El emotivo mensaje de Nancy Dupláa por los 16 años de su hijo Julián: “Compañero en todas”

La actriz celebró un nuevo año de vida de su hijo menor, Julián (Instagram)

En medio de una carrera que no deja de sumar éxitos y proyectos, Nancy Dupláa encontró espacio para celebrar lo más importante: su familia. La actriz, acostumbrada a combinar agenda laboral con la maternidad, decidió detenerse y homenajear a uno de sus grandes amores, su hijo menor Julián, fruto de su relación con Pablo Echarri. Lejos de los flashes y las entrevistas, Nancy eligió abrir una ventana a la intimidad y compartió en redes sociales un saludo de cumpleaños que rápidamente emocionó a sus seguidores y amigos del mundo del espectáculo.

Si bien sus papás respetan el deseo de pasar desapercibido para el común de la gente, el día de su cumpleaños número 16, la actriz decidió hacer una excepción y publicar una foto para homenajearlo. “Feliz cumpleaños hijito musical y compañero en todas. Te quiero”, escribió feliz con unas fotos que reflejan lo mucho que creció ese chiquito.

Julián, a diferencia de sus hermanos Luca y Morena, eligió hasta ahora un perfil mucho más bajo. Abocado de lleno a sus estudios secundarios, el hijo menor de Nancy disfruta de su “anonimato” y se mantiene alejado del mundo de la farándula, aunque no por eso deja de acompañar a su familia en cada evento importante. Reservado y discreto, suele estar presente en las fechas clave y en los logros de sus padres y hermanos, siempre desde un segundo plano y sin buscar exposición.

Para saludar al adolescente, Nancy eligió dos postales de diferentes momentos en su vida

En el caso de su hermana mayor, Morena, en octubre paso, sorprendió a todos al irrumpir oficialmente en el universo del modelaje y, en cuestión de horas, transformarse en tema de conversación en el mundo fashionista y del espectáculo. Con apenas 22 años, la joven debutó como figura central de la campaña “Euphoria” de Cynthia Martos, una colección nocturna inspirada en el poder, la libertad y la frescura de las nuevas generaciones. Su aparición no solo desató elogios inmediatos en redes sociales, sino que también posicionó a Morena como una de las promesas firmes de la moda nacional, dotada de una personalidad que fusiona rebeldía, elegancia y autenticidad.

Por su parte, Luca, el hijo que Nancy tuvo en su relación previa con Matías Martin, creció rodeado de cámaras y la atención mediática que persigue a sus padres desde hace décadas. Sin embargo, el joven actor logró construir una identidad propia, lejos de los prejuicios y el peso de los apellidos. Hoy, a los 25 años, atraviesa una etapa de madurez personal y profesional que le permite hablar con total honestidad sobre su historia familiar y su presente artístico. Luca supo integrarse a paneles televisivos y, años atrás, sumarse a proyectos como Sex, la obra de José María Muscari, donde exploró nuevos horizontes y desafíos interpretativos tanto arriba como debajo del escenario.

A diferencia de su hermano menor con Pablo Echarri, Morena decidió abrirse paso como modelo el año pasado (Instagram)

El cumpleaños de Julián no solo fue motivo de celebración para Nancy, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los diferentes caminos que eligieron sus hijos y la importancia de respetar sus decisiones. La actriz, siempre atenta a los deseos de su familia, celebró el bajo perfil de Julián y la capacidad de acompañar a sus hermanos y a sus padres desde un lugar de apoyo y amor incondicional. De esa manera, el paso del tiempo y el crecimiento de sus hijos son fuente de orgullo y emoción. Con cada logro de Morena y Luca, y con cada etapa superada por Julián, la actriz reafirma que, más allá del éxito profesional y los aplausos del público, su mayor felicidad está en la familia que formó y en el amor que los une. Un mensaje que, en tiempos de exposición y redes sociales, cobra un valor aún más profundo.