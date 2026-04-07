Marley habló de su futuro en la televisión y contó cuál es el formato que le gustaría hacer

Marley contó sus proyectos para lo que viene en televisión (Video: LAM.América)

En una conversación distendida con LAM, Marley compartió sus sensaciones frente al escenario actual de la televisión, revelando detalles sobre los proyectos que están en juego y cómo se imagina su futuro cercano el medio. El conductor atraviesa un momento de transición junto a Telefe, el canal que lo vio brillar durante años y que ahora vive una etapa de cambios tras la llegada de nuevos dueños.

Sin rodeos, Marley reconoció que hay conversaciones abiertas con la emisora. “Con el canal estamos hablando de proyectos y hay ganas de hacer Tu cara me suena, pero creo que están recién viendo presupuestos”, relató sobre el proceso de negociación respecto al formato que se emitió por última vez en 2015. La llegada de los nuevos directivos, según contó, cambió la dinámica interna en el canal de las pelotas: “Hay nuevos dueños así que estamos hablando de algo muy a futuro, capaz que no es este año, sino el que viene”.

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Marley no oculta su preferencia por el regreso de Tu cara me suena, ya que reconoció que es el formato “que más me gusta para hacer ahora”. Sin embargo, aclaró que hay otras opciones en carpeta: “También hay un programa de juegos, así que vamos a ver cómo se acomoda todo”.

Mientras tanto, el conductor no se queda quieto y ya tiene asegurada su presencia en la pantalla con un ciclo especial enfocado en el gran evento deportivo del año: “Por el momento, voy a hacer Por el mundo mundial”. El formato, que le ha permitido recorrer el planeta y sumar celebridades a sus viajes, ahora suma la expectativa de la gran cita futbolera, acompañado por Ian Lucas y otras figuras que se irán sumando durante la emisión.

El conductor considera alternativas como programas de juegos para adaptarse a las nuevas propuestas del canal

Si se concreta el regreso de Tu cara me suena, Marley ya imagina a quiénes le gustaría tener a su lado. “Me encantaría tener a Flor (Peña), me encantaría tener a Momi (Giardina), a Angelita Torres que ganó la segunda edición, y estaría buenísimo tenerla ahora como artista más consagrada. Lizy Tagliani me divertiría muchísimo, vamos a ver cómo se acomoda todo”, detalló, mostrando su deseo de formar un equipo con figuras que aporten humor, talento y frescura. En el mismo sentido, eligió a las panelistas del programa. “Denise Dumas podría ser, Pilar Smith también, pero no me las imagino cantando”, admitió.

El contexto de Telefe es de máxima competencia. La grilla se redefine y las figuras clave, como Marley, esperan definiciones sobre qué proyectos avanzarán en los próximos meses. Por ahora, Marley se prepara para su nuevo ciclo mundialista, mientras deja la puerta abierta a futuros regresos y colaboraciones con celebridades del medio.

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En definitiva, la expectativa está puesta en las próximas decisiones que tome el canal y en cómo se adaptarán los proyectos a la realidad del mercado televisivo. Marley, fiel a su trayectoria, apuesta a seguir divirtiendo al público y renovarse junto con la pantalla de Telefe.

Marley de película

El concretó una entrevista exclusiva con Meryl Streep y Anne Hathaway en la previa del lanzamiento internacional de El Diablo Viste a la Moda 2. La secuela de la película que marcó su estreno mundial en 2006 ha reactivado la agenda global de prensa y el conductor argentino gestionó el acceso directo a las protagonistas, generando contenido priorizado para Telefe.

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway junto a Alejandro Wiebe "Marley" sonríen en la presentación de la esperada secuela "El Diablo se viste a la Moda 2"

La gestión de Marley demandó el desplazamiento hasta México, donde se localizó la base de promoción regional de la secuela. Este encuentro adquirió relevancia a nivel industria por producirse antes del lanzamiento oficial de la película, en el marco de la campaña de prensa concentrada en América Latina. De acuerdo a la información publicada, la nueva entrevista se emitirá en formato especial por “Por El Mundo”, fortaleciendo el posicionamiento de Telefe frente a otras señales generalistas que disputan exclusivas en la temporada alta de lanzamientos cinematográficos.