Cecilia Roth habló de Fito Páez, la convivencia y su estado actual: “Estoy soltera, ¡y a mucha honra!"

"Vamos y venimos", definió la gran actriz su vínculo con el músico rosarino

Cecilia Roth estuvo en Radio con Vos, entrevistada por Ernesto Tenenbaum y Tamara Pettinato, y, claro, entre temas varios, surgió el tema de la(s) pareja(s), ayer y hoy, la convivencia, todo lo cual -era inevitable- desembocó en su relación con Fito Páez...

—Con Fito... vamos y venimos...

—¿Son dos intensos muy fuerte, no?

—El más que yo. (Risassssssssss) ¿Sabés lo que me dijo: “Nena, ¿me traés una copa de vino?"

—¡¿Así te encaró?! ¿Y vos qué hiciste?

—Fui. ¿Vos podés creer? -Y enseguida aclaró-: Y me traje una para mí también.

Fito y Cecilia junto a su hijo, Martín

Siguiendo con el tema, pero con la perspectiva que da el paso del tiempo, la gran actriz hizo un meaculpa: “Me di cuenta que las parejas que tuve y que terminaron... que no era de ellos solos la culpa. ¿Qué pasaba? La vida... que no me entendían nunca... Más de no contar, más de no implicar al otro en algunas cosas, que ahora pienso: ¿estaba loca?

—¿Como qué?

—¡Como la vida misma! ¡Yo vivía con una persona que no sabía nada de mí! No es que no contaba: no compartía, no era nada cómplice... ahora me estoy dando cuenta (risas).

—Y ahora, ¿tenés algún vínculo?

—No, estoy soltera, ¡y a mucha honra! -para enseguida aclarar sobre la convivencia: “La verdad que la intimidad se me complica...”

—¿Con cuantos conviviste de esos?

—Conviví con uno, dos... tres personas.

—Bueno, no fueron tantos...

—...dos matrimonios casada, y una pareja sin casar.

Cecilia y Fito, años '90, en pleno romance (@fitopaezmusica)

No hace mucho, la actiz se mostró visiblemente incómoda al enfrentar los micrófonos tras el cierre de las grabaciones de la serie que relata la vida de Moria Casán. En medio de versiones que apuntaban a un supuesto conflicto en el set, Roth negó de manera enfática que existieran problemas con el equipo o el elenco. “Yo nunca tuve mal rollo con nadie”, sostuvo la artista al ser consultada por la prensa que aguardaba la llegada del elenco a un bar para celebrar la culminación del rodaje.

Tras casi un año de trabajo, el equipo de producción dio por finalizado el rodaje de la serie dedicada a una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino. La celebración posterior reunió a gran parte del elenco, aunque la ausencia de Sofía Gala —quien interpreta a “La One” en una de las etapas de la biografía— no pasó inadvertida. Gala optó por viajar a Punta del Este, en medio de rumores que la vinculaban sentimentalmente a Fito Páez, para descansar y participar de un festival.

Mientras tanto, la atención de los presentes se centró en Roth, quien al ingresar al lugar fue abordada por periodistas sobre su supuesta impuntualidad durante las grabaciones. De acuerdo con versiones que circularon en los días previos, habría llegado más de dos horas tarde a varias jornadas de grabación, generando malestar entre los actores y el equipo técnico.

Cecilia Roth encarna a "La One" en la serie sobre la vida de Moria Casán

Molesta por la insistencia de los medios, Cecilia defendió su profesionalismo y desmintió cualquier versión sobre conflictos internos o irresponsabilidad. “No me gusta hablar en este tono. No es mi estilo. Yo nunca tuve mal rollo con nadie. Yo hablo cuando trabajo, de lo que trabajo y de las cosas que hago”, expresó ante los cronistas.

En diálogo directo con uno de los periodistas presentes, Roth recordó un episodio previo: “Lo que pasa es que vos me dijiste, en un momento, con carita de actor, ‘hoy llegaste dos horas tarde’. Eso me dijiste. Mentiste. No fue así, para nada. Informate antes”. Su incomodidad frente a la situación era evidente, pero insistió en que los comentarios negativos carecían de fundamento: “No quiero saber dónde empezaron los rumores”.

Pese a las reiteradas preguntas sobre la veracidad de las versiones, la actriz se mantuvo firme: “No me molestó nada, estoy feliz de la vida”. Cuando el notero volvió a consultar sobre la supuesta conflictividad, respondió con contundencia: “¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Por qué no le preguntas a tus fuentes?”.

En todo momento, Roth destacó su buena relación con la producción y el elenco, desestimando cualquier señal de distanciamiento o tensión en el trabajo compartido.

Mientras tanto, la protagonista de la historia, Moria Casán, se refirió en su ciclo La mañana con Moria (El Trece) al cierre de las grabaciones y a la tarea de las actrices que la encarnan en diversas etapas. “Ayer estuve con la Roth porque era su último día de grabación y el segundo mío, y la verdad es que está fascinada”, relató.