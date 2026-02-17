Adelantaron cómo será la impactante serie de Silvina Luna: “Tiene material inédito que ella dejó grabado”

Fernando Burlando y Pía Shaw dieron detalles sobre la docuserie en posproducción que vería la luz en agosto (Video: SQP/ América TV)

El próximo estreno de una docuserie sobre la vida de Silvina Luna viene generando gran expectativa por la inclusión de material inédito grabado por la propia actriz antes de su fallecimiento. En SQP (América TV), dieron detalles de la producción y destacaron que la serie presentará testimonios exclusivos y detalles desconocidos para el público. Las imágenes más impactantes son aquellas que nunca se vieron al aire y que muestran su intimidad.

“Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa, Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, explicó Pía Shaw en SQP (América TV).

La producción tendría como fecha de estreno entre julio y agosto de este año (Instagram)

La particularidad de esta producción radica en la decisión de la propia Silvina Luna de dejar mensajes grabados para ser difundidos después de su muerte. “Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, adelantó la periodista en el programa.

La presencia del círculo íntimo de la actriz será relevante en la narración. La panelista aprovechó la presencia de Ximena Capristo, amiga y también integrante del programa, para consultarle sobre su participación: “Negra, sé que vos no terminaste hablando, pero sí algunos derechos tuyos se van a ver ahí”. “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos”, contó. “Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”.

En cuanto a la estructura, Shaw adelantó que “va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes que van a escuchar, pero sobre todo se la verá a ella. Año tras año esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”.

El abogado Fernando Burlando, figura central en el tratamiento judicial del caso, compartió su perspectiva: “Como todas las series documentales que tratan temas que son bisagra en la sociedad, creo que la pérdida de Silvina para mí y para la sociedad es muy dolorosa. Es un mensaje que quería dejar ella. Creo que en esa idea y ese propósito de Silvina, la misión por parte de Ezequiel va a estar cumplida”.

Sobre los testimonios aún no revelados al público, Burlando subrayó la naturaleza confidencial del contenido. “Obviamente participan muchos, muchas del entorno y de los amigos de Silvina”, señaló el letrado. “Nadie vio ese material, se está terminando de grabar. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles”, contó sobre la política de reserva que tiene el proyecto.

Burlando anticipó que la docuserie “va a estar buena” y compartió que será fiel al espiritu de Silvina: “Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad”.

La fecha estimada para el estreno de la serie sobre Silvina Luna se sitúa entre julio y agosto de este año para el tercer aniversario de su muerte.