Homero Pettinato, los romances de su vida y la posibilidad de volver con La Reini: “Todavía sigo enamorado”

Homero Pettinato reveló que sigue enamorado de La Reini

La separación entre Homero Pettinato y Sofi La Reini Gonet se transformó en un fenómeno público que expuso de manera implacable las intimidades y los desacuerdos de la pareja. La relación, que en palabras del conductor representó su “tercer gran amor”, terminó signada por una sucesión de conflictos personales, acusaciones públicas y un nivel de exposición mediática que dejó huellas en ambos.

“Sigo enamorado”, admitió Pettinato al reconocer la intensidad de sus sentimientos hacia Gonet, pero también destacó el peso de las diferencias que los separaban. “Sofía fue mi tercer gran amor, fue la tercera vez que me enamoré genuinamente de una persona”, admitió en una conversación con Nacho Elizalde, aunque pronto el entusiasmo inicial fue reemplazado por la dificultad para convivir. Incluso, no dudó en deslizar que “mi dependencia emocional viene de la falta de una figura paterna”.

Según su relato, intentó modificar aspectos de su personalidad para acercarse a las necesidades de su pareja, pero las discusiones se volvieron constantes y la distancia emocional creció. En sus palabras, cada desacuerdo se convertía en una ruptura temporal y el ciclo de reconciliaciones no lograba cicatrizar las heridas.

El descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato a dos semanas de su ruptura

La reacción pública al conocerse la relación de pareja no se hizo esperar y la figura de Pettinato quedó en el centro del debate. Los seguidores de Gonet, acostumbrados a consumir un ideal de pareja hegemónica, dirigieron sus críticas hacia el conductor, en muchos casos con frases ofensivas sobre su aspecto físico y su personalidad. “Los comentarios eran ‘¿por qué está con este gordo horrible?’, ‘Este es un cachivache, mirá lo que es’, ‘Sofi te merecés algo mejor’, y todo sin conocerme”, narró Pettinato, al reflejar el impacto del hostigamiento en redes sociales y el peso de la superficialidad digital.

En medio de este vaivén emocional, la relación se volvió mediática y cada episodio, por mínimo que fuese, adquirió una dimensión pública. Fue precisamente en ese contexto donde Gonet, tras su primera separación, compartió detalles de la convivencia que sorprendieron a la audiencia. Uno de los momentos más comentados fue el episodio de la rata: vivieron durante un tiempo con un roedor en la casa porque Homero se negó a sacarlo, una escena que Gonet describió como absurda y dura, capaz de dejar huella en la memoria de cualquiera.

La influencer no se limitó a los relatos pintorescos. En un video que rápidamente se viralizó, detalló episodios que, según ella, ilustraban un profundo desequilibrio en la pareja. Afirmó que él intentó utilizar su tarjeta de crédito para comprar un proyector caro sin su consentimiento y que la carga económica recaía casi por completo sobre ella: “Yo pagaba casi todo, incluso los viajes y las salidas”, al momento de desenmascarar lo que consideraba una falta de reciprocidad.

Homero Pettinato cruzó las declaraciones de Sofía Gonet

Frente a la ola de acusaciones, Pettinato optó por responder sin rodeos. Negó cada uno de los señalamientos hechos por Gonet, buscando despejar su nombre y proteger su imagen. Rechazó la versión de la convivencia con la rata, negó haber intentado usar la tarjeta sin permiso y desestimó los relatos sobre sus hábitos de higiene. El conductor expresó su incomodidad ante la exposición mediática, al destacar que jamás había estado en una situación similar: “Fue mi única relación mediática y espero no repetirla”.

Pettinato relató que la experiencia de verse sometido al escrutinio público fue especialmente dura por su historia familiar, marcada por la exposición mediática de su padre, su hermana y su hermano, algo de lo que había conseguido estar a salvo. Hasta ahora. “Yo siempre había serpenteado de una manera increíble lo mediático, no había pisado un programa de chimentos jamás y terminé ahí adentro de una patada en el orto”, confesó.

La presión de la opinión pública, combinada con el dolor de la ruptura, llevó al joven a revisar su manera de vincularse y a reconocer errores propios. Admitió que, en el fragor de una discusión, dijo cosas hirientes de las que hoy se arrepiente. “Después yo le dije cosas horribles, que fue un momento de calentura”, asumió sobre un episodio en el que, según sus palabras, actuó de manera machista. Al mismo tiempo, destacó que el afecto y el cariño estuvieron presentes en la relación, aunque no lograron contrarrestar el desgaste de las peleas y la exposición.

Homero Pettinato acusó a la Reini de querer contratar a alguien para pegarle

La experiencia dejó en él una serie de aprendizajes sobre el amor y los vínculos. Reconoció que ambos tenían dificultades para afrontar los conflictos: mencionó que a Gonet le costaba gestionar los celos y que él mismo debía trabajar en no desconectarse ni ausentarse durante horas sin responder el teléfono. “La sensación es que podemos cambiar para funcionar. Muchas veces uno no tiene el amor suficiente para hacerlo, o no lo ve”, reflexionó sobre la posibilidad de que el trabajo personal hubiera cambiado el rumbo de la historia.

El conductor admitió que, a pesar de la distancia, sigue sintiendo amor por Sofi, aunque los recuerdos que le dejó la relación están teñidos de tristeza y paranoia. “No te puedo prometer que no lo vuelva a intentar con ella. Yo sigo enamorado, sin dudas, pero desde la lejanía, No me recuerdo feliz al lado de ella, para nada, me recuerdo apagado, triste, y con mucha paranoia, de pensar que lo que estaba haciendo estaba mal”, relató, poniendo en palabras el peso emocional de una experiencia que terminó por desbordarlo.

El desenlace de la relación no solo fue doloroso en el plano íntimo, sino que tuvo consecuencias directas en la vida profesional de Pettinato. Sostuvo que temió quedar catalogado como violento a raíz de las acusaciones públicas y que eso arruinara años de construcción laboral. “Su intención era que no labure nunca más, y para mí era durísimo, porque yo les paso plata a mi familia, hasta a mis primos de Córdoba, y además no me lo merecía, porque no soy una persona violenta, solo en una discusión, y me arrepiento”, explicó.

La historia de Pettinato y Gonet dejó expuestas las tensiones entre la vida privada y la vida pública, el costo de la exposición en redes y los desafíos de construir vínculos bajo la mirada constante de la opinión digital.