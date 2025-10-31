El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Marley debutó como participante en MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López, quien viajó por el embarazo de su pareja (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El jueves por la noche, MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un debut inesperado: Marley se sumó al certamen para reemplazar temporalmente a Maxi López, que viajó al exterior para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en las últimas semanas de su embarazo. Wanda Nara fue la encargada de anunciarlo y dar la bienvenida al querido conductor que, por primera vez, participó como concursante en un reality de cocina.

“Les quiero comunicar que, como bien saben, Maxi debería estar cocinando junto a ustedes, pero se encuentra de viaje. Tiene a su mujer con el embarazo muy avanzado. Por eso, durante una semana, lo va a reemplazar alguien muy amigo de la casa, un amigo personal mío, a quien quiero mucho. ¡Le damos la bienvenida a Marley!”, anunció Wanda entre aplausos.

Fiel a su estilo, el conductor respondió con humor: “¡Señores, llegó el reemplazo! Somos muy parecidos, en una época decían que teníamos un look similar. También me dicen que soy parecido a tu papá, Wanda, así que me parezco a toda la gente que te rodea”.

Wanda Nara anunció la incorporación de Marley al reality y protagonizó un divertido cruce con el animador en la cocina

Entre risas, Marley aclaró que nunca había cocinado en televisión, aunque sí había conducido programas gastronómicos. “Conduje Dueños de la Cocina con Donato de Santis, pero nunca estuve del otro lado. Igual tengo mucha información de cada uno de ustedes… A Betular lo conozco de antes de que sea famoso”, bromeó.

Para su primera presentación, Marley preparó un plato bautizado “frog fusion”: croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette. Durante la cocción, protagonizó divertidos cruces con Damián Betular, quien intentó orientarlo sobre la receta. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el chef. “Leche de coco con lentejas coral… que acabo de conocer”, contestó Marley, entre risas. El especialista le explicó que esas lentejas se cocinan rápido y que en India se usa un plato similar llamado dal. “De la India… no sé que me tiró, una cosa rarísima, y yo dije, ¿qué hago?”, comentó el conductor en el detrás de cámaras.

Mientras tanto, Wanda lo visitó en su estación y, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de chicanearlo con una mención a Mauro Icardi. “¿Te gusta el fútbol, Marley?”, le preguntó. “Sí, me gusta el fútbol”, respondió él. “Ah, obvio que te gusta si fuiste a entrevistar a mi ex”, retrucó Wanda entre risas, recordando la nota que Marley le hizo a Icardi en Turquía. El participante, sorprendido, siguió el juego: “¿Era tu ex? No sabía”. Y agregó: “Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí”. Wanda, entre divertida e irónica, remató: “Mirá qué generoso”. El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados de la noche. “Ojalá que se te quemen las croquetas”, bromeó la conductora al despedirse. “Y se me están pasando ahora, mirá”, admitió Marley.

La receta de Marley incluyó croquetas de lentejas, espinaca y rana, acompañadas por un dip de queso crema, limón y ciboulette (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Minutos después llegó el momento de su primera presentación. Aunque Marley se mostró algo nervioso al ingresar con el plato, su carisma se impuso rápidamente. “El plato se llama frog fusion, una fusión de rana con croquetas”, explicó frente a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, que lo escuchaban con atención.

Pero enseguida llegó el momento más desopilante de la noche. Cuando Betular le preguntó si no eran buñuelos, Marley quedó completamente descolocado. “¿Buñuelos? ¿Dije buñuelos? ¿Croquetas? No sé lo que hice". La confusión siguió escalando cuando intentó enumerar los ingredientes. “Hice cebolla, morrones, un poco de manteca y después puse las ar... no, arveja no... ¿cómo era?”, se detuvo. “Lentejas”, lo corrigió Betular, divertido. “¡Eso! Tengo el mismo problema con cejas y pestañas, no sé cuál es cuál. Tampoco sé cuál es de arveja y cuál es de lenteja”, remató Marley, sin perder la compostura.

El intercambio humorístico entre Marley y Damián Betular generó uno de los momentos más comentados de la noche en MasterChef Celebrity

A pesar de las confusiones, la devolución final fue mucho más positiva de lo que Marley esperaba. Germán Martitegui lo sorprendió con elogios: “Muy sabrosas, muy ricas. Me gusta lo del queso adentro y la idea de la rana a la provenzal. Supiste resolver con inteligencia la situación”.

Damián Betular, en cambio, fue filoso pero con humor: “El horror es el dip, un horror de paquete”. Entre risas, el conductor se retiró aliviado y agradecido: “Pensé que era un desastre, pero me sorprendí. No puedo creer que les haya gustado”.