Teleshow

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

El conductor ingresó al reality para reemplazar a Maxi López, quien viajó a acompañar a su pareja embarazada. Entre bromas, se defendió con humor y cocinó un plato con rana que sorprendió a los especialistas

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Marley debutó como participante en MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López, quien viajó por el embarazo de su pareja (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El jueves por la noche, MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un debut inesperado: Marley se sumó al certamen para reemplazar temporalmente a Maxi López, que viajó al exterior para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en las últimas semanas de su embarazo. Wanda Nara fue la encargada de anunciarlo y dar la bienvenida al querido conductor que, por primera vez, participó como concursante en un reality de cocina.

“Les quiero comunicar que, como bien saben, Maxi debería estar cocinando junto a ustedes, pero se encuentra de viaje. Tiene a su mujer con el embarazo muy avanzado. Por eso, durante una semana, lo va a reemplazar alguien muy amigo de la casa, un amigo personal mío, a quien quiero mucho. ¡Le damos la bienvenida a Marley!”, anunció Wanda entre aplausos.

Fiel a su estilo, el conductor respondió con humor: “¡Señores, llegó el reemplazo! Somos muy parecidos, en una época decían que teníamos un look similar. También me dicen que soy parecido a tu papá, Wanda, así que me parezco a toda la gente que te rodea”.

Wanda Nara anunció la incorporación
Wanda Nara anunció la incorporación de Marley al reality y protagonizó un divertido cruce con el animador en la cocina

Entre risas, Marley aclaró que nunca había cocinado en televisión, aunque sí había conducido programas gastronómicos. “Conduje Dueños de la Cocina con Donato de Santis, pero nunca estuve del otro lado. Igual tengo mucha información de cada uno de ustedes… A Betular lo conozco de antes de que sea famoso”, bromeó.

Para su primera presentación, Marley preparó un plato bautizado “frog fusion”: croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette. Durante la cocción, protagonizó divertidos cruces con Damián Betular, quien intentó orientarlo sobre la receta. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el chef. “Leche de coco con lentejas coral… que acabo de conocer”, contestó Marley, entre risas. El especialista le explicó que esas lentejas se cocinan rápido y que en India se usa un plato similar llamado dal. “De la India… no sé que me tiró, una cosa rarísima, y yo dije, ¿qué hago?”, comentó el conductor en el detrás de cámaras.

Mientras tanto, Wanda lo visitó en su estación y, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de chicanearlo con una mención a Mauro Icardi. “¿Te gusta el fútbol, Marley?”, le preguntó. “Sí, me gusta el fútbol”, respondió él. “Ah, obvio que te gusta si fuiste a entrevistar a mi ex”, retrucó Wanda entre risas, recordando la nota que Marley le hizo a Icardi en Turquía. El participante, sorprendido, siguió el juego: “¿Era tu ex? No sabía”. Y agregó: “Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí”. Wanda, entre divertida e irónica, remató: “Mirá qué generoso”. El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados de la noche. “Ojalá que se te quemen las croquetas”, bromeó la conductora al despedirse. “Y se me están pasando ahora, mirá”, admitió Marley.

La receta de Marley incluyó croquetas de lentejas, espinaca y rana, acompañadas por un dip de queso crema, limón y ciboulette (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Minutos después llegó el momento de su primera presentación. Aunque Marley se mostró algo nervioso al ingresar con el plato, su carisma se impuso rápidamente. “El plato se llama frog fusion, una fusión de rana con croquetas”, explicó frente a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, que lo escuchaban con atención.

Pero enseguida llegó el momento más desopilante de la noche. Cuando Betular le preguntó si no eran buñuelos, Marley quedó completamente descolocado. “¿Buñuelos? ¿Dije buñuelos? ¿Croquetas? No sé lo que hice". La confusión siguió escalando cuando intentó enumerar los ingredientes. “Hice cebolla, morrones, un poco de manteca y después puse las ar... no, arveja no... ¿cómo era?”, se detuvo. “Lentejas”, lo corrigió Betular, divertido. “¡Eso! Tengo el mismo problema con cejas y pestañas, no sé cuál es cuál. Tampoco sé cuál es de arveja y cuál es de lenteja”, remató Marley, sin perder la compostura.

El intercambio humorístico entre Marley
El intercambio humorístico entre Marley y Damián Betular generó uno de los momentos más comentados de la noche en MasterChef Celebrity

A pesar de las confusiones, la devolución final fue mucho más positiva de lo que Marley esperaba. Germán Martitegui lo sorprendió con elogios: “Muy sabrosas, muy ricas. Me gusta lo del queso adentro y la idea de la rana a la provenzal. Supiste resolver con inteligencia la situación”.

Damián Betular, en cambio, fue filoso pero con humor: “El horror es el dip, un horror de paquete”. Entre risas, el conductor se retiró aliviado y agradecido: “Pensé que era un desastre, pero me sorprendí. No puedo creer que les haya gustado”.

Temas Relacionados

MarleyWanda NaraMasterChef CelebrityMaxi LópezMasterchef

Últimas Noticias

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

El cantante, quien se prepara para su show en el estadio Vélez Sarsfield, relató el lado negativo de su éxito

Milo J reveló qué actividad

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”

La integrante de Luzu TV no tuvo la mejor de sus noches en el reality culinario. Después de una preparación fallida, tuvo que probar su propia creación y no pudo mentir

Momi Giardina presentó un plato

Moria Casán habló sobre su biopic y elogió la actuación de Sofía Gala: “Nadie podría haberme interpretado mejor”

La One se refirió a la ficción que retratará su historia. En la producción, su hija, Griselda Siciliani y Cecilia Roth darán vida a las distintas etapas de su carrera

Moria Casán habló sobre su

Wanda Nara desmintió los rumores sobre su videoclip en la favela y negó vínculos con el Comando Vermelho

La conductora aclaró que su video musical fue grabado en São Paulo y no en Río de Janeiro, negando cualquier vínculo con organizaciones criminales y mostrando pruebas de su versión

Wanda Nara desmintió los rumores

La nueva vida de Pekeño 77, el trapero que grabó con Bizarrap y estuvo preso por robar en un country

Facundo Cedrés fue visto trabajando en una heladería, luego de cumplir su condena. Tras alejarse de la música, acaba de estrenar un tema y confirmó su vuelta a los escenarios

La nueva vida de Pekeño
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nazis, drogas, un conde y

Nazis, drogas, un conde y una estatua romana: “La Diosa de Thyssen”, el nuevo libro de Federico Fahsbender

Milei recibió guiños de los gobernadores para las reformas, pero le reclamaron discutir el reparto de fondos

Detuvieron a un segundo implicado en el intento de asesinato de una cajera en La Plata

Crimen de Tamara Gómez Coronel: su ex pareja fue condenado a prisión perpetua por el femicidio

La baja de tasas comienza a llegar a las empresas, pero de forma gradual: cuándo podría impactar en la reactivación

INFOBAE AMÉRICA
Qué leer esta semana: “Sobre

Qué leer esta semana: “Sobre Dios”, de Byung Chul Han; una novela para acompañar trastornos alimenticios y “La fatiga por azúcar”

Cómo un veterano de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en uno de los cazafantasmas más prolíficos de Inglaterra

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

TELESHOW
Milo J reveló qué actividad

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”

Moria Casán habló sobre su biopic y elogió la actuación de Sofía Gala: “Nadie podría haberme interpretado mejor”

Wanda Nara desmintió los rumores sobre su videoclip en la favela y negó vínculos con el Comando Vermelho

La nueva vida de Pekeño 77, el trapero que grabó con Bizarrap y estuvo preso por robar en un country