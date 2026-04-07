Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía hablan sobre la multipremiada película "Pensamiento Lateral"

El thriller psicológico argentino Pensamiento Lateral, reconocido en festivales internacionales, ha llegado recientemente a las salas de cine. En una entrevista exclusiva para el segmento Infobae al Mediodía de Infobae en Vivo, junto a Maru Duffard y Jimena Grandinetti, el director Mariano Huete y el actor César Bordón compartieron detalles sobre la producción, el elenco multinacional y los desafíos de crear cine en el contexto actual.

“Pensamiento Lateral” es una película argentina multipremiada (ganó el Prmio de la crítica en el Festival de Moscú, Mejor Película en el Festival de Montreal, y fue nominada a Mejor Película Argenetina en el festival de Mar del Plata) que relata la historia de un secuestro y la lucha psicológica de una terapeuta –interpretada por la actriz vasca Itziar Ituño– por sobrevivir y manipular a sus captores. La cinta, dirigida por Mariano Huete y con actuaciones también de Alberto Ammann y Mauricio Paniagua tuvo un rodaje que duró siete semanas y describieron como un reto técnico y actoral. Además, la dupla reflexionó sobre las dificultades actuales para la producción audiovisual en el país.

El equipo de “Pensamiento Lateral” fusiona talentos de Argentina y España. Huete narró que el guion fue escrito hace una década, y que la participación de Itziar Ituño resultó clave para el proyecto. “Es un secuestro donde una psicóloga que está atada a una columna casi toda la película se tiene que meter en la mente de los secuestradores para hacerlos enfrentar entre sí y poder salir con vida de ahí. De a poquito empieza a descubrir que el motivo por el cual ella está ahí no es el que ella pensaba. Y bueno, hasta ahí puedo contar”, explicó el director.

Mariano Huete y César Bordón, director y actor de Pensamiento Lateral, en Infobae al Mediodía

Huete explicó que fue fundamental lograr el sí de Ituño para una propuesta independiente realizada en Argentina. “Le contamos que queríamos hacer una película independiente en Argentina, que se tenía que venir y dijo a todo que sí, sospechosamente”. El director subrayó la importancia de reunir un elenco de actores con diversos registros y experiencia: “Son cuatro actores que están entre sí todo el tiempo ensamblándose y que tienen que ser muy buenos”. Y añadió que la apuesta fue hacer “básicamente una sesión de psicología al revés”, donde la psicóloga está cautiva y el suspenso depende del trabajo de los intérpretes.

Bordón profundizó acerca del reto interpretativo: “Hay muchas películas, inclusive de la industria grande, que vos tenés como intromisiones dentro de un capítulo, dentro de un gran engranaje. Esto era una posibilidad enorme de jugar de titular en una cancha chica”. Destacó también el ambiente generado durante el rodaje: “Era todo trabajo. Está basada mucho también en los actores y en la atmósfera, por así decirlo”.

Jimena Grandinetti, que vio la película, opinó: “Creo que las actuaciones sostienen todo porque pasa todo prácticamente en una sola locación. Y eso es impresionante”. Bordón coincidió en señalar el reto de filmar en una fábrica abandonada y no en un estudio: “Enorme el desafío. Primero desde el punto de vista profesional y después del punto de vista humano, porque la fábrica era tal cual. Llovía y caían gotas, hacía un frío horrible”.

Huete añadió su perspectiva sobre las dificultades técnicas y el esfuerzo del elenco: “La pasó muy bien César”, bromeó. Bordón resumió con humor su experiencia: “No, la pasé pésimo, pero el resultado valió la pena”.

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía hablan sobre los nuevos formatos audiovisuales

Desafíos actuales en la producción audiovisual argentina

La conversación avanzó hacia la coyuntura del sector audiovisual en Argentina. Consultado por Duffard, Huete fue claro: “Estamos en un momento donde está difícil en todo el mundo, pero en Argentina la inversión está más complicada, no se produce tanto como antes”, relató.

El director reflexionó sobre los cambios en el consumo: “Está difícil el tema del consumo, qué ven los jóvenes, dónde están, si están en las redes, más que esto tan novedoso que es las plataformas Netflix, Amazon, HBO, Flow. El público lo abandonó un poco. Esas horas que le destinaba a eso se la está destinando al celular”.

Según Huete, estos cambios obligan a repensar la cantidad y el tipo de producciones: “Es un momento donde también se depuran un poco las ideas. Hubo un momento en el que se produjo muchas cosas que no veía nadie. Hay que pensar cuántas series y cuántas películas hacen falta en Argentina por año, en Brasil, en Uruguay. Eh, parecía que había que llenar las plataformas, ¿viste?“.

Mariano Huete y César Bordón hablaron sobre la actualidad de la industria audiovisual argentina

Duffard y Grandinetti propusieron debatir sobre la irrupción de las “verticales” y la inteligencia artificial en las nuevas producciones. Huete señaló: “Lo que tiene la actualidad es que te permite probar todo el tiempo. En un momento parecía que el cine 3D iba a ser el nuevo cine. Pasa, no importa, sigue el cine tradicional. Parecía que la ficción iba a morir, sin embargo, repunta con las plataformas”.

Bordón agregó su visión sobre el futuro del medio: “Las películas hay que llevarlas a las plataformas también, porque es un cambio de paradigma... Los tiempos cambian”. Reveló que su propia trayectoria se vio transformada por las plataformas digitales: “Yo soy uno de los actores que comenzó trabajando en plataformas para Netflix, para otras plataformas... Y fue como una cosa de que la gente medio que decía: ‘¿Qué vas a hacer, no es como un actor que no se ve’. Sin embargo, me dio vuelta la realidad y pasé a tener una exposición que no tenía antes”.

Huete concluyó que, pese a los debates sobre formatos y tecnologías, la clave sigue siendo la creatividad: “Estamos siempre hablando de formatos, de si es vertical, si es serie, si es película, pero lo que falta es una buena idea”.

El equipo de “Pensamiento Lateral” sostiene que, a pesar de los cambios y desafíos, las ideas innovadoras y la colaboración artística continúan siendo el motor esencial para encontrar un espacio propio en la industria audiovisual, sin importar el formato.

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