Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Duplaá debutó como modelo (Foto: Instagram)

Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, sorprendió a todos al irrumpir oficialmente en el universo del modelaje y, en cuestión de horas, transformarse en tema de conversación en el mundo fashionista y del espectáculo. Con apenas 22 años, la joven debutó como figura central de la campaña “Euphoria” de Cynthia Martos, una colección nocturna inspirada en el poder, la libertad y la frescura de las nuevas generaciones. Su aparición no solo desató elogios inmediatos en redes sociales, sino que también posicionó a Morena como una de las promesas firmes de la moda nacional, dotada de una personalidad que fusiona rebeldía, elegancia y autenticidad.

La producción de fotos la mostró en diferentes escenarios y estilos, pero siempre con una fuerte impronta personal que la distingue. Morena alternó prendas de gala con toques modernos: posó con sastrería negra —saco, chaleco y pantalón— en clave minimalista y sofisticada, sumando accesorios dorados y actitudes seguras ante la cámara. Uno de los outfits más comentados fue un mono negro con pedrería y recortes cut out estratégicos en pecho y abdomen, donde los tatuajes de la joven sobresalían como parte del estilismo y reforzaban el concepto de moda como autoexpresión.

También lució un minivestido nude sin mangas y de corte recto, completamente cubierto por una trama de bordados plateados con incrustaciones brillantes que le aportaron una cuota dreamer y etérea al set. En otra de las postales más celebradas, Morena llevó un vestido largo negro, de mangas cortas, cuello alto y detalles de piedras en zonas de aberturas cut out, símbolo de una tendencia urbana que mezcla sofisticación, vanguardia y un guiño al diseño internacional. Según destacó la marca, “Euphoria es la celebración de la noche… que encuentra en la oscuridad el escenario perfecto para brillar. Prendas de géneros nobles, de caída fluida y corte impecable que se combinan con la frescura y la fuerza de Morena Echarri, quien encarna el espíritu de esta propuesta”.

Morena deslumbró con un vestido de color nude con brillos

Con 22 años, la mayor de los Echarri-Dupláa debuto para una marca nacional (Foto: Instagram)

Atenta a cada detalle, la producción apostó por un maquillaje de impacto, realizado por Sochi Herrera: smokey eyes dramático en negro y marrón, delineado marcado, rubor en rosa y labios nude, mientras que el peinado se resolvió en una cola de caballo relajada con mechones sueltos enmarcando la cara, reforzando la actitud contemporánea y descontracturada propia de su generación.

El paso de Morena por el mundo de la moda no es casual. Más allá de la herencia genética y la influencia de dos de los actores más admirados y bellos de la pantalla argentina, la joven había mostrado interés por el diseño y la confección de prendas propias, dando cuenta de una búsqueda creativa y personal más allá del linaje familiar. Su presencia rápida en campañas, repercusión en redes y celebrados editoriales de marca confirman que hay demanda e interés genuino, tanto en las firmas como en el público, y consolidan a la hija de Dupláa y Echarri como modelo, influencer y posible referente de futuros lanzamientos del fashion system local.

La historia de Morena se inscribe en una familia que supo construir —puertas adentro y ante las cámaras— una tradición querida y respetada por el ambiente artístico: Pablo y Nancy se conocieron en 2000 en la tira Los buscas de siempre, se casaron en 2007, sumaron a Julián como su segundo hijo y comparten la crianza con Luca Martin, el primogénito de Dupláa. Hoy, la aparición de Morena como nueva musa de la moda nacional renueva la saga familiar y deja en claro que, además de herencia, hay mirada, deseo y un camino propio: una generación lista para marcar tendencia, trazar sus reglas y dejar huella con identidad propia.