa con su nombre, Wanda reveló: “Mis proyectos 2026: MasterChef, Bake Off, Vuelvo a la ficción”. Esta anticipación, breve pero contundente, confirmó la continuidad de su rol como conductora en dos de los realitys de cocina más populares de la pantalla y, además, su regreso a la actuación, un terreno que la intriga desde hace tiempo.

La noticia cobró más sentido y se volvió aún más divertida cuando, poco después, Grego Rossello subió una historia en la que se la ve dialogando con Wanda en tono relajado, entre risas, códigos y complicidad. “No me llegó tu regalo”, le reclamó Wanda en broma, mientras Grego la describió como “la heroína del año”. Ella, lejos de restar importancia, subrayó la magnitud de su agenda: “¿Viste todo lo que voy a trabajar este año? Bake Off, MasterChef...”. Grego, sorprendido por la energía y el nivel de actividad, remató: “Ficción, ficción con Maxi. ¡Cómo te gusta laburar!”

Sin perder el eje humorístico, Wanda lanzó un mensaje directo a Maxi López: “Mandale un mensaje a Maxi que se ponga allá a estudiar”, reiterando el desafío de compartir pantalla y el retorno a la ficción como dupla. “Decile que se ponga a estudiar, porque los meses de ficción no son para lengua”, agregó, dejando entrever que el proyecto dramático requerirá compromiso y aprendizaje. Rossello, cómplice, bromeó sobre la química: “Van a chapar”.

Las cámaras de Intrusos (América TV) lograron hablar con la conductora, quien dio más detalles de todo lo que se viene, en especial de la serie que protagonizará con su expareja. “La gran novedad es que renuevo mi contrato con Telefe varios años más. Entonces, bueno, nada, eso también se contó a todos los empresarios que nos acompañan y nos apoyan, porque sin ellos no sería posible”, contó con entusiasmo.

La empresaria presentó el abanico de proyectos en puerta y mostró su agradecimiento por el apoyo recibido: “Ya hace muchos años que lo estoy haciendo, es un camino que venimos recorriendo y estoy muy contenta. La verdad que los dos formatos que hago, MasterChef o Bake Off, son internacionales y la verdad que me dieron un montón y me siguen dando y bueno, están ya confirmados para el año que viene”.

Wanda Nara habló de su agenda para el año que viene (Video: Intrusos-América TV)

Uno de los focos de interés fue la incorporación de Maxi López, no solo a MasterChef Celebrity, sino ahora también como figura de la ficción que prepara para el canal. Wanda contó lo que sucedió en la reunión con los empresarios y el lugar que tuvo su ex: “Fue uno de los participantes que yo propuse y la verdad que estoy muy contenta de que también haya gustado tanto al público como al canal. Yo lo conozco a Maxi trabajando y sé que es intachable en eso. Entonces, estaba poniendo las manos en el fuego. A veces es difícil recomendar a alguien, pero bueno, sabía yo a quién estaba recomendando”.

Sobre la nueva propuesta, avanzó con detalles: “Acá también fue un gran protagonista hoy a la mañana en esta presentación, porque va a estar también como protagonista en mi ficción. Es una ficción vertical, es algo muy moderno que va a llegar a Argentina y la verdad que me divierte mucho. Van a ver más actores, guionistas. Es muy corto, entonces genera más reproducciones. Y nada, es algo muy moderno y la verdad que estoy muy contenta”.